Em Montoro, um foco em finanças, qualidade e turismo

Meia hora de carro a nordeste da cidade andaluza de Córdoba irá levá-lo à pitoresca cidade de Montoro. A cidade não é apenas o lar da DOP Montoro-Adamuz, com seus 47,000 hectares de olivais e 8 moinhos, Montoro também acolhe uma popular Feira do Olival semestral onde, no dia 11 de maio, dia 18th A edição do evento foi realizada no Complexo de Azeites da Olive Community Heritage Foundation.

"A Feira de Oliveiras de Montoro está melhorando a cada ano em que é comemorada ”, disse Victor Pérez de Finca la Torre, vencedor de quatro prêmios de ouro no concurso internacional de azeite de Nova York deste ano. "Anos atrás, a feira apresentava principalmente equipamentos agrícolas e de moagem e agora vejo evidências de uma mudança na importância do azeite de alta qualidade ”, disse ele Olive Oil Times

Este ano houve 120 estandes no recinto de feiras, uma sala de conferências com oradores importantes e uma sala de degustação com pelo menos 80 azeites extra virgens premiados. Embora a maioria dos azeites fosse da Espanha, havia alguns da Itália, Portugal, Marrocos, Israel e Grécia.

Na quinta-feira, os palestrantes abordaram a importância da economia, da qualidade e do papel do turismo. A autarca de Montoro e presidente da AEMO (Associação Espanhola de Municípios Olivicultores), Ana María Romero, falou sobre a importância do oleoturismo na economia, o trabalho árduo que é necessário para construir um futuro melhor e as inovações que puderam ser vistos na feira.

Ammar Assabah, vice-diretor, e Maria Isabel Gomez, chefe de estatísticas do Conselho Internacional das Oliveiras (COI) também falaram.

Assabah instruiu a platéia sobre os objetivos do novo Acordo Internacional sobre Azeite e Azeitona de Mesa e continuou explicando três papéis principais do COI: aproximar os membros do COI, expandir atividades para os países consumidores e simplificar os procedimentos.

Gomez conduziu os participantes por uma série de slides que mostravam dados estatísticos sobre importação, exportação e consumo. Gomez destacou que embora haja um aumento do consumo mundial de azeite, houve uma diminuição do consumo europeu que atribuiu à crise económica.

Juan Vilar (GEA Iberia) e José María Penco (AEMO) foram os próximos do line-up, apresentando o Estudo Internacional de Custos de Produção de Azeite. O estudo, realizado entre as suas entidades e o COI, demonstrou em 14 países o custo de produção de um quilo de azeitona virgem usando 7 métodos de cultivo diferentes.

Os resultados do estudo mostram os sistemas de cultivo mais lucrativos, bem como os países com os menores custos de produção. Suas recomendações incluíam: a conversão de sistemas tradicionais em sistemas mais mecanizados e intensivos; maior cooperação entre produtores; tirar proveito de subprodutos; e a importância do treinamento e da transferência de conhecimentos.

Também estiveram presentes personalidades públicas, de órgãos regionais e nacionais. Carlos Sánchez Laín, do Ministério da Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente, explicou que o setor não deve esquecer tudo o que conquistou. Durante a sua apresentação, Sánchez sublinhou a importância da excelência dos produtos, o trabalho árduo que a Organização Interprofissional do Azeite Espanhol está a desenvolver e a necessidade de criar um mercado para a promoção dos azeites espanhóis.

Soledad Serrano de QvExtra explicou a importância de não apenas criar um produto de excelência, mas também um que proporcione benefícios à saúde e uma experiência gastronômica única. Ela também ressaltou que 80% dos consumidores não sabem o que é qualidade e o uso de um selo como o QvExtra pode ajudar a identificar EVOOs excepcionais.

Pérez, de Finca la Torre, acompanhou o público em sua jornada pessoal para alcançar um dos os melhores azeites no mundo. Víctor e sua equipe começaram mudando toda a filosofia de produção. Ele descartou as velhas formas de agricultura, colheita e moagem em favor de práticas modernas e ecológicas. Ele também jogou fora a imagem antiga, desenhou uma nova garrafa e atualizou o logotipo. Em seguida, deu as boas-vindas aos visitantes que vieram conhecer sua operação, criando transparência em tudo o que a Finca la Torre faz.

Oleo-turismo foi discutido por José Gálvez - cuja Oro Bailen ganhou o ouro no NYIOOC em quatro anos consecutivos - e Yolanda Caballero (Câmara Municipal de Jaén). Gálvez concorda com Pérez que o turismo é uma forma importante de transmitir transparência. Sua família em Oro Bailen montou uma exibição audiovisual para os visitantes que vêm na entressafra, quando o azeite não está sendo feito. Eles também dão degustações e têm uma linda loja.

Caballero explicou que o oleoturismo é uma forma de fazer "uma segunda colheita ”da produção de azeite. Ela detalhou todo o trabalho que Jaén realizou nos últimos anos para desenvolver o Oleo Tour Jaén. Eles descobriram que tinham todos os ingredientes (engenhos, gastronomia, acomodações rurais, feiras da cidade, museus) para criar uma experiência turística única. Desde que começaram, não foi nada além de um sucesso, disse ela.

Na sexta-feira, a AEMO distribuiu prêmios para a Difusão da Cultura da Oliva, Melhor Moinho, Melhor Mestre Miller e Melhor Azeitona Monumental.

A DOP do Priego de Córdoba recebeu o prêmio máximo de difusão da olivicultura por seu projeto "Café da manhã saudável. ”O segundo prêmio nesta categoria foi concedido a Oro Bailen por seu trabalho no oleo-turismo. O terceiro prêmio foi entregue a Felipe Augusto Agudo por seu site, "La Moltura, Comunidade dos Oleo-Aficionados. ”Carmen Sánchez recebeu um reconhecimento especial por seu trabalho na Alemanha.

O Best Mill foi entregue à Agrícola de Bailén-Virgen de Zocueca SCA, que produz a marca Picualia. Best Master Miller foi concedido a Juan María Cano González do produtor de Córdoba Oleum Hispânia. Finalmente, a melhor azeitona monumental foi apresentada ao The Olive com quatro pés, conhecido em espanhol como 'Olivo de las cuatro patas 'da vila de Canet Lo Roig em Castellón.