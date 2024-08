Vencedores do prêmio grego já estão tentando repetir

Era uma noite para lembrar no East Village de Nova York, onde os resultados do 2019 NYIOOC foram anunciados no mês passado.

A conferência de imprensa foi transmitida ao vivo para todo mundo assistir, chamando a atenção de milhares em todo o mundo. Entre mais de participantes da 900 de praticamente todos os cantos do mundo do azeite, os produtores da 109 de Grécia exibiu seus melhores azeites virgens extra e ganhou os prêmios 35 no total, 18 Gold e 17 Silver.

Este foi um ano em que nosso compromisso apaixonado com a qualidade e pensamento inovador tiveram que entrar em ação para superar os muitos obstáculos que nos foram apresentados. - Diamantis e Dino Pierrakos, proprietários de Laconiko

Após um época difícil da colheita, os produtores disseram que os prêmios confirmou seu trabalho duro e compromisso com a produção de azeite de alta qualidade, independentemente das circunstâncias.

No entanto, os produtores gregos ganharam menos prêmios do que no ano passado, quando levaram para casa os prêmios 55, provavelmente refletindo as condições desfavoráveis ​​desta temporada e o pequeno rendimento.

Moinho de Azeite Papadopoulos, com base perto de Olímpia antiga, voltou para casa com três prêmios, um prêmio de ouro para a sua Mythocia Olympia IGP Orgânica blend média e dois Prêmios de Prata por sua Mediterre Alea Orgânico e Mythocia Onphacium feito de uma delicada variedade Olympia.

"Nosso conhecimento através da educação, nosso amor pelas frutas e nossa paixão por produzir novos sabores e aromas ricos são as três principais razões para se esforçar a cada ano para extrair azeite de alta qualidade ”, disse Eva Papadopoulos Olive Oil Times.

"Para ser honesto, NYIOOC é a melhor competição de azeite do mundo, reunindo os mais altos padrões de integridade e profissionalismo na concessão de medalhas aos melhores azeites de todo o mundo ”, acrescentou.

A empresa também se atreveu a diversificar e produzir azeite de outras variedades que não o Koroneiki, como Kolireiki, Menoutiana e Mpotsikoelia, que aprimoraram as características organolépticas de suas virgens extras.

Papadopoulos também deixou claro que a estação era difícil e que o cultivo preciso e a "cuidadoso e cauteloso ”, o método de produção permitiu que eles tivessem sucesso na competição.

Ela disse ainda que, a partir do próximo ano, seus produtos estarão disponíveis com a marca Mediterre, empresa suíça de produtos orgânicos mediterrâneos.

Lacônico, do sul da Grécia, manteve a tradição e concedeu outro prêmio de ouro este ano por sua virgem extra feita com o médio Koroneiki. Diamantis e Dino Pierrakos, os proprietários, estavam entusiasmados em descrever sua vitória para Olive Oil Times.

"É o Oscar no mundo do azeite, devido à exposição, aos altos padrões e à qualidade dos juízes que oferece ”, afirmou Pierrakos.

Eles observaram que este é o sexto ano consecutivo em que foram reconhecidos e receberam um prêmio no NYIOOC World Olive Oil Competition, mas também tiveram uma época desafiadora e muitos obstáculos a superar para poder apresentar um azeite virgem extra de qualidade realmente elevada.

"Este foi um ano em que o nosso compromisso apaixonado com a qualidade e pensamento fora da caixa teve que entrar em jogo para superar os muitos obstáculos que nos foram apresentados, em não fazer um azeite de qualidade em apenas um lote, mas fazer um azeite de qualidade em nossa produção geral ”, disseram.

Mer Des Oliviers De Delphes, da Grécia Central, ganhou um Gold Award por seu azeite de oliva extra virgem feito de uma delicada variedade Amfissis.

"Nosso azeite vem da região de Delphi feito de azeitonas da variedade Amfissis. Tem um aroma forte e frutado com um sabor suave sem ser picante e um final de boca especial devido à terra Delphi ”, contaram. Olive Oil Times.

Michael Dudek para Liokareas (Oilio LLC)

"Fomos os primeiros a promover o azeite monovarietal de nossa região. Nossa aspiração é colocar o azeite da Delphi no mapa mundial dos azeites de qualidade ”, acrescentaram.

