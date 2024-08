Vencedores pela primeira vez descrevem as vantagens dos prêmios da competição mundial

Como registro para a parte do Hemisfério Sul do 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition fecha em 1º de setembrost, os vencedores pela primeira vez refletem sobre o impacto dos prêmios de estreia em suas marcas.

"A vitória ajudou a promover a nossa marca junto de clientes que talvez não nos conhecessem”, disse Dimitrios Komninos, proprietário da Laconia Fazendas de Oliveiras Dimitri.

"Agora temos um alcance mais amplo, não apenas nos Estados Unidos, mas também globalmente”, acrescentou. "Sentimo-nos verdadeiramente honrados por receber um prémio, especialmente porque foi a primeira vez que participamos numa competição.”

Veja também: 2024 NYIOOC Cobertura

Situada no extremo sul da península do Peloponeso, os produtores desta quinta centenária ganhou um prêmio de prata para um Koroneiki não filtrado de média intensidade. "É importante saber de onde vem o seu azeite ”, disse Komninos.

O prêmio foi especialmente gratificante após uma temporada desafiadora para a Dimitri Olive Farms. "Tal como muitos agricultores, enfrentámos questões de pessoal e seca”, disse Komninos.

Do outro lado do Mar Jónico, os produtores por detrás Olio Infiore comemorou seu primeiro prêmio em Competição Mundial, ganhando um prêmio de ouro para uma Coratina orgânica de média intensidade.

O proprietário Tommaso Fiore disse que o produtor da Apúlia planeja usar o prêmio para ajudar a comercializar seu azeite virgem extra antes da próxima temporada.

Estreia de Olio Infiore NYIOOC o prêmio ajudará Tommaso Fiore a comercializar seu azeite de oliva extra virgem na América do Norte. (Foto: Olio Infiore)

"Esperamos que o reconhecimento possa se tornar uma vitrine para que nossos produtos sejam conhecidos no mercado norte-americano”, afirmou. "Representa o nosso sonho para o futuro próximo.”

"Continuaremos trabalhando com paixão e dedicação para oferecer sempre o melhor aos nossos clientes”, acrescentou Fiore. "Estamos sempre abertos a novas colaborações e oportunidades para crescer e aprimorar ainda mais nosso produto. Esperamos que este reconhecimento seja apenas o começo de algo novo e estamos gratos a NYIOOC por permitir isso.”

Junto com o ângulo de marketing, Fiore disse que o prêmio valida o trabalho duro e a dedicação necessários para produzir azeite de classe mundial e o motiva a fazer melhor no próximo ano.

"É uma motivação para fazer melhor pela nossa marca, fortalecendo a nossa reputação como produtores de azeite virgem extra de alta qualidade ”, afirmou. "Para mim, este é especial porque abre novos caminhos de crescimento.”

Fiore acrescentou que o prêmio também ajuda a promover a região sul da Puglia - a maior região produtora de azeite da Itália - como destino para azeite extra virgem de qualidade em vez de azeite a granel.

"Podemos aproveitar as características das nossas azeitonas, a partir da Coratina, e dar vida a produtos de alta qualidade que podem competir com todas as pessoas do mundo ”, disse Fiore. "Isto pode ser conseguido através de uma 'blend mágica de tradição, inovação e habilidades.”

Juntamente com os produtores mediterrânicos, o importador canadiano Cibo Previ foi premiado pela primeira vez em 2024 NYIOOC, ganhando dois prêmios de ouro para um Mariolo de média intensidade e seu Itrana, embalados sob as marcas EVOO Previ e EVOO Previ Bimbi.

A estreia de Sabrina Rea NYIOOC o prêmio ajuda a justificar as medidas dispendiosas que ela toma para garantir a qualidade. (Foto: Sabrina Rea)

"Os prêmios impactaram minha marca na medida em que ela repercute em meus clientes”, disse a proprietária Sabrina Rea. "Receber este prestigioso reconhecimento foi uma alegria absoluta. Estou profundamente grato, pois representa anos de dedicação à promoção do petrazeite da mais alta qualidade do mundo.”

"Esta homenagem fortalece minha convicção de inovar e defender continuamente o envelhecimento positivo”, acrescentou ela. "Também alimenta o meu compromisso de proporcionar aos norte-americanos oportunidades de melhorar a sua saúde através deste produto natural excepcional.”

Anúncios

Anúncios

Rea disse que devido às duras condições climáticas durante o Colheita 2023/24, ela foi obrigada a prestar atenção extra na obtenção dos azeites de sua marca. "Como importador de azeite virgem extra de marca própria, você deve garantir a entrega do que descreve”, disse ela.

"Cada região produtora de azeite tem suas bênçãos únicas”, acrescentou Rea. "Criar azeite de oliva fenólico excepcionalmente alto que atinja o equilíbrio perfeito de robustez sem amargor excessivo é o mesmo que criar uma obra-prima. A Cibo Previ é essa obra-prima e tenho a honra de apresentá-la ao mundo porque uma comunidade forte começa com uma comunidade saudável.”

Ela acredita que NYIOOC o prêmio ajudará a comunicar a qualidade do azeite virgem extra e a justificar as medidas extremas que ela toma para garantir sua qualidade ao transportá-lo da Itália para o Canadá.

Do outro lado do mundo, o dono do Japão Fazenda de colheita comemorou seu primeiro prêmio na Competição Mundial, um Prêmio Ouro por sua marca Virgin Valley, uma blend de média intensidade de azeitonas Frantoio, Leccino, Pendolino e Taggiasca.

Yoshinori Shikamoto acredita que os prêmios da Competição Mundial ajudam a divulgar os azeites japoneses de alta qualidade. (Foto: Fazenda Colheita)

O proprietário Yoshinori Shikamoto disse que receber um prêmio permite à empresa promover a alta qualidade de seu azeite virgem extra. A vitória também demonstra que a qualidade do azeite virgem extra japonês está melhorando.

Harvest Farm ganhou o prêmio em seu terceiro ano de produção. Depois de entrar na competição pela primeira vez, Shikamoto disse que estava inspirado "receber um prêmio tão honroso.”

"Regeneramos terras agrícolas abandonadas que se transformaram em floresta e em olival”, disse ele. "Ao longo de vários anos, expandimos os terrenos e começámos a cultivar azeitona, o que nos permitiu produzir azeite virgem extra.

"Gostaria de continuar a melhorar as minhas competências e a trabalhar arduamente para fazer um bom azeite virgem extra ”, acrescentou. "Usarei este prêmio como incentivo para trabalhar mais.”