Mafia Control of Olive Oil o Tópico do Relatório '60 Minutes'

A revista CBS News '60 Minutes transmitiu um segmento no envolvimento da máfia na agricultura italiana esta noite, apresentando milhões de telespectadores ao submundo sombrio do comércio de azeite e lançando uma nova mortalha de suspeita sobre o "Marca Made in Italy ”.

"Cópias da máfia de azeite, vinho e queijo finos alimentaram uma explosão de crimes alimentares na Itália ”, disse o correspondente da CBS News, Bill Whitaker.



É muito difícil dizer, em qualquer caso, com azeite de oliva, exatamente quantas gotas em uma determinada garrafa realmente contêm sangue da Máfia. - Tom Mueller

Além de uma conversa com o investigador italiano Sergio Tirro, cuja equipe de 60 provadores treinados é capaz de detectar azeites falsificados "no primeiro gole ", o relatório apresentava uma entrevista com Tom Mueller, autor do Virgindade Extra expor.



"Em muitos casos, você está obtendo azeite de qualidade inferior que foi blenddo com um bom azeite extra-virgem ... às vezes está recebendo azeite desodorizado ”, disse Mueller. "Eles blendm com um azeite que tem algum caráter para dar um pouco de cor, um pouco de sabor ... e vendem como extra virgem. É ilegal - acontece o tempo todo. ”

Veja também: Os melhores azeites do mundo

Diante de cerca de 12 milhões de telespectadores que acabaram de assistir ao Denver Broncos derrotar o San Diego Chargers em um jogo de futebol no final da temporada, Tirro demonstrou como é fácil falsificar azeite virgem extra.

Imagem: 60 Minutes / CBS News

Pegando um frasco de azeite de girassol incolor e inodoro, ele acrescentou algumas gotas de clorofila. "Torna-se a cor do azeite ”, disse Tirro. É simples assim.

Produtor de azeite da Sicília, Nicola Clemenza, está liderando um levante de 200 agricultores contra o controle da máfia na região.

"No dia em que comecei o consórcio, eles queimaram meu carro, queimaram parte da minha casa e eu estava lá dentro com minha esposa e minha filha ”, disse Clemenza.

Mueller disse que o controle da máfia permeia o suprimento de comida na Itália e descreveu seu impacto no azeite nos termos mais sombrios: "É muito difícil dizer, em qualquer caso, com azeite de oliva, exatamente quantas gotas em uma determinada garrafa realmente contêm sangue da Máfia. “

Veja também:Ouça uma entrevista com Tom Mueller no site Em Azeite Podcast

Quando Whitaker perguntou quanto do azeite "virgem extra ”que chega aos americanos não é realmente virgem extra, Mueller respondeu, "75% a 80%, facilmente. ”

A CBS News enviou 3 garrafas de azeite de oliva encontradas em um supermercado americano sem nome para o painel de degustação de Tirro: Apenas uma foi encontrada virgem extra.

"Eles descreveram um como lampante - o azeite de qualidade mais baixa. Essa marca é uma das mais vendidas na América ”, disse Whitaker.

A marca mais vendida nos Estados Unidos é a Bertolli, que é objeto de um grande perfil investigação de fraude e múltiplo ações coletivas.



veja a ,Segmento de 60 minutos SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA.