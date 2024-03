Oliveiras em Gaza entre as perdas colaterais do conflito

As oliveiras em Gaza são apanhadas na espiral da invasão israelita em curso, com as pessoas no enclave palestiniano a obterem lenha dos seus bosques familiares para cozinhar e aquecer.

"Para fazer pão, você precisa de fogo”, disse à Al Jazeera Khaled Baraka, um palestino de Bani Suhaila, uma cidade de 41,000 mil habitantes em Gaza, que teve que fugir da cidade com sua família. "De que outra forma isso deveria acontecer?

Antes de partir, Baraka cortou metade das árvores do pomar da família, incluindo oliveiras, limoeiros e laranjeiras, para fornecer lenha à sua família e vizinhos necessitados.

"Fui deslocado… quando os tanques israelenses entraram na cidade de Khan Younis, já estávamos passando por momentos difíceis”, disse Baraka. "Meu pomar e campos ficavam ao lado da nossa casa e já havíamos começado a queimar galhos.”

"Essas árvores viveram meus momentos de alegria e tristeza”, acrescentou. "Eles conhecem meus segredos. Quando eu estava triste e preocupado, conversava com as árvores, cuidava delas… mas a guerra matou aquelas árvores.”

Ahlam Saqr, uma mulher de 50 anos que vive na Cidade de Gaza, ficou arrasada quando os seus filhos tiveram de derrubar as quatro oliveiras do seu quintal para obter a madeira necessária para cozinhar e aquecer a sua casa.

"A casa parecia tão vazia”, disse Saqr à Al Jazeera. "As árvores tinham o seu lugar na casa e escurecia quando elas se foram. Temos lindas lembranças com eles. Eu costumava dizer a todos que minhas árvores têm sido minhas companheiras de vida.”

A invasão israelita de Gaza ocorreu em resposta ao ataque de 7 de Outubro.th ataque quando militantes do Hamas, da Jihad Islâmica Palestina e de outros grupos mataram 1,143 israelenses. As autoridades de saúde em Gaza estimam que pelo menos 30,000 mil palestinos foram mortos desde a incursão de Israel.

O início da guerra coincidiu com o início da colheita e, como resultado, alguns habitantes locais não colheram os seus frutos na luta para garantir a sua vida quotidiana.

"Em vez de [colher] azeitonas, cortamos qualquer árvore que encontramos para sobreviver”, disse Shahd al-Modallal, residente de Rafah, no sul de Gaza, ao The Guardian. "Faremos uma fogueira e anunciaremos a todos da família que temos uma fogueira, então quem tiver comida que queira cozinhar deve trazê-la. Essa é a nossa rotina diária.”

As azeitonas são uma importante cultura agrícola na Palestina e têm sido cultivadas há muito tempo. milhares de anos na costa oriental do Mediterrâneo.

Quase metade das terras cultivadas na Cisjordânia e em Gaza — uma área de quase 41,900 hectares — está plantada com mais de 10 milhões de oliveiras, principalmente cultivares locais resistentes à seca, como Souri e Nabali. Estima-se que cerca de 100,000 famílias na Palestina dependam das oliveiras para a sua subsistência.

Em 2017, a Palestina tornou-se o 14th membro do Conselho Oleícola Internacional (COI). Segundo o conselho, a Palestina, incluindo a Cisjordânia e Gaza, produziu 23,000 toneladas de azeite na safra 2022/23. Antes da invasão israelita, o COI estimou que a Palestina produziria 12,000 toneladas de azeite, que quase certamente não será obtida devido ao conflito.

Entretanto, a queima de grandes quantidades de madeira e resíduos sólidos levou ao aumento de doenças respiratórias em Gaza devido ao fumo libertado. A Organização Mundial da Saúde relatou 129,000 infecções respiratórias na área em uma única semana em dezembro passado.

De acordo com o Programa Alimentar Mundial, uma organização das Nações Unidas que fornece alimentos e outros tipos de assistência a pessoas em extrema necessidade, 70 por cento das pessoas deslocadas no sul de Gaza dependem da lenha como combustível.

"Estamos convivendo com a doença”, disse Ali Daly, um homem expulso de Rafah que se estabeleceu na cidade de Gaza, ao The Guardian. "Da fumaça da comida, da fumaça dos ataques aéreos, do frio.”