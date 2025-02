Nova classe de sommeliers de azeite de oliva confirmada em Londres

Da Virgínia a Nova Gales do Sul, profissionais e entusiastas do azeite de oliva se reuniram no CIEE Global Institute, no centro de Londres, para o evento com ingressos esgotados. Olive Oil Times Curso de Certificação de Sommelier no final de janeiro.

Durante cinco dias, os participantes examinaram a análise sensorial do azeite de oliva, as melhores práticas de cultivo e produção, benefícios para a saúde, nutrição, aplicações culinárias e garantia de qualidade.

Liderando o rigoroso programa estavam especialistas renomados de seis países. O grupo analisou mais de cem amostras de azeite de oliva de cada região produtora.

Agora tenho um conhecimento muito mais profundo sobre azeite de oliva extravirgem e a capacidade de discernir um produto de qualidade genuína. - Inigo Garel-Jones Garrigues, IGJG Ltd

Entre os participantes estava Chasity Pritchett, do varejista sediado nos Estados Unidos Emblema Azeite de Oliva, que se concentra na venda de produtos nacionais azeite virgem extra.

Chasity Pritchett (Foto: Andrew Mullan para Olive Oil Times)

"Este curso me ensinou muito e me deu uma visão incrível do processo de produção do azeite de oliva”, disse ela. "Isso abriu meus olhos para um mundo totalmente novo de sabores e complexidades de diferentes cultivares.”

Pritchett planeja usar o que aprendeu no curso para facilitar o acesso a materiais educacionais e pesquisas para comunidades carentes, como afro-americanos e nativos americanos.

"Esta missão é profundamente pessoal, e o trabalho continua enquanto me esforço para educar e conscientizar em todo o país sobre os benefícios do azeite de oliva para a saúde”, disse ela. "Estar cercado por pessoas que eram tão apaixonadas e entusiasmadas pelo azeite de oliva quanto eu foi realmente inspirador.”

Thelka Galazoudi, fundadora da empresa sediada em Londres De volta às raízes, também saiu do Curso de Certificação de Sommelier se sentindo inspirado.

Galazoudi, que importa e distribui azeites de oliva extravirgens orgânicos gregos e outros produtos, planeja usar o que aprendeu no curso para educar consumidores curiosos em seus eventos de degustação.

"O curso de sommelier de azeite é uma progressão natural na minha jornada para aprofundar meu conhecimento e experiência”, disse ela. "Isso me uniu a pessoas apaixonadas e com ideias semelhantes, que compartilham um profundo amor e respeito pelo azeite de oliva.”

Hedzer Roodenburg Vermaat e Thelka Galazoudi (Foto: Andrew Mullan para Olive Oil Times)

Stefano Chessa de Importações Oliveto juntou-se ao curso para dar continuidade à sua iniciativa de comercializar azeites de oliva extravirgens do Mediterrâneo em Londres.

"Estou trabalhando em um projeto para melhorar a rede de distribuição do Reino Unido para Domenico Manca", Disse ele. "Seus produtos estão disponíveis por meio de um distribuidor especializado para o setor de hotelaria e restauração, mas há uma ausência completa de sua presença no mercado varejista especializado.”

Chessa disse que gostou muito do curso, citando o "abordagem “refrescante” sobre como o curso ensina sobre o mundo do azeite de oliva extra virgem.

Até mesmo produtores experientes encontraram valor no curso, que explorou as últimas inovações para complementar suas décadas de experiência trabalhando na área. (Foto: Andrew Mullan)

"Todos os instrutores foram agradáveis ​​e profissionais, mas incrivelmente bem informados”, disse ele. "O evento foi excepcionalmente bem organizado. Agora me sinto muito mais confiante em meu entendimento da indústria de azeite de oliva extra virgem. Tenho certeza de que isso vai melhorar minhas interações com clientes atuais e futuros.”

Junto com varejistas e importadores, produtores de azeite de oliva participaram do curso para aprender as últimas tendências do setor e do setor de azeite de oliva em geral.

"“Agora conheço o produto”, disse Jorge Miranda, que recentemente se juntou à premiada produtora espanhola Casas de Hualdo para gerenciar exportações.

A busca pela qualidade trouxe outro produtor espanhol de azeite de oliva, Inigo Garel-Jones Garrigues, para Londres. "Sou um produtor que busca melhorar a qualidade das frutas e azeites que produzo e da nossa cooperativa em geral, disse ele.”

