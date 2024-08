Fazendeiro Produz EVOO de Variedades Azeitonas Resgatadas e Recentemente Descobertas

"Nosso objetivo é proteger a biodiversidade de azeitonas e resgatar variedades esquecidas ”, disse Sergio Cozzaglio, proprietário com sua esposa, Ilaria Galetti, de La Zadruga, uma fazenda localizada em Toscolano Maderno, na margem oeste do Lago de Garda. "Em algum momento, notei plantas com características particulares, que as diferenciavam de todas as variedades conhecidas na área e amplamente divulgadas ”, explicou. "Portanto, concentrei-me em uma abordagem monovarietal e comecei a testar as diferentes variedades. ”

Cozzaglio, graças ao seu notável conhecimento de tudo o que diz respeito à oliveira (ele também é um ex-vencedor do campeonato nacional de poda de oliveiras), iniciou um trabalho de pesquisa consultando idosos locais que tinham memória de nomes e uso de cultivares que nas últimas décadas foram deixadas de lado e encontrou evidências concretas da presença de plantas que ainda não foram oficialmente reconhecidas. A presença consistente de 'Negrel 'no território foi confirmado por especialistas da Associação Interinspetorial de Produtores de Azeitona da Lombardia Aipol, em colaboração com especialistas acadêmicos.

Negrel agora está aguardando o mapeamento de DNA e a classificação oficial. "Descobri que foi colhido em safras de monocastas, com rendimento muito alto, das décadas de 1930 a 1950 e a etimologia do nome é incerta porque faltam documentos, mas provavelmente deve-se à cor escura dos frutos ”.

Sergio Cozzaglio na Villa Roman

La Zadruga foi a primeira a produzir um EVOO monovarietal de outra variedade rara, Miniol, cujo nome provavelmente deriva do latim 'menos ', devido ao seu tamanho pequeno. Algumas fontes não oficiais disseram que é cultivada apenas no lago de Garda e em pequenas áreas da Argentina. O cenário mais provável é que provavelmente foi trazido para o exterior no final de 19th século por um agricultor imigrante.

"A colheita de variedades incomuns pode ser complexa, pois os olivais registram apenas um pequeno número dessas plantas entre as mais comuns, o que nos obriga a fazer colheitas itinerantes ”. Por isso, é necessário um passeio pelos olivais ou uma troca de variedades com outros agricultores para atingir a quantidade solicitada pelos clientes. Uma colheita muito bem organizada é essencial para trazer azeitonas de diferentes parcelas para o lagar estritamente dentro de 10 - 12 horas.

O sítio arqueológico 'Roman Villa '(Villa Romana) é um edifício do primeiro século pertencente à antiga família de Nonii Arrii. Enriquecido por primorosos pavimentos em mosaico e estuques pintados, encontra-se inserido num bonito terraço com vista para o lago e inclui um olival que foi confiado pelo município aos agricultores locais com o objectivo de valorizar a produção local de azeite.

Deste olival, Cozzaglio produz um blend premiado que consiste em Casaliva, Grignan, Leccino e uma nova variedade que ele descobriu há quatro anos. "Notei essas plantas com um hábito de crescimento ereto e com características agronômicas próprias ”, revelou Cozzaglio. Agora, com os especialistas da Aipol, em colaboração com a Universidade de Milão, ele está tentando classificar a variedade desconhecida que, no momento, é chamada 'Villa Romana.

"Enquanto a Mãe Natureza nos oferece variedades únicas graças às quais podemos produzir nosso ouro verde, nossos papeleiros nos oferecem um material especial feito com conhecimento e experiência, segundo técnicas do século XIV ”, disse Ilaria Galetti, que cuida da venda e dá seu toque pessoal às embalagens, reafirmando a importância da identidade e da conexão com o território de longa tradição na produção de papel. "Foi uma grande oportunidade de unir essas duas excelências locais. Nossa embalagem é enriquecida com papel artesanal que mostra as características de cada cultivar: a inovação e as tradições de 'Feito na Itália 'em um produto. ”

Nossa entrevista terminou quando chegou a hora de voltar ao trabalho no olival. "Para mim cuidar da oliveira não é apenas um trabalho, é uma verdadeira paixão ”, revelou o nosso agricultor.