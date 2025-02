Filmes à base de azeite de oliva podem em breve substituir embalagens plásticas de alimentos

Nova pesquisa mostra que azeite virgem extra pode ser usado eficientemente como um componente-chave de oleofilmes, revestimentos protetores de alimentos ecologicamente corretos.

De acordo com os pesquisadores turcos que são autores do estudo, esses novos materiais podem se tornar uma alternativa viável aos plásticos em embalagens de alimentos.

Eles se decompõem rapidamente na natureza e, portanto, não causam poluição ambiental séria. Oleofilmes reduzem a pegada de carbono ao reduzir a dependência de combustíveis fósseis. - Bülent Başyiğit, Universidade de Harran

Os pesquisadores desenvolveram um método simples e eficaz para produzir oleofilmes, deixando os materiais um passo mais perto de competir com os padrões atuais da indústria.

"Os filmes plásticos convencionais são duráveis ​​por muito tempo e garantem confiabilidade durante o transporte e armazenamento”, disse Bülent Başyiğit, pesquisador da faculdade de engenharia da Universidade Harran em Şanlıurfa, Turquia. Olive Oil Times.

Veja também: Subprodutos da moagem de azeitona podem melhorar a alimentação animal

"Algumas de suas outras vantagens incluem baixo custo, peso leve, facilidade de processamento e propriedades de barreira avançadas”, acrescentou. "No entanto, os filmes plásticos convencionais derivados do petrazeite não se biodegradam e permanecem na natureza por muito tempo.”

"Além disso, produtos químicos nocivos encontrados na estrutura natural dos filmes plásticos convencionais podem vazar para os produtos alimentícios ou bebidas embalados”, observou Başyiğit.

Com base em polímeros de azeite biodegradáveis ​​e comestíveis, os oleofilmes podem ter uma vantagem significativa sobre os plásticos.

"Suas características mais notáveis ​​são que eles se decompõem rapidamente na natureza e, portanto, não causam poluição ambiental grave”, disse Başyiğit. "Os oleofilmes reduzem a pegada de carbono ao reduzir a dependência de combustíveis fósseis.”

Normalmente, os filmes plásticos são feitos de polímeros sintéticos derivados de combustíveis fósseis, como polietileno ou polipropileno.

Além disso, a produção desses filmes plásticos é um processo que consome muita energia, mas as economias de escala o tornaram significativamente mais econômico, ao contrário da maioria dos outros setores industriais.

As principais vantagens dos Oleofilms sobre outros filmes biodegradáveis ​​são sua elasticidade e flexibilidade. Eles também são muito mais estáveis ​​quando submetidos a mudanças extremas de temperatura.

Segundo os pesquisadores, a estrutura química dos oleofilmes reduz significativamente o risco de vazamento de produtos químicos em alimentos ou bebidas.

Os oleofilmes não se dissolvem ou quebram facilmente quando expostos à umidade, e a água não passa facilmente através deles. "Os oleofilmes são resistentes à água e sua permeabilidade à água é baixa”, confirmou Başyiğit.

"Os oleofilmes podem servir como sistemas promissores para fornecer proteção, particularmente para produtos alimentícios oleosos e úmidos, uma vez que consistem em filmes feitos de componentes hidrofóbicos e à base de azeite”, disse ele.

"Esses filmes podem prolongar a vida útil dos alimentos evitando a oxidação, reduzindo a perda de umidade e formando uma barreira à prova d'água”, acrescentou.

Alguns alimentos facilmente embalados com oleofilmes incluem produtos à base de chocolate, queijos, carnes processadas e biscoitos.

Anúncios

Anúncios

Além disso, eles se mostram altamente eficazes na proteção de alimentos frescos, como frutas e vegetais.

"Uma das principais razões para a deterioração estrutural em frutas e vegetais é a remoção de água de suas estruturas”, disse Başyiğit. "Dada a natureza hidrofóbica dos oleofilmes, espera-se que eles mantenham o equilíbrio de umidade dentro da embalagem.”

"Portanto, esses modelos de filme podem ajudar a prevenir o encolhimento e o endurecimento, reduzindo a perda de água em todas as frutas e vegetais”, acrescentou. "Óleos naturais, como o azeite de oliva, possuem propriedades antimicrobianas e antifúngicas que ajudam a retardar a deterioração dos alimentos ao inibir o crescimento de bactérias e fungos.”

O azeite de oliva extravirgem é um componente essencial do método de produção de oleofilme desenvolvido pela equipe de pesquisa, que se mostrou mais eficiente do que outros azeites biodegradáveis.

"O azeite de oliva fornece atividade antioxidante ao produto final devido às estruturas únicas que contém”, disse Başyiğit, sugerindo a presença de tocoferóis (vitamina E) e compostos fenólicos em azeite de oliva extra virgem.

