Polícia grega investiga azeite roubado em Gunpoint

A polícia grega está investigando três incidentes de roubo de azeite de oliva que ocorreram nas últimas semanas, dois deles envolvendo roubar o azeite à mão armada.

Armado em Salónica

Um incidente ocorreu depois que um entregador viajou para um local não revelado em Thessaloniki para fazer uma grande entrega de azeite. De acordo com o jornal grego DefenceNet, quando o entregador chegou ao local, quatro homens o forçaram a entregar o azeite e outros produtos alimentícios à mão armada. O valor total dos bens roubados valeu a pena 4,000 euros.

O segundo assalto à mão armada envolvendo azeite ocorreu na arena esportiva EKO, onde o azeite estava sendo armazenado. Várias fontes de notícias relataram que, em plena luz do dia, seis homens armados supostamente roubaram um total de 50 engradados cheios de garrafas de azeite de oliva. Testemunhas disseram mais tarde à polícia que viram os homens armados carregando as caixas em uma van sem placa e sem placa.

Assalto a Patras

Na cidade de Patras, no oeste do Peloponeso, a polícia está investigando um terceiro roubo de azeite de oliva em que ladrões roubaram tanques grandes e pesados ​​de azeite de uma área de armazenamento de um residente idoso no subúrbio de Saraveli. De acordo com uma reportagem local, a mulher idosa disse à polícia que ela havia deixado sua casa por um curto período de tempo em um sábado à noite, apenas para retornar e descobrir que seu galpão de armazenamento foi invadido. Os ladrões conseguiram levar vários tanques grandes e pesados ​​com azeite de oliva e algumas ferramentas. Os ladrões não invadiram a casa principal.

De acordo com o 7 principais patras artigo, "É um exemplo da pobreza que existe hoje em nossa sociedade. ”

Os recentes roubos de azeite seguem as notícias de outros crimes relacionados ao azeite que aconteceu em Thessaloniki e Atenas no início do verão. A polícia grega havia realizado várias prisões nas duas cidades relacionadas a dois anéis de fraude de azeite separados.