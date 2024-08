As Oliveiras do Getsêmani entre as mais antigas do mundo

Um estudo de três anos realizado em três das oliveiras localizadas no Getsêmani, em Jerusalém, mostrou que seus troncos e galhos têm cerca de 900 anos, tornando-os uma das mais antigas oliveiras conhecidas.

O estudo, realizado pelo conselho nacional de pesquisa italiano em conjunto com universidades italianas, examinou amostras de três das oito oliveiras que estão no jardim de importância religiosa. As amostras indicaram que as árvores datavam de 12th século, embora se pense que as raízes possam ser ainda mais antigas que isso.

A datação por carbono indicou que as três amostras vieram dos anos 1092, 1166 e 1198, respectivamente. As cinco árvores restantes não puderam ser analisadas porque ficaram tão retorcidas que os troncos são escavados, deixando apenas material vegetal mais jovem.

A análise de DNA também mostrou que todas as árvores tinham um genótipo idêntico, indicando que provavelmente se originaram de um genótipo comum 'árvore-pai. Isso sugere que as árvores eram originalmente estacas de galhos tiradas de uma árvore maior, possivelmente em uma tentativa de sustentar sua linhagem. Essa prática ainda é comum hoje.

Existe algum debate quanto à precisão de várias técnicas para determinar a idade das oliveiras. Muitas oliveiras antigas em todo o mundo não foram submetidas a testes científicos confiáveis ​​e as estimativas de sua verdadeira idade variam muito.

Duas oliveiras famosas muitas vezes reivindicam ser as mais antigas do mundo. o oliveira de Vouves em Chania, Grécia, uma árvore que ainda produz frutos, estima-se que tenha 2,000 anos de idade, de acordo com a análise dos anéis das árvores. No entanto, alguns cientistas acreditam que ela tenha aproximadamente 4,000 anos de idade. O outro competidor é a árvore Al Badawi na vila de Al Walaja, Belém, que se acredita ter entre 4,000 e 5,000 anos.

O Jardim do Getsêmani, (Getsêmani significa 'olive olive press 'em hebraico), é um local importante para cristãos, judeus e muçulmanos. Pensa-se que seja o lugar onde Jesus Cristo orou antes de ser crucificado e mais tarde traído por Judas.

Embora haja menções de oliveiras adultas presentes neste momento na Bíblia, não está claro se essas são as mesmas árvores que estão no lugar hoje. As oliveiras são capazes de voltar a crescer a partir das raízes, se forem cortadas, e também há a possibilidade de que as árvores tenham sido replantadas ou substituídas em algum momento ao longo dos anos.

A idade das amostras se encaixa bem com o que se sabe do período, com base nas crônicas de viagem dos peregrinos. Alega-se que a segunda balsca do Getsêmani foi construída por volta desse período, e parece provável que o jardim tenha sido reorganizado, resultando na renovação das oliveiras durante o processo de construção.