Agricultores italianos doam 20 toneladas de alimentos para ajuda humanitária em Gaza

Agricultores italianos participaram do programa Alimentos para Gaza, promovido pelo Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Itália para apoiar a população de Gaza.

Liderada pelo ministério, em colaboração com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), o Programa Mundial de Alimentos (PMA) e a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV), a iniciativa Alimentos para Gaza foi lançada em março para entregar alimentos e melhorar a segurança alimentar no enclave palestino.

O PMA está enfrentando imensos desafios de acesso para transportar suprimentos para dentro e dentro de Gaza e foi forçado a reduzir as rações e priorizar refeições quentes e padarias. - Emanuela Cutelli, comunicações, PMA Itália

Vinte toneladas métricas de produtos agroalimentares doados pelos agricultores italianos de Confagricoltura e Coldiretti, juntamente com 20 toneladas de equipamentos médicos fornecidos pela Cruz Vermelha, foram enviados em 25 de novembroth do depósito de resposta humanitária das Nações Unidas administrado pelo PMA em Brindisi, Puglia, para a capital jordaniana, Amã, e depois para ser transportado por terra em Gaza.

A ajuda humanitária foi confiada à Jordan Hashemite Charity Organization, que administrou sua posterior entrada em Gaza.

"Desde o início do conflito, a Itália tem estado na vanguarda no fornecimento de assistência humanitária à população de Gaza, entregando artigos de socorro e prestando cuidados às pessoas que precisam de assistência médica, incluindo menores e suas famílias”, disse o Ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, que promoveu a iniciativa. "O programa Alimentos para Gaza visa facilitar o acesso à ajuda alimentar, garantindo a segurança alimentar e aliviando o sofrimento da população.”

Um dos quinze caminhões doados pela Itália ao PMA para entregar a ajuda humanitária Food for Gaza em Gaza. (Foto: Programa Mundial de Alimentos)

Já em julho, os agricultores italianos de Confagricoltura e Coldiretti contribuíram para a iniciativa fornecendo 45 toneladas de produtos agroalimentares, que foram enviados e distribuídos junto com kits de higiene, equipamentos médicos e tendas fornecidos pela Cruz Vermelha.

A Itália doou 15 caminhões ao WFP, que serão usados ​​para distribuir ajuda. Tajani e a diretora executiva assistente do WFP, Rania Dagash, compareceram a uma cerimônia de entrega em 25 de outubroth no Porto de Gênova, Ligúria.

A Itália também contribuiu com € 12 milhões ao PMA para comprar alimentos a serem distribuídos em Gaza.

Segundo as Nações Unidas, mais de 44,500 pessoas foram mortas em Gaza desde que Israel iniciou a invasão do enclave palestino.

Mais de 1.9 milhões de pessoas, o que corresponde a cerca de 90 por cento da população, estão deslocadas internamente e enfrentam uma fome extrema, com 70 por cento das pessoas colheitas destruídas, meios de subsistência dizimados e severamente restringidos tanto as linhas de abastecimento comercial quanto humanitária.

A invasão israelense ocorreu em resposta ao ataque liderado pelo Hamas a Israel em 7 de outubro, no qual 1,180 israelenses e nações estrangeiras foram mortos, 3,400 ficaram feridos e 251 foram capturados e levados de volta para Gaza.

De acordo com um relatório recente sobre segurança alimentar avaliação, o PMA relatado o risco de fome persistirá em Gaza neste inverno, a menos que os combates parem e mais ajuda humanitária chegue à população.

"Num contexto complexo como o de Gaza, onde as necessidades são imensas e o ambiente se torna cada vez mais desafiante, o PMA enfrenta imensos desafios de acesso para transportar suprimentos para dentro e dentro de Gaza e foi forçado a reduzir as rações e priorizar refeições quentes e padarias”, disse Emanuela Cutelli, responsável pela comunicação do PMA na Itália. Olive Oil Times.

"No entanto, até as padarias correm o risco de fechar por falta de farinha e combustíveis”, acrescentou. "O PMA e seus parceiros estão fazendo tudo o que podem para levar alívio à população que precisa urgentemente de produtos básicos.”

"A iniciativa humanitária italiana, Food For Gaza, é uma ferramenta preciosa e um sinal concreto de resposta humanitária às necessidades da população”, concluiu Cutelli. "Somos gratos pela iniciativa do ministério e pelos vários atores públicos e privados italianos que apoiaram o PMA para levar comida e esperança a uma população desesperada.”