Selos da qualidade do azeite? Faça sua escolha

Mais consumidores estão aprendendo que o sabor e benefícios para a saúde do azeite estão intimamente ligados à sua qualidade e frescor, no entanto, ainda há pouco que o comprador médio possa fazer para ter certeza de que está comprando uma garrafa de EVOO à altura.

Provar o azeite antes de comprá-lo pode ajudar, mas estudos têm mostrado a maioria das pessoas ainda escolhe azeite velho e rançoso nos testes de sabor, porque é a isso que está acostumado. Colheita e "as datas de validade "podem indicar frescura", mas não garantem que o azeite esteja livre de defeitos e adulteração.

Uma coisa que você pode fazer é procurar adesivos de medalhas de uma grande competição, como o Concurso Internacional de Azeite de Nova York, para identificar os azeites virgens extra premiados deste ano.

Você também pode procurar por azeites que tenham um denominação de origem (DOP), que indica que é monitorado pela região que administra o DOP e deve seguir seus padrões e exibir determinadas qualificações.

Ou você pode procurar um selo de qualidade.

Para ajudar a fornecer aos consumidores alguma medida adicional de confiança em um mercado confuso, uma série de programas de selos de qualidade foram desenvolvidos para monitorar e certificar a qualidade dos azeites que exibem seus adesivos.

Os programas de selo de qualidade são apoiados por testes de sabor (sensoriais) e padrões químicos, e cada um tem seu próprio conjunto de parâmetros de aprovação / reprovação. Um programa, o USDA Quality Monitoring Program, também inclui visitas regulares e sem aviso prévio às instalações e auditorias de rastreabilidade.

A química pode ser confusa. Mas o objetivo dos programas de selos é monitorar, na ausência de um padrão comum, vários parâmetros químicos e de sabor para que não tenhamos que ser todos especialistas.

Uma revisão dos programas oferecidos pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), a North American Olive Oil Association, o California Olive Oil Council e a nova Extra Virgin Alliance apresenta semelhanças, mas não existem dois iguais.

Programa de Monitoramento de Qualidade do USDA

Os padrões do USDA foram revisados ​​no 2010 e baseiam-se nos Conselho Oleícola Internacional (COI) , exceto para diferenças nos limites de ácido linolênico e campesterol. No entanto, o COI fez revisões, incluindo a adição de testes para a soma do teor de ésteres metílicos e etílicos de ácidos graxos e fenóis. "As normas dos EUA não incluem essas mudanças ”, disse Pamela Stanziani, do Serviço de Marketing Agrícola do USDA, embora também tenha observado que os documentos de normas podem ser revisados "em parceria com membros do setor ... para refletir práticas comerciais modernas. ”

No 2012, o USDA estendeu seu Programa de Monitoramento da Qualidade para incluir azeite. Como parte do programa, os inspetores do USDA realizam testes químicos e de sabor, bem como auditorias regulares dos sistemas e procedimentos da empresa. "Eles examinam cada componente de uma blend, auditam itens como saneamento, segurança, rastreabilidade e países de origem ”, disse Luisito Cercaci, vice-presidente de qualidade, pesquisa e desenvolvimento da Pompeian, Inc., a primeira e única empresa até agora a obter a aprovação QMP. "O USDA controla todo o sistema, adquirindo um conhecimento mais profundo e se tornando mais rigoroso com o tempo ”, afirmou.

Selo de Qualidade da Associação de Azeites da América do Norte

A Associação Norte-Americana de Azeite (NAOOA) segue Normas do COI em seus testes, incluindo análises sensoriais e uma série de testes químicos. "Se você quiser ter certeza da imagem completa de autenticidade e qualidade, não há atalhos. Você precisa administrar todos eles ”, disse Eryn Balch, vice-presidente executivo da NAOOA.

O programa de controle de qualidade da NAOOA inclui testes regulares dos azeites de seus membros, adquiridos no mercado, usando padrões que são "mais rigoroso que o USDA ”, disse Balch. As principais diferenças entre os dois conjuntos de padrões são diferentes níveis de aprovação para ácido linolênico e campesterol e a variedade de testes de autenticidade primários. Alguns dos testes de autenticidade realizados pelo NAOOA são "secundário "ou "Tabela II ”testes sob os parâmetros do USDA, significando que o USDA somente os realiza se certos componentes na primeira rodada de testes falharem. Balch disse que os testes devem ser considerados primários, para monitorar efetivamente a adulteração.

Conselho de Azeite da Califórnia

O California Olive Council (COOC) testa amostras de azeite enviadas pelos produtores quanto à autenticidade e qualidade extra virgem. O teste COOC possui elementos sensoriais e químicos, embora com menos análises químicas que o USDA ou o NAOOA. O COOC revisará seus requisitos neste verão e poderá adicionar os testes de PPP (pirofeofitina) e DAGs (diacilgliceróis 1 - 2), disse a diretora executiva Patricia Darragh. Darragh disse que PPP e DAGs e guarante que os mesmos estão "ferramentas muito importantes na avaliação química da classificação do azeite "e que é mais viável fazer os testes "agora que mais laboratórios concluíram os requisitos ”para fazê-los.

Aliança Extra Virgem

O Plano de Ação Global para Saúde Mental --- da Aliança Extra Virgem (EVA) é uma associação comercial sem fins lucrativos recém-lançada com o objetivo de restaurar a confiança do consumidor no mercado. Os produtores em todo o mundo podem assinar com o EVA e ter suas amostras de produtos retiradas das prateleiras das lojas para teste.

Os padrões da EVA são baseados principalmente no Norma australiana para azeites de oliva e oliva e sobre práticas comerciais na Europa, em vez dos padrões do COI. "Os padrões de autenticidade do COI para esteróis e ácidos graxos são projetados para climas da UE e certos azeites de alta qualidade cultivados em climas diferentes podem falhar no teste ”, explicou Alexandra Kicenik Devarenne, co-fundadora da EVA.

Os limites de ácido graxo e peróxido livres do EVA são mais baixos do que outros programas e os testes de PPP e DAGs são necessários. Kicenik Devarenne observou que os padrões do EVA "evoluirá com o tempo à medida que os dados forem coletados no mercado. "



