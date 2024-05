Azeitonas com maior teor de fenol mais resistentes à antracnose

Cientistas do grupo de investigação em genética da azeitona da Universidade de Córdoba descobriram que as alterações nos perfis fenólicos durante o processo de maturação da azeitona desempenham um papel fundamental na resistência ao antracnose.

A doença da oliveira, economicamente prejudicial, é causada pela Colletotrichum fungo. O fungo causa podridão severa nas azeitonas, levando a perdas significativas de colheita.

O azeite proveniente de azeitonas contaminadas por fungos apresenta maior acidez e defeitos organolépticos. Geralmente cai no lampante categoria e é impróprio para consumo humano.

"Analisamos seis variedades durante dois anos, realizando análises de compostos fenólicos e testes de resistência ao patógeno”, disse Hristofor Miho, estudante de doutorado da Universidade de Córdoba e primeiro autor do estudo.

"Os resultados permitiram observar que a resistência era maior em variedades com altas concentrações de fenólicos e fenóis específicos presentes nelas”, acrescentou.

Os pesquisadores selecionaram as cultivares Empeltre e Frantoio, conhecidas pela resistência ao fungo; Hojiblanca e Picudo, conhecidos pela falta de resistência; e Barnea e Picual, considerados moderadamente resistentes.

As azeitonas foram colhidas no Banco Mundial de Germoplasma de Azeitonas de Córdoba antes de começarem a amadurecer e em três estágios de maturação: verde, virando e maduro.

Foram colhidas amostras para determinar o perfil fenólico das azeitonas e estas foram inoculadas com esporos das espécies mais comuns. Colletotrichum cepa encontrada na Espanha e na Itália.

Embora todas as azeitonas verdes sejam imunes ao fungo, elas se acumulam inativas Colletotrichum infecções na forma de apressórios, uma estrutura semelhante a um órgão que penetra na fruta.

"Esta infecção permanece latente durante o desenvolvimento dos frutos até o amadurecimento, resultando na reativação de patógenos e no desenvolvimento de doenças”, escreveram os pesquisadores. "Posteriormente, a suscetibilidade da azeitona ao patógeno aumenta durante o amadurecimento, enquanto, paralelamente, ocorre uma diminuição nos compostos fenólicos totais.”

Os pesquisadores também isolaram sete compostos fenólicos padrão para testar sua atividade antifúngica: hidroxitirosol, tirosol, oleuropeína, oleuropeína aglicona, oleaceína, oleocanthal e hidroxitirosol 4-O-glicosídeo.

"O oleocanthal exibiu a maior atividade inibitória, seguido pela oleaceína, oleuropeína aglicona, hidroxitirosol e tirosol”, escreveram os pesquisadores.

A oleuropeína, o ligstrosídeo (o precursor do oleocantal) e seus derivados, incluindo a oleaceína, foram os compostos mais críticos na inibição da germinação dos esporos.

Os compostos são predominantes em todos os frutos verdes, independentemente da cultivar, e representam mais de 90% do total de fenóis durante o amadurecimento das principais cultivares resistentes.

Enquanto isso, cultivares suscetíveis converteram oleuropeína, oleaceína e oleocanthal em hidroxitirosol-4-O-glicosídeo à medida que amadureciam, o que reduziu a tolerância à antracnose.

"No geral, os cultivares resistentes induziram a síntese de formas aldeídicas e desmetiladas de fenóis [oleuropeína, oleocantal e oleaceína], que inibiram fortemente a germinação de esporos de fungos”, escreveram os pesquisadores. "Em contrapartida, cultivares suscetíveis promoveram a síntese de hidroxitirosol 4‑O-glicosídeo durante o amadurecimento, composto sem efeito antifúngico.”

Eles descobriram ainda que uma concentração fenólica total de 50,000 miligramas por quilograma em todas as amostras de azeitonas em desenvolvimento em todos os cultivares inibiu completamente a germinação de esporos.

Os pesquisadores observaram que os cultivares suscetíveis ao fungo sofreram um declínio de 73% nos compostos fenólicos durante o amadurecimento, enquanto os cultivares resistentes experimentaram um declínio de 28%.

"A acentuada redução fenólica das cultivares suscetíveis causou a redução completa da atividade antifúngica”, escreveram. "Curiosamente, a menor diminuição fenólica das cultivares resistentes não reduziu o efeito inibitório da germinação dos esporos.”

Juan Moral, que supervisionou a investigação, disse que o estudo ajudaria os decisores políticos e os agricultores a seleccionar novas variedades para plantar e informaria os investigadores sobre que variedades cruzar para obter híbridos mais resistentes.

"Saber como se comportam as cascatas fenólicas [alterações nos compostos fenólicos] nas diferentes variedades permitir-nos-á seleccionar melhor, com base em critérios científicos, os progenitores que deverão ser utilizados para que as gerações seguintes de oliveiras sejam resistentes a esta doença”, ele concluiu.