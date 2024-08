Olive Council denuncia 'subcorrente de agressão' do relatório UC Davis

Chamando o segundo estudo do UC Davis Olive Center da "mesma crítica inexplicável ”que poderia causar "danos irreparáveis ​​à reputação do azeite ”, o Conselho Internacional do Azeite reagiu a pesquisadores da Califórnia e da Austrália, citando uma "corrente de agressão. "

O diretor executivo do COI Jean-Louis Barjol, que retornou recentemente dos Estados Unidos - sua primeira viagem oficial como diretor - expressou frustração em sua declaração de que o Centro de Oliveiras voltaram seu painel de degustação aprovado pelo COI contra o organismo internacional e seus membros.



O diretor acusou os pesquisadores da UC Davis de cooperarem apenas quando lhes era conveniente e pediu a todos os países produtores que "se juntar às fileiras ”dos membros do COI para "encontre soluções satisfatórias por meio de cooperação construtiva e abrangente. ”

Com planos de lançar neste verão uma campanha de US $ 1.7 milhões para promover o uso de azeite nos Estados Unidos e no Canadá, disse Barjol em um entrevista na semana passada que os EUA e a Austrália pareciam, de certo modo, tirar vantagem do COI. "Eles usam nossos laboratórios todos os anos; eles participam de nossas reuniões e são reconhecidos pelo COI por sua competência em características químicas e sensoriais ”, afirmou.

Os pesquisadores da Davis e da Austrália descobriram que "as marcas importadas mais vendidas de 'o azeite extra-virgem vendido nos Estados Unidos e comprado em locais de varejo em toda a Califórnia frequentemente falhava nos padrões sensoriais do COI para o azeite extra-virgem ”, segundo o relatório.

O estudo foi conduzido pelo Universidade da Califórnia no Olive Center de Davis que é suportado pelo Conselho de Azeite da Califórnia e seus membros que lucram com o descrédito do azeite importado. Os produtores de azeite da Califórnia fornecem cerca de um por cento do azeite consumidos nos Estados Unidos, mas estão desenvolvendo a capacidade de fornecer muito mais do que isso.

Em uma carta aos membros do California Olive Oil Council hoje, o presidente do COOC, Brendon Flynn, referiu-se ao relatório como "uma excelente oportunidade para envolver o público em uma discussão sobre os benefícios de comprar azeite de oliva de produtores da Califórnia ”, incentivando-os a "capitalizar esse momento ".

Enquanto isso, Bob Bauer, diretor da organização afiliada ao COI Associação Norte-Americana de Azeites respondeu ao relatório dizendo em um comunicado hoje, "É revelador notar que a indústria nacional de azeite tem pressionado por padrões menos rigorosos do que os padrões do COI que os membros da NAOOA adotaram porque disseram que seus azeites não podem atender a esses padrões. No entanto, eles usam e enfatizam testes subjetivos e rejeitados para tentar fazer as pessoas acreditarem que os azeites importados não atendem a esses padrões mais rigorosos. ”

"Os consumidores sabiam melhor do que aceitar o 'descobertas 'no último estudo da UC Davis e esperamos que o mesmo se repita ”, acrescentou.