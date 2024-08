Teste de geladeira de azeite? Não conte com isso.

Em um segmento recente de seu programa de televisão diurno de grande sucesso, o Dr. Oz alertou seus telespectadores que eles estão sendo enganados para comprar azeite de oliva extra virgem falso (EVOO). Ele disse que alguns especialistas afirmam que quase 70 por cento do EVOO vendido é falsificado e pediu a todos que verificassem o azeite de oliva com um teste que ele e sua família usassem.

No teste, o Dr. Oz coloca uma garrafa de EVOO na geladeira. Se congela na temperatura normal da geladeira, "então você tem certeza de que é puro - disse Oz.

Alguns especialistas, no entanto, dizem que o chamado "Fridge Test ”para autenticidade do azeite é um mito antigo.

Dr. Oz estava investigando fraudes alimentares em supermercados, incluindo EVOO falso, em um episódio que foi ao ar em fevereiro 11. Ele explicou que as pessoas pagam mais por bom azeitepara seus benefícios para a saúde, mas se o azeite que comprarem não for EVOO, não obterão os ganhos de saúde desejados.

Um estudo 2010 realizado pelo Davis Olive Center da Universidade da Califórnia relatou que o 69 por cento do azeite importado rotulado como azeite virgem extra não atendeu aos padrões de extra virgem.

O convidado do programa, Dan Flynn, diretor do Olive Center, disse aos mais de 3 milhões de telespectadores que EVOO é o azeite de qualidade superior porque é suco natural de oliva esmagado; não alterado por produtos químicos, solventes ou calor. No Estudo da UC Davis, amostras falsamente rotuladas retiradas das prateleiras dos supermercados foram descritas por provadores treinados como "mofo, tanque de lixo, fralda de bebê ... o tipo de coisa que você não quer chegar perto da sua salada - disse Flynn.

Shaun Kennedy, diretor do Centro Nacional de Proteção e Defesa Alimentar, também apareceu no Dr. Oz Show e explicou que alguns produtores passam azeites baratos, como girassol, avelã ou azeite industrial como azeite de oliva extra virgem, porque eles podem fazer um grande lucro com isso. "Algumas estimativas dizem que negócio do azeite falso é tão lucrativo quanto o comércio de cocaína e é certamente muito mais fácil ”, disse Kennedy.

Embora o programa do Dr. Oz tenha trazido a consciência necessária dos problemas de qualidade do azeite para os consumidores, especialistas dizem que o "teste de geladeira "não ajudará os consumidores a determinar conclusivamente se sua compra é azeite de verdade. Dr. Oz informou aos espectadores que o método é "não 100% infalível. ”

A Associação Norte-Americana de Azeite chamou o teste em casa "completamente falso e enganoso. ”Quase todo azeite se solidifica a baixas temperaturas, dependendo de seus compostos químicos, e mesmo na categoria EVOO, fatores como a variedade de azeitonas e o tempo da colheita afetam a solidificação.

O provador especialista em azeite Richard Gawel disse que o teste em casa "não é um indicador confiável ”da autenticidade EVOO de um azeite. No dele blog, Gawel explica por que o mito pode ter surgido. Os EVOOs são em grande parte feitos de gorduras monoinsaturadas que coagulam à temperatura da geladeira, enquanto outros azeites tendem a ser feitos de gorduras poliinsaturadas que só podem solidificar em temperaturas muito mais baixas - mais baixas do que as que os refrigeradores comuns podem alcançar.

O teste da geladeira funcionaria se o EVOO fosse 100% monoinsaturado e os outros azeites 100% poliinsaturados, disse Gawel, mas os azeites geralmente contêm uma combinação de gorduras. Ele cita o azeite de amendoim como exemplo dizendo que tem alto teor de monoinsaturados e passará no teste da geladeira.

Mesmo um EVOO que foi adulterado com um pouco de azeite de canola irá solidificar na geladeira e passar no teste, mesmo que não seja EVOO puro, disse Gawel.

Flynn disse Olive Oil Times que o método da geladeira não é completamente infalível. "Embora seja verdade que os azeites refinados não coagulam no frio, também é verdade que algumas variedades de azeite também não coagulam. ” Além disso, o teste não dirá ao consumidor se o EVOO tem um gosto bom.

Eryn Balch, vice-presidente executivo da Associação Norte-Americana de Azeites disse que o mito de teste de geladeira amplamente divulgado "ilustra a grande necessidade de fontes confiáveis ​​de educação sobre o azeite ”.

Flynn aconselhou os espectadores do programa Dr. Oz a verificar a data da colheita na garrafa de azeite e comprar uma que indicasse uma colheita nos últimos 15 meses para aumentar as chances de obter um azeite de boa qualidade. Ele também recomendou procurar selos de qualidade nas garrafas, como o da Conselho de Azeite da Califórnia, que certificam que o azeite passou nos critérios químicos e sensoriais. Flynn observou que a UC Davis está trabalhando em melhores métodos para detectar fraudes com azeite de oliva.