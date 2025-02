Terras agrícolas orgânicas globais continuam em expansão constante

Os dados mais recentes revelam que, em 2023, as terras agrícolas orgânicas em todo o mundo se expandiram em 2.6%, adicionando 2.5 milhões de hectares e elevando a área agrícola orgânica global total para quase 99 milhões de hectares.

O Mundo da Agricultura Orgânica 2025 relatório, publicado pelo Instituto de Pesquisa de Agricultura Orgânica (FiBL) e pela IFOAM Organics International, indica que as terras agrícolas orgânicas representaram 2.1% de todas as terras agrícolas do mundo em 2023.

A Espanha liderou o crescimento entre os países produtores de azeite de oliva, com suas terras agrícolas orgânicas se expandindo em quase 12% ou mais de 300,000 hectares.

Isso posicionou a Espanha entre os países com maior expansão da agricultura orgânica, atrás do Uruguai (30%) e da China (18%).

Na Itália, a agricultura orgânica cresceu em 4.5%, elevando a participação total de terras agrícolas orgânicas para quase 20% das terras agrícolas do país.

Culturas permanentes, incluindo azeitonas, café, cacau e nozes, representaram 6.8% das terras agrícolas orgânicas do mundo.

O relatório afirma que o cultivo orgânico de azeitonas ultrapassou 825,000 hectares em todo o mundo em 2023.

Na última década, o cultivo orgânico de azeitonas cresceu em quase 200,000 hectares, representando um aumento de 32%.

No entanto, o relatório indica um declínio de 3.1% em 2023 em comparação a 2022, com 26,572 hectares de fazendas de oliveiras abandonando práticas orgânicas.

Esta tendência foi observada em várias culturas em várias regiões, incluindo a União Europeia, apesar da Política Agrícola Comum (CAP) oferecendo mais financiamento e oportunidades para agricultores orgânicos do que nunca.

De acordo com a associação orgânica italiana FederBio, o declínio na UE pode ser atribuído à crescente carga burocrática que afeta tanto as fazendas quanto as instituições nacionais.

"Muitas empresas não veem mais o mecanismo de incentivo como uma oportunidade a ser aproveitada, mas sim como uma rede estreita de compromissos voluntários que se somam aos requisitos vinculativos da nova política ambiental”, disse a FederBio.

A associação destacou que os agricultores europeus protestos generalizados em 2024 resultou de vários fatores, incluindo uma mudança na percepção das políticas ambientais e agrícolas da UE.

"Muitos agricultores começaram a perceber essa estratégia como hostil, sentindo que ela os coloca em julgamento em vez de reconhecer seu papel como administradores da terra e do meio ambiente”, observou a associação.

"A UE foi acusada de elevar os padrões de sustentabilidade ambiental sem considerar adequadamente a viabilidade de certas regulamentações e o equilíbrio entre ambição ambiental e realidades produtivas”, acrescentou a FederBio.

Os protestos levaram Bruxelas a revisar certos aspectos da PAC, mas ainda é muito cedo para determinar seu impacto na agricultura orgânica.

Segundo a FIBL/IFOAM, a Espanha continua sendo líder mundial em cultivo orgânico de azeitonas, com 292,868 hectares, seguida pela Itália (215,791 hectares) e Tunísia (153,233 hectares).

Notavelmente, as vendas globais de produtos orgânicos atingiram € 136.4 bilhões em 2023, um aumento significativo em relação aos € 15.1 bilhões em 2000.

Os Estados Unidos continuam sendo o maior mercado de orgânicos produtos, com vendas totalizando € 59 bilhões. A UE está em segundo lugar, com € 46.5 bilhões.

O relatório revela que, embora a agricultura orgânica seja praticada em 188 países, apenas 75 a implementaram totalmente com regulamentações específicas.

Na UE, a agricultura orgânica agora cobre 11% de todas as terras cultivadas, totalizando 19.5 milhões de hectares. A estratégia Green Deal e Farm-to-Fork da UE visa aumentar isso para 25% até 2030.

A Austrália continua sendo a líder global, com 53 milhões de hectares dedicados à agricultura orgânica, enquanto a Oceania, com 53.2 milhões de hectares, responde por 54% de todas as terras agrícolas orgânicas.

Na América do Norte, as terras agrícolas orgânicas cobrem 3.3 milhões de hectares, representando 3.4% do total de terras agrícolas.