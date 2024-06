Maio marcou outro ano recorde de calor

Após um novo relatório do Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus da União Europeia descobriu que maio de 2024 foi o maio mais quente de todos os tempos, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu uma proibição global da publicidade de combustíveis fósseis.

"Exorto todos os países a proibirem a publicidade de empresas de combustíveis fósseis”, disse Guterres no seu discurso no Museu Americano de História Natural de Nova Iorque. "E peço aos meios de comunicação e às empresas de tecnologia que parem de aceitar publicidade de combustíveis fósseis.”

" Precisamos de uma rampa de saída da auto-estrada para o inferno climático. A batalha por 1.5 graus será vencida ou perdida na década de 2020. - António Guterres, secretário-geral da ONU

De acordo com o relatório Copernicus, maio de 2024 foi o maio mais quente já registado, marcando também 12 meses consecutivos (de junho de 2023 a maio de 2024) dos meses mais quentes de sempre.

"Durante o ano passado, cada mudança do calendário aumentou a temperatura”, disse Guterres.

Veja também: Árvores são menos eficazes no sequestro de carbono em um mundo mais quente e seco

"Das Alterações Climáticas é a mãe de todos os impostos furtivos pagos pelas pessoas comuns e pelos países e comunidades vulneráveis”, acrescentou. “Entretanto, os padrinhos do caos climático – a indústria dos combustíveis fósseis – obtêm lucros recordes e festejam biliões em subsídios financiados pelos contribuintes.”

Guterres reiterou a sua proposta de um imposto global sobre as empresas de combustíveis fósseis 'lucros inesperados, instando também as instituições financeiras mundiais a pararem "financiar a destruição de combustíveis fósseis e começar a investir numa revolução global das energias renováveis.”

Os grupos de combustíveis fósseis responderam às reivindicações do chefe da ONU, dizendo que abordar as alterações climáticas é um aspecto importante da sua produção de energia.

"A nossa indústria está focada em continuar a produzir energia acessível e fiável, ao mesmo tempo que enfrentamos o desafio climático, e quaisquer alegações em contrário são falsas”, afirmou Megan Bloomgren, vice-presidente sénior de comunicações do American Petroleum Institute.

Embora o aumento das temperaturas globais seja atribuído principalmente às emissões humanas de gases que aquecem o planeta, o El Nino fenômeno climático também contribuiu para um planeta mais quente em 2023 e os primeiros meses de 2024.

Os dados do Copernicus mostraram também que as temperaturas médias globais no período de 12 meses foram as mais elevadas já registadas, subindo para 0.75 ºC acima da média de 1991 a 2020 e 1.65 ºC acima dos tempos pré-industriais (1850 a 1900).

No entanto, a limiar de aquecimento global não foi ultrapassado, uma vez que é necessário um aumento nas temperaturas médias globais de mais de 1.5 ºC ao longo de várias décadas, em comparação com as temperaturas pré-industriais, para ultrapassar o limite.

Os cientistas há muito que alertam que ultrapassar o limite de 1.5 ºC terá um impacto irreversível nos sistemas humanos e naturais do planeta.

De acordo com um estudo realizado por 57 cientistas em todo o mundo, se a humanidade continuar a depender dos combustíveis fósseis para obter energia, em 4.5 anos, o planeta atingirá um ponto em que será inevitável ultrapassar o limiar do aquecimento global.

"Precisamos de uma rampa de saída da autoestrada para o inferno climático”, disse Guterres. "A batalha por 1.5 graus será vencida ou perdida na década de 2020.”