"A presença deles no azeite de oliva é crucial para prevenir ou retardar a potencial oxidação dos filmes”, acrescentou. "Prevenir ou retardar a deterioração oxidativa aumenta a vida útil dos filmes de embalagem.”

O azeite de oliva extra virgem foi identificado como mais eficiente que outros azeites devido ao seu alto teor de ácidos graxos monoinsaturados, principalmente ácido oleico, que oferece maior proteção contra a oxidação em comparação aos ácidos graxos poliinsaturados.

"Óleos ricos em ácidos graxos saturados e poli-insaturados podem levar ao endurecimento ou amolecimento de oleofilmes", disse Başyiğit. O teor equilibrado de gordura insaturada do azeite de oliva extravirgem o torna uma escolha mais eficiente.

Veja também: Projeto transforma resíduos de azeitona em supercapacitores

Fenóis e tocoferóis no azeite de oliva reduzem os danos oxidativos, uma qualidade que pode ser estendida pelo revestimento de oleofilmes.

"A incorporação de azeite de oliva extra virgem em oleofilmes pode aumentar as propriedades antioxidantes dos produtos finais”, disse Başyiğit. "Além disso, os compostos antioxidantes podem proteger ao se difundirem através do filme para o alimento.”

"Filmes contendo azeite de oliva podem estender a vida útil, preservar a qualidade nutricional e prevenir a deterioração oxidativa, aumentando a capacidade antioxidante do material do filme e do produto revestido”, acrescentou.

A presença de azeite de oliva extra virgem nos oleofilmes aumenta ainda mais sua biodegradabilidade.

"Ácido oleico, compostos fenólicos e tocoferóis no azeite de oliva podem aumentar a biodegradação”, disse Başyiğit. "Os compostos fenólicos podem facilitar a degradação aumentando as reações enzimáticas dos microrganismos.”

Os oleofilmes à base de azeite de oliva foram produzidos pela combinação de proteínas e lipídios usando técnicas de emulsificação ultrassônica. O processo usa ondas sonoras de alta frequência para criar e estabilizar emulsões, blends de dois líquidos não misturáveis.

A produção começou com a preparação de oleogéis, que contêm hidrolisado de proteína de soja, gelatina, azeite de oliva extra virgem, ácido esteárico e lecitina.

As fases proteica e lipídica foram blenddas na proporção de um para um e submetidas à sonicação de alta potência, que agita partículas em um fluido por meio de ondas sonoras de alta frequência (ultrassom).

Este processo aumentou a estabilidade e homogeneidade da emulsão. Uma vez que os oleogéis foram formados, eles foram combinados com glicerol para melhorar a flexibilidade.

Após um processo de desgaseificação ultrassônica para eliminar bolhas de ar, a blend foi deixada secar em temperatura ambiente por 24 horas.

Os oleofilmes resultantes, com espessuras entre 0.18 e 0.25 milímetros, mostraram-se resistentes à água e com baixa permeabilidade a gases, o que significa que oxigênio, dióxido de carbono ou vapor de água não conseguiam atravessar facilmente a barreira.

O método identificou a potência ultrassônica necessária para obter flexibilidade, resistência e propriedades de barreira ideais, que foram testadas com sucesso em abacaxis recém-cortados.

"Em filmes contendo estruturas hidrofílicas e hidrofóbicas, a emulsificação ultrassônica é uma técnica vital que melhora a qualidade do filme ao promover a homogeneidade”, explicou Başyiğit. "Ele evita a separação de fases e permite a criação de filmes mecanicamente robustos e funcionais que mantêm a estabilidade por períodos prolongados.”

Pesquisadores alertaram que mais investimentos e pesquisas são necessários para dar suporte ao desenvolvimento de oleofilmes e transformá-los em uma alternativa comercialmente viável aos filmes convencionais à base de plástico.

Os pesquisadores acrescentaram que desafios significativos ainda precisam ser enfrentados.

Oleofilmes são mais suscetíveis a rasgos do que o padrão atual da indústria e ainda não podem competir em resistência mecânica e flexibilidade. A embalagem a vácuo também não é viável atualmente com esses novos filmes.

"Embora a produção em massa de plásticos esteja bem estabelecida e seus custos permaneçam muito baixos, os oleofilmes ainda precisam atingir economias de escala”, disse Başyiğit. "A longo prazo, se esses desafios forem superados, os oleofilmes podem servir como uma alternativa ecologicamente correta.”

O próximo passo dos pesquisadores é ampliar seu uso em embalagens de alimentos e explorar outras possíveis aplicações.

"A longo prazo, a integração de oleofilmes em aplicações biomédicas também é possível”, disse Başyiğit. "Neste contexto, eles podem ser usados ​​em aplicações como sistemas de administração de medicamentos e curativos para feridas.”

"No entanto, é crucial conduzir estudos para melhorar as propriedades térmicas e mecânicas dos oleofilmes para que correspondam às dos filmes derivados do petrazeite”, concluiu.