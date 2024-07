Olive Council incorpora banco de germoplasma no tratado global

O Conselho Oleícola Internacional (COI) concordou em incorporar o Banco Mundial de Germoplasma Oleícola no Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura.

O tratado, também assinado pelo Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação espanhol e pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, desempenha um papel importante na preservação da biodiversidade agrícola à escala global e na garantia de uma distribuição justa e equitativa.

"O Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura estabelece um sistema multilateral para facilitar o acesso aos recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura e para partilhar de forma justa e equitativa os benefícios decorrentes da sua utilização”, disse Lhassane Sikaoui, chefe do unidade de olivicultura, tecnologia do azeite e meio ambiente do COI

"Ele prevê ex situ coleções de recursos fitogenéticos para alimentação e agricultura mantidas por centros internacionais de pesquisa agrícola e outras instituições internacionais”, acrescentou.

De acordo com Sikaoui, o tratado estabelece uma estratégia de cooperação eficaz entre os países membros com os seus próprios bancos de germoplasma e colecções sancionadas pelo COI para o intercâmbio de material genético para fins científicos e práticos e para desenvolver uma estratégia global de conservação.

Muitos países membros do COI têm a sua própria coleção nacional de recursos genéticos da azeitona. O conselho também criou seis bancos internacionais de germoplasma de azeitona em Córdoba, Espanha; Marraquexe, Marrocos; Esmirna, Turquia; San Juan, Argentina; Instituto Volcani de Israel; e o Conselho Italiano de Pesquisa Agrícola e Análise de Economia Agrícola.

"O governo espanhol foi o primeiro a responder, manifestando interesse em que o Banco de Germoplasma de Oliveira de Espanha, com suas diferentes coleções do Instituto Andaluz de Pesquisa e Formação Agrícola e Pesqueira (IFAPA) e da Universidade de Córdoba, reconhecidas pelo tratado”, disse Sikaoui.

"O primeiro acordo foi assinado em 14 de junhoth na sede do Ministério da Agricultura e Pescas espanhol”, acrescentou. "Outros países, como Marrocos, também manifestaram interesse em assinar um acordo com o tratado.”

Sikaoui disse que os próximos passos na implementação do tratado envolverão o desenvolvimento de uma base de dados de todo o material genético de cada coleção e banco de germoplasma.

"Os dados acumulados ao longo do tempo contribuirão para o desenvolvimento de uma base de dados sobre as características das diversas variedades precoces, que são o foco do projeto True Healthy Olive Cultivars do IOC e estão armazenadas no repositório da Universidade de Córdoba ”, afirmou.

"O fortalecimento desta rede servirá como um recurso global acessível à comunidade científica e proporcionará aos viveiros uma fonte de material saudável e autêntico para os utilizadores finais”, acrescentou Sikaoui. "Consequentemente, isto permitirá ao sector aceder a variedades mais adequadas à evolução das condições climáticas.”

Os impactos das alterações climáticas na olivicultura continuam a ser uma preocupação generalizada para os agricultores. Sessenta e três por cento dos entrevistados 2023 Olive Oil Times Pesquisa de colheita citaram as alterações climáticas como a sua principal preocupação.

Os entrevistados citaram o calor excessivo, a seca e as chuvas como os principais fatores que impactaram a colheita de 2023. Embora nenhum evento climático possa ser atribuído às alterações climáticas, temperaturas globais crescentes aumentar a probabilidade de oscilações climáticas extremas.

"O olival encontra-se num momento histórico em que enfrenta grandes desafios”, afirmou Sikaoui. "As condições climáticas em que esta cultura se desenvolve estão mudando rapidamente e precisamos adaptá-la a estes novos cenários.”

"O melhoramento genético varietal é um dos principais estratégias de adaptação para enfrentar os desafios colocados pelas alterações climáticas – variedades resistentes às pragas e doenças, adaptado para temperaturas altas durante a floração e menos acúmulo de frio horas no inverno, seca, etc.”, acrescentou ela. "Assistimos também a um processo significativo de erosão genética: três em cada quatro hectares de novas plantações de oliveiras provêm de uma única variedade.

Além de aumentar a capacidade dos cientistas estudarem o material genético da azeitona e dos agricultores experimentarem novos tipos de azeitonas, a parceria também destacaria a esforços dos doadores, que forneceram fundos e material genético para coleções de germoplasma ao longo dos anos.

Sikaoui disse que o COI está ansioso para discutir o tratado com os membros e começar a desenvolver uma estratégia global para conservar o patrimônio genético da oliveira e trocar material genético.

"Para tal, está previsto um workshop internacional sobre recursos genéticos de oliveiras em Abril de 2025, em Marraquexe ”, disse Sikaoui. Este workshop abordará várias questões, incluindo o quadro operacional da rede e a formulação de uma estratégia global para preservar, manter e melhorar os recursos genéticos da oliveira.