Produtores de azeite adotam embalagens ecológicas

Marcas globais estão cada vez mais recorrendo a embalagens ecologicamente corretas para seus produtos.

A tendência também é evidente no setor de azeite de oliva, onde os produtores acreditam que soluções inovadoras de embalagem podem reduzir o impacto ambiental e melhorar a qualidade do produto e a experiência do consumidor.

"Há uma mudança em direção a embalagens mais ecológicas, com garrafas de vidro, latas e materiais recicláveis ​​substituindo o plástico tradicional”, disse Sean Zacot, presidente e diretor executivo da Boss Strategy Global. Olive Oil Times.

"Isso está alinhado com as preferências do consumidor por produtos sustentáveis”, acrescentou. "Além disso, a embalagem é projetada para preservar o frescor e a qualidade do azeite de oliva, com garrafas de cor escura e lacres herméticos para proteger contra a luz e a oxidação.”

Os produtores de azeite de oliva estão adotando estratégias para se tornarem mais sustentáveis, como a introdução de latas de alumínio e recipientes de recarga de plástico reciclável.

Na Grécia, o premiado produtor de azeite Neoleia lançou uma campanha de embalagens ecológicas no início deste ano.

A empresa sediada em Corfu, que ganhou um prêmio de ouro No 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, introduziu o azeite de oliva extra virgem embalado em latas de alumínio.

Além de serem recicláveis, as latas são equipadas com um recipiente reutilizável "“fresh cap” para proteger os compostos saudáveis ​​do azeite, incluindo polifenóis, frescor e sabor. A Neolea disse que o recipiente oferece uma experiência de despejo sem derramamento e com fluxo controlado, e pode ser fechado novamente para uso futuro.

"Na Neolea, estamos expandindo os limites da sustentabilidade e da inovação”, disse a empresa escreveu no LinkedIn, explicando a decisão. "É por isso que escolhemos latas de alumínio ecologicamente corretas para nosso azeite de oliva extra virgem. O alumínio é infinitamente reciclável, leve para transporte eficiente e dá ao nosso produto um visual elegante e moderno.”

Do outro lado do Mediterrâneo, a maior marca de azeite de oliva da Tunísia, a Terra Delyssa, planeja vender 150,000 de suas novas embalagens de azeite de oliva refil de 750 mililitros até fevereiro de 2025.

A marca, produzida por Grupo CHO, disse que os consumidores poderiam comprar os recipientes de plástico recicláveis ​​para reabastecer o vidro Terra Delyssa e garrafas plásticas de apertar, reduzindo o consumo de material de embalagem da empresa em 96%.

O CHO Group acrescentou que os recipientes são vendidos por dez por cento menos que o volume equivalente engarrafado.

Enquanto alguns produtores desenvolveram novos designs de embalagens para abordar a sustentabilidade, outros reduziram ou eliminaram o uso de plástico.

Deoleo, a maior engarrafadora de azeite do mundo, Planos anunciados em 2023 para introduzir garrafas de novo design feitas de plástico reciclado que usam dez por cento menos plástico.

Produtor italiano Al Piglio deu um passo adiante. A criança de três anos fundadores da empresa decidiu não usar embalagens plásticas desde o início.

A mudança entre os produtores de azeite de oliva faz parte de um movimento mais amplo em direção a embalagens sustentáveis ​​no setor de bens de consumo.

A Unilever, uma das maiores varejistas de azeite de oliva na Grécia até o século venda 2017 desse negócio, está fazendo avanços significativos em direção a embalagens sustentáveis.

A multinacional disse que reduzirá pela metade o uso de plástico virgem até 2025, aumentará o uso de plástico reciclado pós-consumo e lançará novos formatos de embalagem, como potes de sorvete recicláveis ​​feitos de papel.

A empresa também está explorando modelos de embalagens reutilizáveis ​​e recarregáveis ​​e desenvolvendo roteiros específicos para cada país para coletar e processar mais embalagens plásticas do que vende.

Muitas outras empresas de bens de consumo anunciaram estratégias de embalagem semelhantes para reduzir o uso de plástico e atrair consumidores ecologicamente conscientes, incluindo Coca-Cola, Mars, Nestlé e L'Oreal.

De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, as embalagens de alimentos são responsáveis ​​por quase 50% do lixo do país.

Em contraste, mais de 80% dos resíduos plásticos domésticos no Reino Unido vêm de embalagens de alimentos e bebidas.

Muitas dessas embalagens não são recicláveis ​​e acabam em aterros sanitários, causando poluição por microplásticos e emissões significativas de metano.

No início de dezembro, o Comitê Intergovernamental de Negociação sobre Poluição por Plástico das Nações Unidas encerrou sua quinta reunião anual sem finalizar um tratado sobre poluição por plástico, destacando a necessidade urgente de soluções de embalagens sustentáveis ​​na indústria alimentícia.

Embora ainda seja necessário muito trabalho, pesquisas recentes demonstraram a vantagens significativas de marketing de ser percebido como um negócio ecologicamente correto.

Uma pesquisa de 2021 da consultoria Simon-Kucher & Partners descobriu que 71% dos entrevistados experimentaram mudanças modestas ou significativas em seu comportamento de compra em direção a opções mais sustentáveis ​​nos últimos cinco anos.

Como resultado, uma pesquisa separada realizada em julho de 2022 com 1,000 empresas na Europa Ocidental descobriu que um terço dos entrevistados gasta mais em campanhas de marketing de sustentabilidade do que em campanhas normais.

"Cada setor está falando mais sobre sustentabilidade”, disse Andrew Winston, um estrategista e consultor de negócios sustentáveis. Olive Oil Times em uma entrevista em julho de 2023.

Ele acrescentou que as empresas que atingem suas metas de sustentabilidade geralmente são mais bem-sucedidas em outras áreas de negócios.

"Empresas que se saem melhor em gestão de sustentabilidade, geralmente, apenas se saem melhor em gestão. Sempre foi um proxy muito bom para isso”, disse Winston.