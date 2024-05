Revelados os melhores azeites extra virgens do Hemisfério Norte

Agricultores, moleiros e engarrafadores de 18 países do Hemisfério Norte se combinaram para ganhar 584 prêmios em 901 inscrições no 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Os produtores superaram uma segunda colheita fraca consecutiva, marcada por desafios climáticos e económicos, para ganhar 368 Prémios Ouro e 216 Prémios Prata pelos seus azeite virgem extra.

Para a nossa empresa, estes prémios validam os nossos esforços para produzir azeites de alta qualidade que apresentam os sabores e características únicos das variedades de azeitonas turcas. - Tuba Yilmaz, proprietária, Gaia Oliva

De acordo com um Olive Oil Times pesquisa, os elevados custos de produção, o calor excessivo, a seca, a mosca da azeitona, as chuvas excessivas e a escassez de mão-de-obra foram os principais desafios enfrentados pelos produtores na campanha 2023/24.

Mais uma vez, as marcas italianas liderou o caminho, ganhando 147 prêmios na maior competição mundial de qualidade de azeite. Eles foram seguidos pelos Estados Unidos (95), Espanha (82), Croácia (80) e Grécia (56) como os países mais bem-sucedidos na competição.

Veja também: 2024 NYIOOC Cobertura

Embora os suspeitos do costume dominassem os resultados, os produtores de países menos conhecidos também triunfaram, incluindo agricultores e moleiros da Albânia, Bósnia e Herzegovina, China, Japão e Jordânia.

O julgamento dos produtores de azeite virgem extra do Hemisfério Sul começará no outono.

Independentemente do seu país de origem, os produtores concordaram que receber o reconhecimento do NYIOOC recompensaram os seus esforços durante uma colheita difícil e melhoraram as suas perspectivas de entrada em novos mercados.

NYIOOC os prêmios ajudam produtores de todos os tamanhos a fazer negócios em novos mercados. (Foto: Fattoria San Michele a Torri)

"Estamos muito orgulhosos de ter vencido em Nova York, uma grande cidade e um mercado com ótimas pessoas”, disse Leonardo Francalanci, presidente-executivo da Toscana Fattoria San Michele a Torri, que ganhou um Gold Award para um Frantoio de média intensidade.

Apesar das altas temperaturas do verão, após uma fraca frutificação na primavera, a empresa produziu 30,000 mil litros de azeite virgem extra na safra 2023/24, com planos de exportar uma parcela significativa. "Acreditamos que este prémio nos ajudará a estabelecer-nos melhor a nível internacional”, disse Francalanci.

Juntamente com a melhoria da posição da marca nos Estados Unidos, os produtores de áreas produtoras de azeite menos conhecidas disseram que os prémios da Competição Mundial ajudam a promover o perfil de todas as suas regiões.

“[Ganhar o Silver Award] é um reconhecimento por um trabalho bem executado”, disse Fátima Elizalde, gerente de marketing da Bodega Nekeas, localizado na região norte espanhola de Navarra.

"Este prémio melhora o posicionamento de Navarra como zona de produção de azeite virgem extra de elevada qualidade ”, acrescentou.

Os produtores relataram que vencer no NYIOOC fornece benefícios comerciais, incluindo melhorar a posição de uma marca aos olhos de clientes potenciais e existentes.

No entanto, muitos veem os prêmios como mais do que um discurso de vendas. As conclusões do NYIOOC equipe de análise são vistos como um endosso de práticas orgânicas mais caras.

De acordo com o Olive Oil Times Classificação mundial dados, as marcas orgânicas ganharam 205 prêmios em um recorde de 329 inscrições.

Os produtores da propriedade Marciano colhem a variedade local Mission, juntamente com cinco variedades italianas e três espanholas, todas cultivadas organicamente. (Foto: Fazenda Marciano)

"Ganhar esses prêmios nos dá mais confiança de que estamos fazendo a coisa certa ”, disse Milagros Castro, consultor de azeitonas da empresa com sede na Califórnia Propriedade Marciano.

O produtor de Napa Valley ganhou um par de prêmios de ouro para um blend médio italiano e médio Arbequina, colhido em seu bosque orgânico certificado em Santa Helena.

Anúncios

Anúncios

Entre suas práticas orgânicas, a Fazenda Marciano pastoreia ovelhas entre as árvores para remover ervas daninhas e fornecer fertilizante natural.

Junto com entradas orgânicas, Olive Oil Times Classificação mundial os dados indicam que os azeites monovarietais estão ganhando impulso.

Setenta e um por cento de monovarietal NYIOOC as inscrições foram premiadas em 2024, em comparação com 57% das blends. Entre 2016 e 2022, houve muito mais paridade entre o sucesso dos azeites monovarietais e aqueles que combinavam duas ou mais cultivares.

Embora as variedades de azeitona mais comuns continuem a dominar como as mais premiadas - incluindo Picual, Koroneiki, Frantoio e Arbequina - os produtores de todo o mundo disseram que o reconhecimento internacional os incentiva a adotar cultivares locais.

Na Turquia, produtores premiados procurou destacar as numerosas variedades endémicas do país. Vinte e quatro das 29 marcas vencedoras foram elaboradas com variedades de azeitonas nativas.

"Ganhando dois prêmios de ouro em 2024 NYIOOC é realmente uma honra para nós e uma prova da dedicação e do trabalho árduo da nossa equipe”, disse Tuba Yilmaz, proprietário da Gaia Oliveira.

Tuba Yilmaz vê o NYIOOC como uma excelente forma de apresentar ao mundo as variedades nativas de azeitonas turcas. (Foto: Gaia Oliva)

"Para a nossa empresa, estes prémios validam os nossos esforços para produzir azeites de alta qualidade que apresentem os sabores e características únicos das variedades de azeitonas turcas ”, acrescentou.

Juntamente com as variedades locais, os prémios do Concurso Mundial destacam o papel dos olivicultores como guardiões das paisagens tradicionais e da biodiversidade olivícola.

Situados no sopé da Sierra Nevada, na Califórnia, os produtores por trás OLA de Olivia celebrou a vitória dois prêmios de ouro para blends que incorporam azeitonas bravas colhidas em árvores centenárias.

"Não só ficamos entusiasmados com os prêmios, mas sentimos que o valor que vimos em nossas árvores foi validado”, disse o coproprietário Giulio Zavolta. "As árvores provaram o seu valor como fonte de um azeite único, como transportador do rico património da região e como marco cultural.”

Vencedores pela primeira vez veem a vitória NYIOOC prêmios como confirmação de que suas práticas agronômicas e de moagem estão funcionando. (Foto: OPG Garmica)

Embora muitos produtores que celebram as suas vitórias já tenham sido premiados na competição, a edição de 2024 também viu muitos vencedores pela primeira vez.

"Esta foi a primeira vez que entrei no NYIOOC, e estou muito animado e feliz”, disse Ante Đuderija, proprietário da OPG Garmica.

Situado na ilha de Hvar, na costa sul da Croácia, o produtor disse que o Gold Award para seu médium, Levantinka vem depois de uma colheita desafiadora.

"Para OPG Garmica, este é apenas o começo; Espero a continuidade da qualidade do azeite nos próximos anos”, concluiu Đuderija.