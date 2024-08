A New World Labs lança o mais recente jab em azeites de oliva importados

Em um redux de A batida do verão passado de azeites importados, o UC Davis Olive Center e o Australian Oils Research Laboratory se uniram novamente para oferecer uma avaliação crítica da qualidade de algumas das marcas de azeite de oliva mais vendidas da América, encontradas nas prateleiras dos supermercados da Califórnia.

Relatório de hoje, Avaliação do azeite extra-virgem vendido na Califórnia, mostra que os pesquisadores levaram em consideração pelo menos alguns dos críticas aos métodos do ano passado tirando uma amostra muito maior dos azeites importados mais vendidos e usando testes credenciados pelo Conselho Azeitona Internacional.

Os azeites importados testados foram Colavita, Star, Bertolli, Filippo Berio, Pompeian e uma marca premium, Lucini. Eles foram comparados a Fazenda de Oliveiras da Califórnia (COR) e Cobram Estate - os maiores produtores americanos e australianos de azeite.

O relatório concluiu "testes de laboratório descobriram que as marcas importadas mais vendidas de 'o azeite extra-virgem vendido nos Estados Unidos e comprado em lojas de varejo em toda a Califórnia frequentemente falhava nos padrões sensoriais do COI para o azeite extra-virgem. ”

Mas nem tudo foram boas notícias para a Austrália e a Califórnia. Onze por cento do californiano e todos os dos azeites australianos falhou no "Testes de PPP ”(pirofeofitina) que indicaram que foram expostos ao calor e à luz ou adulterados com azeites refinados. Em um declaração no site do California Olive Ranch, Vice-Presidente de Marketing Claude S. Weiller expressou decepção por duas garrafas COR terem falhado no teste de PPP. "O nosso investimento em tecnologia que nos permite identificar as azeitonas utilizadas para fazer o nosso azeite deve ajudar-nos a perceber o que aconteceu às duas garrafas que não passaram no teste ”, escreveu.

O estudo foi conduzido pelo Universidade da Califórnia no Olive Center de Davis que é suportado pelo Conselho de Azeite da Califórnia, cujos membros têm a ganhar com o descrédito do azeite importado. Os produtores de azeite da Califórnia fornecem cerca de um por cento do azeite consumidos nos Estados Unidos, mas estão desenvolvendo a capacidade de fornecer muito mais do que isso.

É o último capítulo do que se tornou uma indústria controversa, cada vez mais dividida em produtores do Novo e do Velho Mundo em busca de uma vantagem para capturar mais do crescente apetite dos americanos por azeite de oliva.

