Especialistas preveem queda significativa nos preços do azeite de oliva

Internacionais preços do azeite deverão cair significativamente em 2025.

De acordo com a Deoleo, a maior engarrafadora de azeite de oliva do mundo, os desafios que levam os preços a níveis recordes estão diminuindo constantemente.

A empresa prevê que a escassez global de azeite irá diminuir em breve, uma vez que A Espanha está prevista produzir entre 1.3 e 1.5 milhão de toneladas na safra 2024/25.

Além disso, os produtores em Portugal e Grécia antecipar rendimentos fortes.

Fora da UE, os principais produtores de azeite, como Peru e a Tunísia também estão se preparando para colheitas substanciais, com a produção da Tunísia projetada para atingir entre 340,000 e 350,000 toneladas.

Nesse contexto, produtos italianosrs' colheita decepcionante espera-se que tenha apenas um impacto marginal na produção global de azeite de oliva.

Falando para CNBC, um funcionário da Deoleo reconheceu que as tensões em torno azeite virgem extra os preços não diminuíram totalmente.

"No entanto, a perspectiva é positiva para os próximos meses, pois o mercado deve começar a se estabilizar e a normalidade deve ser gradualmente restaurada à medida que a nova colheita avança e a oferta aumenta”, disse Miguel Ángel Guzmán, diretor de vendas da Deoleo.

Guzmán previu que os preços do azeite cairiam para aproximadamente € 5 por litro, em comparação com os € 9 vistos recentemente nos principais mercados.

Dusan Kaljevic, presidente executivo da Filippo Berio North America, compartilhou uma previsão semelhante em um entrevista recente fazendo o melhor dos nossos Olive Oil Times.

"Se o número de 3.2 milhões de toneladas métricas for confirmado após os dois primeiros meses de colheita, espero que o preço caia abaixo de € 5 em janeiro”, disse ele.

Analisando as tendências recentes de preços, o Conselho Oleícola Internacional (COI) relatado que o aumento dos preços foi observado apenas na Itália em outubro.

Especificamente, em Bari, os preços do azeite de oliva aumentaram 5.2%, para € 915 por 100 quilos, em comparação à temporada passada — bem acima da média de € 2011 de 2023 a 484.

Em contraste, os preços em Jaén, Espanha, caíram 9.3%, para € 732 por 100 quilos, em comparação com a média de € 2011 entre 2023 e 345.5.

Da mesma forma, em Chania, Grécia, os preços do azeite de oliva extra virgem caíram 13.6%, para € 665 por 100 quilos, em comparação com uma média de € 326.4 nos 12 anos anteriores.

No seu relatório de perspectivas agrícolas de curto prazo de Outubro, a Comissão Europeia afirmou que as exportações de azeite da UE poderiam registar um forte recuperação se os preços caírem durante a temporada atual.

"Depois de absorver os aumentos substanciais dos últimos três anos, estamos agora testemunhando uma estabilização nos custos de processamento”, Giampaolo Farchioni, proprietário e gerente da Farchioni Olii, Disse Olive Oil Times.

"Outro desafio está na tendência negativa generalizada no consumo de azeite de oliva extra virgem nos últimos 12 meses, afetando o varejo, [hospitalidade], serviços de alimentação e exportações”, acrescentou.

Nos últimos dois anos, o aumento nos preços do azeite de oliva impactou negativamente o consumo.

Os consumidores ajustaram seus hábitos de compra em vários países, muitas vezes optando por comprar em quantidades menores ou mesmo mudando para alternativas.

Muitos produtores e observadores da indústria na Europa acreditam que efeitos de das Alterações Climáticas agravou a escassez de azeite das duas últimas temporadas.

"Esta temporada é outra temporada complexa, pois a quantidade de azeitonas na Puglia é muito baixa, não chove há meses e as terras agrícolas sem irrigação vão produzir resultados terríveis”, disse Lucia Di Molfetta, coproprietária do produtor da Apúlia. De Molfetta Pantaleão. "O preço das azeitonas continua muito alto, enquanto os preços do azeite estão caindo na última semana.”

"Esta temporada é outra temporada que vamos lembrar”, acrescentou. "Com as mudanças climáticas impactando dessa forma, veremos muitas outras estações como esta.”

Deoleo e Filippo Berio reconhecem que as mudanças climáticas são um desafio significativo para a indústria.

"Foi identificado como uma ameaça existencial para a indústria”, disse Guzmán, enfatizando a necessidade de o setor se adaptar "um futuro cada vez mais incerto”.