"O curso foi realmente uma revelação para mim. Considerando que eu tinha sido exposto a um país [Espanha] e região, ele me deu uma visão mais ampla do setor e da produção”, acrescentou Garel-Jones Garrigues. "Mais importante, é claro, agora tenho um conhecimento muito mais profundo do azeite de oliva extra virgem e a capacidade de discernir um produto de qualidade genuína.”

Embora a maioria dos profissionais tenha participado do curso, consumidores curiosos também participaram para expandir seus conhecimentos sobre azeite de oliva. (Foto: Andrew Mullan)

Até mesmo produtores experientes encontraram valor no curso, que forneceu as últimas novidades científicas e inovações em agricultura, colheita e moagem para complementar suas décadas de experiência trabalhando no campo.

"“Vivo e produzo azeite de oliva na Toscana há 20 anos”, disse Elizabeth Ward-Booth. "Muitas coisas relacionadas à produção de azeite de oliva mudaram ao longo desses anos. Agora, mudando para uma nova área na Toscana com uma reputação de excelente produção de azeite de oliva, pretendo usar minha experiência e novos conhecimentos para produzir azeite de oliva da melhor qualidade.”

Ward-Booth disse que o curso aprofundou sua compreensão e apreciação dos azeites de oliva extravirgens fora da Itália.

"Acredito que o amplo conhecimento adquirido sobre o azeite de oliva, particularmente a importância da atenção aos detalhes na colheita, moagem e armazenamento, será inestimável na produção de um azeite de oliva de excelente qualidade”, disse ela.

Junto com o conteúdo do curso, os participantes também aproveitaram a oportunidade de interagir com a blend eclética de instrutores e colegas.

Junto com varejistas e importadores, produtores de azeite de oliva participaram do curso para aprender as últimas tendências da indústria e o setor de azeite de oliva em geral. (Foto: Andrew Mullan para Olive Oil Times)

"O curso também proporcionou oportunidades de networking, permitindo-me conectar-me com produtores e compradores de todo o mundo”, disse Hedzer Roodenburg Vermaat, do Clube do Azeite.

Roodenburg Vermaat atualmente fornece tunisino premiado azeites de oliva com planos de estender sua seleção para outros países.

Ele disse que se tornar um sommelier ajudará a avaliar melhor a qualidade dos azeites de oliva que importa e a melhorar a forma como orienta clientes individuais e corporativos em seus eventos de marketing de azeite de oliva.

"O curso foi fundamental para me ajudar a atingir meus objetivos, aumentando minha credibilidade como profissional do azeite de oliva, aprimorando minha capacidade de avaliar azeites de oliva e expandindo minha rede no setor — tudo isso contribuirá para o crescimento do Olive Oil Club”, acrescentou.

Shannon Hurd, que dirige a empresa sediada nos EUA Importações da Família Cesena, achei o curso "completo e aplicável. Os palestrantes eram bem informados e envolventes, oferecendo insights e esclarecimentos sobre tópicos que estavam sobrecarregados com informações.”

Stefano Chessa, da Oliveto Imports, juntou-se ao curso para promover sua iniciativa de comercializar azeites de oliva extravirgens do Mediterrâneo em Londres. (Foto: Andrew Mullan)

"Eu queria adquirir conhecimento para garantir que cada garrafa que selecionamos reflita nosso compromisso com a excelência e a autenticidade”, acrescentou Hurd. "O conhecimento adquirido como sommelier aumenta minha capacidade de educar os consumidores sobre os benefícios que o azeite de oliva extravirgem oferece.”

Embora o curso tenha sido frequentado principalmente por profissionais, consumidores curiosos também participaram para ampliar seus conhecimentos sobre azeite de oliva.

"Não tenho nenhuma ligação com o comércio de azeite de oliva – apenas uma paixão por boa comida e culinária e um desejo de me aposentar na Puglia”, disse Andrew Waters.

"Comecei o curso sabendo sobre azeite de oliva extra virgem, mas muito pouco sobre ele”, acrescentou. "A amplitude do curso e a quantidade que aprendi foram realmente impressionantes.”

Inscrições para o mês de maio Programa de Certificação Sommelier na cidade de Nova York já está aberta.