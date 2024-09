Novo livro busca educar consumidores e dissipar mitos

Azeite de oliva para leigos é a mais recente adição ao For Dummies franquia, uma popular série de livros instrucionais e de referência com mais de 6,000 títulos, incluindo 80 dedicados à comida e à culinária.

Os coautores Simon Poole e Amy Riolo, que têm uma longa história escrevendo sobre azeite de oliva, disseram que chegou a hora de publicar um recurso abrangente e fácil de entender sobre o assunto.

Apesar dos títulos brincalhões e atrevidos, Para Leigos traduz conceitos científicos bastante complicados de uma forma muito compreensível e respeitosa para o público em geral. - Simon Poole, coautor de Olive Oil For Dummies

Poole, um médico que estudou extensivamente a benefícios para a saúde de azeite de oliva, e Riolo, um premiado chef especializado em cozinhar com azeite, colaborou anteriormente em três For Dummies livros sobre diabetes.

"Apesar dos seus títulos brincalhões e atrevidos, For Dummies traduz conceitos científicos bastante complicados de uma forma muito compreensível e respeitosa para o público em geral”, disse Poole.

Ele e Riolo acreditam que o livro é um mensageiro adequado num momento em que influenciadores e comentaristas online estão discutindo o mundo do azeite de oliva e seus benefícios para a saúde com seus públicos, às vezes espalhando informações erradas.

Veja também: Novo livro serve como guia diário para seguir a dieta mediterrânea

"Foi realmente importante dar ao público em geral uma perspectiva ampla sobre alguns detalhes científicos e também fornecer a eles algumas receitas maravilhosas”, disse Poole.

"Queríamos escrever um livro que pudesse ser um recurso para todos”, acrescentou Riolo.

Os coautores deram créditos a Leandro Ravetti, chefe da equipe técnica da Modern Olives, sediada na Austrália, e copresidente executivo da Cobram Estate, por seu papel como editor técnico do livro.

"Ele é muito respeitado no mundo do azeite de oliva”, disse Poole. "Tivemos muita sorte de contar com a contribuição dele e de outros especialistas do Olive Wellness Institute.”

Azeite de oliva para leigos abrange um terreno semelhante a um curso introdutório de azeite de oliva em 288 páginas. Inclui informações sobre notas de azeite, diferentes métodos de produção, história e tradição, benefícios para a saúde, mitos comuns, dicas para comprar e armazenar azeite de oliva e 40 receitas.

Olive Oil for Dummies estará à venda em outubro e já está disponível para pré-encomenda.

Poole e Riolo enfatizaram que o livro fornecerá muitos conselhos práticos para consumidores que sabem pouco ou nada sobre azeite de oliva.

"Temos um capítulo inteiro sobre os rótulos, como lê-los e o que as pessoas devem procurar”, disse Riolo.

Por exemplo, o capítulo explica a relevância das datas de colheita e por que elas são mais informativas do que as datas de validade ou de validade.

Os autores também abordam os diferentes tipos de certificados de qualidade, incluindo indicações geográficas e aqueles administrados por grupos comerciais.

O capítulo discute ainda o que significa azeite de oliva orgânico e define prefixos comuns, mas confusos, como 'luz "e 'primeira prensagem a frio,' explicando sua falta de relevância em comparação com 'extra virgem' e 'virgem.'

Outro capítulo explica como diferentes transportes e condições de armazenamento impactam a qualidade do azeite ao longo do tempo, aconselhando os consumidores a armazená-lo em local fresco e escuro.

Anúncios

Anúncios

Poole e Riolo também dedicaram um tempo considerável para dissipar mitos comuns sobre o azeite de oliva em diversas seções do livro, para que os leitores não pudessem ignorá-los.

Entre as principais está a de que o azeite não pode ser usado para fritar. "Essa é a grande questão: você não pode fritar com azeite de oliva ou cozinhar com azeite de oliva; ele só pode ser usado cru”, disse Riolo, ressaltando que o azeite de oliva é seguro para fritar até 410 ºC. "Não precisamos fritar em temperaturas acima de 385 ºF (196 ºC)”, acrescentou ela.

Os autores esclareceram esse ponto em uma seção sobre como dissipar mitos e uma seção sobre culinária. "Estávamos preocupados que se colocássemos tudo em um só lugar, as pessoas não perceberiam”, disse Riolo.

Outro mito que os autores tentam dissipar é que, após a Dieta mediterrânea é caro.

"É muito bom ilustrar isso, por exemplo, que uma boa qualidade azeite virgem extra é frequentemente uma quantia semelhante ao que as pessoas gastam em uma garrafa de vinho que podem consumir em uma noite”, disse Poole.

"Mas obter a quantidade recomendada de azeite de oliva extravirgem por dia para atingir a dieta mediterrânea custa menos do que algumas xícaras de café na sua cafeteria favorita por semana”, acrescentou.

Embora Poole e Riolo dediquem a maior parte do livro a informar consumidores curiosos, nenhum livro sobre azeite de oliva está completo sem uma seção de culinária.

"Todas as receitas usam azeites de oliva de todos os continentes”, disse Poole. "Usamos azeites individuais e os descrevemos brevemente. Claro, dizemos que você pode usar outro azeite de oliva. Ainda assim, gostamos de destacar e citar exemplos de azeites de oliva extravirgem de ótima qualidade de vários lugares do mundo e reconhecer seus produtores.”

Poole e Riolo discutem as diferentes variedades de azeitonas no contexto da culinária, destacando a variedade de cultivares cultivadas no mundo do azeite de oliva e suas qualidades organolépticas distintas.

"Tentamos obter os pesos pesados ​​de todos os países produtores de azeite de oliva”, disse Riolo. "Isso mostra o impacto que o azeite de oliva tem no mundo e não apenas aqui, onde ele se originou.”

Em última análise, Poole e Riolo esperam que Azeite de oliva para leigos, que estará à venda em outubro e já está disponível para pré-encomenda, será um ponto de entrada acessível para qualquer pessoa interessada em azeite de oliva.

"Estamos apresentando aos nossos leitores como degustar em casa; como se familiarizar com os diferentes sabores do azeite de oliva extravirgem e reconhecer um azeite lampante de um que tem um sabor bom”, concluiu Poole.