Eles também tinham algo a dizer sobre o NYIOOC e a importância do seu prêmio.

"A última vez que participamos do NYIOOC estava de volta em 2017, quando ganhamos o Silver Award ”, disseram eles. "O Gold Award que recebemos agora nos deixou muito felizes, porque conhecemos o potencial do nosso azeite. ”

"É amplamente sabido que NYIOOC é o melhor do mundo e, nesse sentido, nosso prêmio é de grande valor e reconhecimento ”, acrescentaram. "Estar no Melhores azeites portal é uma promoção constante do nosso azeite nos mercados internacionais, aumentando o seu prestígio. ”

Outra companhia, azeite do sul de Kalamata, recebeu um prêmio de ouro por seu Liokareas Selvagem azeite de oliva extra virgem, uma blend de azeites feitos de azeitonas silvestres e azeitonas da variedade Koroneiki.

"O que é interessante sobre a nossa empresa e diferente de algumas outras é que nossa determinação e foco incrivelmente fortes na produção de azeite de alta qualidade nunca terminam ”, disse Peter Liokareas.

Ele também reconheceu que esta temporada era precária e era necessário um trabalho mais árduo para obter o azeite de alta qualidade.

"Este foi um ano difícil para muitos países, incluindo a Grécia ”, disse Liokareas. "Fiquei chocado com o que vi quando viajei pelo sul da Grécia, e mais especificamente em Messínia e Lacônia, primeiro em agosto e depois novamente em outubro e novembro. ”

"Mas, ao mesmo tempo, também senti um grande orgulho por esta região da Grécia de onde estamos ”, acrescentou. "Para ver uma região que tanto luta economicamente em tempos difíceis, não desista da produção deste grande produto pelo qual somos conhecidos. ”

Ele então continuou, "da NYIOOC é a maior competição do mundo. Pode ser uma das competições mais difíceis de ganhar um prêmio. Para nós, é a mais prestigiada. ”

Comentários e sentimentos dos vencedores da Grécia continuaram chegando.

Escolha Verde Olímpico, ganhador do Prêmio Ouro por sua virgem extra feita com azeitonas Koroneiki, a satisfação foi imensa.

"É uma grande honra e estamos extremamente orgulhosos do prêmio ”, disse Tammy Karambelas, gerente de suporte de vendas. "Nossa fábrica moderna, com suas máquinas de alta tecnologia e as soluções inovadoras que aplicamos, nos tornou pioneiros no setor de azeite de qualidade. O prêmio prova que nossa atenção a todo o processo de produção, da árvore à prateleira, está no caminho certo. ”

Empresas agrícolas helênicas, de Lesvos, estavam novamente no alvo, recebendo um Prêmio de Ouro por seu azeite de oliva extra virgem feito de azeitonas Kolovi, e agora eles expandiram sua caixa de troféus ganhando também um Prêmio de Prata por seu virgem extra orgânico.

"Estamos muito empolgados com o fato de nossas marcas orgânicas ACAIA e ACAIA terem sido mais uma vez distinguidas neste renomado concurso ”, disse Ellie Tragakes, diretora administrativa. "Todos os anos trabalhamos duro para criar azeites da mais alta qualidade, e este é o quinto ano em que NYIOOC reconhece que os nossos azeites estão entre os melhores do mundo. ”

"Continuaremos a trabalhar arduamente para produzir o azeite da mais alta qualidade, para que também possamos reconhecer Lesvos, nossa ilha natal no Egeu ”, acrescentou.

Eftychios Androulakis de pamako falou sobre o seu Gold Award pelo seu monovarietal Mountain Bio, produzido a partir da variedade Tsounati.

"Nos últimos quatro anos, conseguimos produzir excelentes azeites através de experimentação constante ”, afirmou. "Não compramos azeitonas de ninguém e não colocamos outros produtores em nossa linha. Portanto, é extremamente difícil produzir um ótimo azeite de oliva extra virgem orgânico a cada ano. ”

"Ao experimentar e observar de perto como cada temporada vai terminar, escolhemos nossos próximos passos e sempre nos preparamos para o pior cenário ”, acrescentou. "Mesmo agora, nos preparamos para os experimentos da próxima temporada e novas maneiras de fazer um azeite melhor. ”