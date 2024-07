Novo podcast espanhol investiga o mundo do azeite

Os olivicultores, moleiros e engarrafadores lamentam consistentemente a falta de conhecimento do consumidor em torno azeite virgem extra.

Na verdade, 49 por cento dos entrevistados no 2023 Olive Oil Times Pesquisa de colheita citaram a falta de conhecimento do consumidor como uma de suas principais preocupações.

Para o efeito, três profissionais do azeite lançaram um podcast em espanhol para discutir o noções básicas de azeite com uma gama diversificada de convidados e criar novos entusiastas.

O setor do azeite virgem precisa de muita divulgação e de pessoas que se conectem com ele, principalmente os jovens. - Mercedes Uceda, co-apresentadora, A la Sombra del Olivo

Pablo Voitzuk, educador de azeite, consultor e NYIOOC World Olive Oil Competition juiz, teve a ideia de À Sombra do Olivo (À Sombra da Oliveira) em 2023 e escolheu Mercedes Uceda e Maripaz Aguilera como seus co-apresentadores.

"Pablo me disse no Natal que queria fazer um podcast ”, disse Aguilera, especialista técnico em azeite do Instituto Andaluz de Pesquisa e Formação Agrícola e Pesqueira (IFAPA), líder do painel e consultor.

"Por causa do nosso trabalho, muitas vezes ficamos em um nível técnico. Abordamos sempre o setor e este podcast é uma forma de divulgar a cultura do azeite junto de um grande público”, acrescentou.

Uceda, um provador certificado cuja consultoria de engenharia familiar se dedica à construção e design de lagares de azeite, ouve frequentemente podcasts e ficou entusiasmado por aderir ao projeto. Ela acredita que os podcasts são uma excelente forma de entreter e informar o público mais jovem.

Segundo o Spotify, plataforma de streaming de áudio, mais da metade dos espanhóis ouvem podcasts, e um terço ouve habitualmente. Uma pesquisa separada do Observatório iVoox, que coleta dados sobre podcasts em espanhol, descobriu que 40% dos ouvintes têm entre 18 e 44 anos.

"O mundo dos podcasts, no qual me viciei, parece uma ótima forma de divulgar qualquer assunto”, disse Uceda.

"O setor do azeite virgem precisa de muita divulgação e de pessoas que se conectem com ele, principalmente os jovens ”, acrescentou. "Os podcasts são uma forma de partilhar conhecimento ou de se conectar com diferentes temas que os jovens utilizam, por isso pareceu-me uma ideia muito boa.”

Uceda acredita que o formato conversacional longo dos podcasts, que está entre os gêneros mais populares, é ideal para discutir o azeite, permitindo que os anfitriões e seus convidados examinem os detalhes e nuances de cada assunto, em vez de recorrer às frases de efeito típicas de notícias a cabo e programas de rádio tradicionais.

"Cobrimos muita coisa, mas o podcast é feito para não profissionais”, disse Uceda. "Possui um vocabulário bastante transferível para que todos possam entendê-lo. Tentamos evitar o uso de palavras técnicas.”

Aguilera concordou que o podcast se destina a ser acessível ao público em geral, mas acrescentou que os profissionais do azeite também o achariam interessante. Aguilera passou toda a sua vida profissional estudando azeite, mas ainda aprendeu muitos fatos intrigantes ao fazer o podcast.

"O objetivo é atingir o maior número de pessoas possível”, disse ela. "Acho que tentamos envolver todos os tipos de pessoas, especialmente pessoas que querem aprender.”

Os três apresentadores gravaram seis episódios do podcast, que estão divididos tematicamente. A primeira é uma introdução onde os apresentadores discutem a sua visão para o podcast e como esperam que os ouvintes comecem a pensar no azeite.

O resto do podcast abordará saúde, gastronomia, cultura, variedades de azeitonas e marketing. Cada episódio, com cerca de uma hora de duração, começa com uma discussão entre os três apresentadores e é seguido por uma entrevista com um especialista em cada área.

"Procuramos convidados de todo o mundo, tanto da Europa como do Hemisfério Sul, para que o podcast também fosse mais amplo”, disse Uceda. "Pensámos que desta forma as pessoas em Espanha ouviriam as pessoas e as opiniões do resto do mundo, especialmente em termos de vendas na América do Sul, o que foi muito interessante.”

"Tem gente do Chile, da Argentina, dos Estados Unidos e da Itália”, acrescentou Aguilera. "Ou seja, não queríamos que fosse apenas a nossa visão, mas também uma visão que vem de diferentes partes do mundo.”

O terceiro episódio traz entrevistas com Alicia Moya e Carola Dümmer, co-autoras do primeiro filme do Chile guia de azeite, para discutir varejo e cultura.

Filippo Falugiani, presidente fundador da Associação Internacional de Restaurantes de Azeite, e Dani Garcia Peinado, chef especializado em azeite e cozinheiro da Real Federação Espanhola de Futebol, aparecem no quarto episódio para discutir o papel dos restaurantes como embaixadores do azeite petrazeite para um público mais amplo.

"Gostei do episódio com Filipo e Dani porque abriu sobre os canais Horeca e de restaurantes”, disse Uceda. "Sempre dizemos que penetrar no canal da restauração é a coisa mais difícil no mundo do azeite virgem e, ultimamente, temos lutado. Chefs e donos de restaurantes também são os escribas do nosso produto.”

Outros convidados incluem Nico e Rafael Alonso Barrau do premiado produtor Oro del Desierto, Carmen Nieto da Paraiso Virgen Extra, varejista especializado, e Juan Pablo Castellano, membro da Câmara de Comércio de Azeitonas de San Juan, Argentina, entre outros.

Os primeiros episódios de A la Sombra del Olivo já estão sendo transmitidos no Spotify, e versões em vídeo estão disponíveis em YouTube.