Mais do que 800 para competir na competição internacional de azeite de Nova York

A maior e mais prestigiada competição de azeite do mundo será maior do que nunca este ano, com mais de marcas 800 dos países 27 competindo no próximo mês pelos cobiçados prêmios Silver, Gold e Best in Class.

O quarto Concurso Anual de Azeite Internacional de Nova Iorque (NYIOOC), que será realizada em abril em Nova York, 11 - 14, revelará os azeites julgados, por um painel internacional de grandes especialistas, como os melhores do mundo para o 2016. Os resultados serão anunciados durante um conferência de imprensa transmitido ao vivo no 5: 30 Eastern (UTC ‑5) na quinta-feira, abril 14.



Que tantos produtores busquem a excelência é humilhante. - Curtis Cord, NYIOOC

Os organizadores disseram que o número recorde de inscrições foi resultado de uma boa safra geral e das vantagens inequívocas para as marcas que conseguiram ganhar um prêmio no NYIOOC. "Agora, mais do que nunca, é necessário identificar e celebrar os melhores azeites virgens extra do mundo ”, disse Curtis Cord, NYIOOC fundador e presidente. "Que tantos produtores busquem a excelência é humilhante. ”

Vencedores do NYIOOC são apresentados no popular Melhor Guia de Azeites (bestoliveoils.org), a lista oficial usada por chefs, compradores de alimentos e consumidores exigentes que valorizam os azeites de oliva extra virgens da mais alta qualidade.

NYIOOC e Olive Oil Times desenvolveu recentemente um aplicativo de emparelhamento que identifica os melhores azeites premiados para combinar com certos alimentos. Desde o seu lançamento em janeiro, o aplicativo foi usado mais de meio milhão de vezes. A equipe está atualmente desenvolvendo um aplicativo móvel que permitirá aos usuários escanear qualquer garrafa de azeite para ver seu perfil de qualidade.

E talvez ainda mais ao ponto, NYIOOC diz que em breve irá revelar uma "Compre agora ”nas listagens do guia dos melhores azeites de oliva alimentadas por uma nova plataforma, o Best Olive Oils Marketplace, que permitirá que comerciantes - varejistas e distribuidores - vendam NYIOOC vencedores diretamente através dos sites de azeite de maior tráfego do mundo. "Vamos dar um círculo completo - disse Cord. "Não apenas revelaremos os melhores azeites do ano, como os colocaremos nas cozinhas. ”