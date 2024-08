Itália procura ajuda para conter o assassino da oliveira

Membro do Parlamento Europeu Paolo De Castro

Os fundos de emergência da UE teriam sido prometidos para ajudar a limitar a propagação de uma doença das plantas que está matando oliveiras na Itália.

E o governo italiano afirma estar montando uma força-tarefa contra o surto, que se acredita ser causado pela bactéria Xylella fastidiosa.

De acordo com os deputados italianos do Parlamento Europeu (MEPs) Paolo De Castro (S&D) e Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), cerca de 8,000 hectares de olivais na área de Salento da Apúlia já estão afetados e cerca de 600,000 oliveiras precisarão ser destruído.

Doença espalhada pelo inseto

Em um artigo do pergunta escrita Para a Comissão Européia sobre medidas de contenção, De Castro disse que a bactéria faz com que a folhagem seque e a madeira escureça, acabando com a morte da árvore infectada.

A doença foi "se espalhando muito rapidamente, constituindo uma ameaça econômica e ambiental para uma região inteira, onde a produção de azeitonas é a principal atividade agrícola e as oliveiras centenárias formam uma parte inestimávelmente valiosa da paisagem e do patrimônio natural. ”

"A doença, que se acredita ser transmitida pelo cigarreiro (Cicadellidae), ainda não foi propagada mais longe e ainda afetou menos as oliveiras no resto da Europa, disse ele.

Ele perguntou que medidas financeiras e outras a Comissão planejava "conter a rápida propagação da doença. "

"Séria ameaça aos olivicultores europeus ”

Silvestris disse que foi a primeira aparição na Europa do patógeno vegetal, considerado por especialistas "uma séria ameaça aos olivicultores europeus, dado o ritmo em que a doença está se espalhando. ”

A poda em larga escala de oliveiras para remover partes secas pela doença está em andamento na área entre Gallipoli e Ugento, na região de Salento, sob a coordenação das autoridades regionais de Puglia e organizações de produtores, disse ele.

Entre outras medidas, ele pediu dinheiro para um programa de emergência de pesquisa científica e medidas fitossanitárias, e um banco de dados do genoma de patógenos agrícolas europeus para centralizar informações sobre bactérias e parasitas.



Xylella fastidiosa (Foto: Universidade da Geórgia)

As informou na semana passada, o deputado europeu Raffaele Baldassarre (PPE) também pediu ajuda urgente.

Azeite da Apúlia ainda "Qualidade excelente"

Olive Oil Times ainda não conseguiu confirmar na imprensa italiana que o comissário europeu da Saúde e Assuntos do Consumidor, Tonio Borg, prometeu ajuda de emergência.

A mídia italiana também disse que a ministra da Agricultura da Itália, Nunzia De Girolamo, havia prometido uma força-tarefa sobre a doença que seria auxiliada pela chegada de dois especialistas da Universidade da Califórnia.

A doença de Pierce, causada por Xylella fastidiosa, foi descoberta em 1892 pelo californiano Newton B. Pierce em uvas na Califórnia.

De Girolamo disse em um comunicado de imprensa que a doença não estava afetando a azeitona e que o azeite da Puglia continuou a ser de "excelente qualidade ”e um dos alimentos mais saudáveis ​​para o ser humano.

Pânico, confusão, pessimismo

O surto causou pânico e confusão entre os olivicultores quanto às verdadeiras causas da doença e por que ela se espalhou rapidamente nos últimos meses.

Também está provocando pessimismo entre alguns produtores, como expressou um agricultor em um fórum que disse que parecia "nos próximos cinco anos, “veremos o colapso das oliveiras do Salento”.

Adicionando isso "por anos, muitos olivais estiveram em estado de abandono ”, seria "quebre meu coração ao saber que muitos dos gigantes de Salento desaparecerão nos próximos anos ... não consigo imaginar minha terra sem oliveiras ”, disse ele.