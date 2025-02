A demanda por azeite de oliva deve crescer junto com a oferta

O consumo global de azeite de oliva pode estar a caminho da recuperação.

De acordo com os últimos dados do Conselho Oleícola Internacional (COI), o consumo global deverá aumentar em dez por cento na safra 2024/25 em comparação com a campanha anterior.

Se confirmado, isso marcaria uma recuperação significativa após o declínio de 2.6% registrado na safra 2023/24 em comparação com a temporada anterior.

Como resultado, o consumo global em 2024/25 deverá ultrapassar 3,064,500 toneladas métricas, acima das 2,780,000 toneladas estimadas em 2023/24.

Notavelmente, vários países produtores de azeite de oliva registraram flutuações significativas no consumo nos últimos seis anos.

Segundo estimativas do COI, a Espanha, maior produtora mundial de azeite de oliva, registrou um declínio constante no consumo, permanecendo abaixo de 500,000 toneladas desde a temporada 2022/23.

A Espanha consumiu 519,000 toneladas em 2019/20, 541,000 em 2020/21 e 580,000 em 2021/22. No entanto, o consumo caiu para 363,000 toneladas na safra 2022/23, à medida que as condições climáticas extremas severamente produção impactada e elevou os preços em todo o Mediterrâneo.

Desde então, o consumo se recuperou gradualmente. O COI estima 402,000 toneladas para 2023/24 e projeta um aumento para 460,000 toneladas em 2024/25.

Embora esses números permaneçam bem abaixo do recorde de 580,000 toneladas relatado em 2021/22, eles se alinham com a média de dez temporadas de 483,850 toneladas.

A Itália, grande produtora de azeite de oliva, manteve um consumo relativamente estável nas últimas cinco temporadas, com média de 426,000 toneladas.

No entanto, o COI projeta um declínio de quatro por cento para 2024/25. Se confirmado, isso marcaria a primeira vez que o consumo de azeite de oliva italiano cai abaixo de 400,000 toneladas, atingindo uma estimativa de 395,000 toneladas.

Se confirmado, isto representaria o terceiro ano consecutivo de azeite em declínio consumo na Itália.

No geral, espera-se que o consumo total de azeite de oliva na União Europeia exceda 1,326,000 toneladas na safra 2024/25, refletindo um aumento de sete por cento em relação à temporada anterior.

"A União Europeia tem vivido uma tendência de queda no consumo de azeite de oliva nos últimos anos”, disse o COI.

"Embora o consumo global tenha quase dobrado desde o ano agrícola de 1990/91, a UE reduziu sua participação no consumo total, caindo de mais de 70% em 2004/05 para cerca de 45% nos últimos anos agrícolas”, observou o COI.

Entre outros países produtores de azeite de oliva, o COI projeta um declínio no consumo apenas na Argélia (-1%) e no Egito (-11%).

Os principais países importadores de azeite também são espera-se aumentar suas compras. Nos Estados Unidos, o consumo está projetado para crescer em oito por cento em 2024/25 em comparação com a média de cinco anos.

Prevê-se também que a China e a Austrália aumentem significativamente o valor total das suas importações de azeite de oliva.

Curiosamente, o consumo de azeite de oliva na Turquia também está ganhando força, com um aumento de 21% esperado em 2024/25 em comparação com a média de cinco anos.

A Turquia prevê um significativo recuperação da produção de azeite na atual safra, posicionando o país entre os maiores produtores do mundo.

Enquanto isso, espera-se que o consumo global de azeitonas de mesa permaneça estável, atingindo 3,000,000 de toneladas em 2024/25, em comparação com as estimadas 2,900,000 toneladas em 2023/24.

O COI destacou como vários países expandiram significativamente sua produção de azeitonas de mesa nos últimos 30 anos.

Desde o ano-safra de 1990/91, a produção de azeitonas de mesa do Egito aumentou de 11,000 para 520,000 toneladas em 2023/24. No mesmo período, a produção da Argélia aumentou de 14,000 para 285,000 toneladas, enquanto a da Turquia aumentou de 110,000 para 350,000 toneladas.

O COI examinou as flutuações de preços em sua última análise de mercado e identificou algumas tendências notáveis.

Uma tendência fundamental é a flutuação dos preços do azeite no lagar. Em grandes mercados como Jaén, Espanha, e Chania, Grécia, os picos de preços registados entre outubro de 2022 e outubro de 2023 diminuiu significativamente.

Em outubro de 2024, os preços em ambos os mercados caíram consideravelmente. Se essa tendência continuar, os preços em ambos os países podem cair abaixo de € 400 por 100 quilos.

No entanto, a situação no mercado italiano apresenta um forte contraste.

Em Bari, os preços permanecem elevados, a 950 euros por 100 quilos, aproximando-se dos níveis recorde registados em 2023. Esta tendência alinha-se com uma estação desafiadora para produtores de azeite de oliva italianos.