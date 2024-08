Um terço de World Olive Oil Competition Inscrições orgânicas pela primeira vez

Pela primeira vez, amostras de azeite virgem extra orgânico representaram morepresenta mais de um terço do total de submissões no NYIOOC World Olive Oil Competition.

De acordo com o Olive Oil Times Dados do Ranking Mundial, 35 por cento dos azeites virgens extra apresentados na edição de 2024 da maior avaliação de qualidade de azeite do mundo foram certificados como orgânicos, em comparação com apenas 22 por cento das inscrições em 2014.

Produzimos azeite virgem extra com uma coisa em mente: criar um azeite da mais alta qualidade, com o menor impacto possível no meio ambiente. - Tommaso Fiore, proprietário, Olio Infiore

No total, 330 azeites virgens extra biológicos participaram no concurso da edição 2024, com 207 prémios.

Os produtores italianos lideraram, ganhando 63 prêmios em 78 inscrições orgânicas. Eles foram seguidos por produtores da Espanha com 32 prêmios em 38 inscrições, dos Estados Unidos (27 prêmios em 32 inscrições), da Grécia (26 prêmios em 38 inscrições) e da Croácia (23 prêmios em 25 inscrições).

Produtores orgânicos em todo o mundo do azeite celebraram seu NYIOOC prêmios, com muitos apontando as honras como uma justificativa pelo seu trabalho árduo e pelos muitos desafios que os olivicultores e moleiros orgânicos enfrentam.

"Não foi fácil implementar o cultivo orgânico em Giovinazzo, que não tinha outros [produtores orgânicos]”, disse Benedette Stallone Desantis, coproprietária da empresa com sede em Bari. Le Due Benedette.

A empresa ganhou um Prêmios de ouro por seu monovarietal Coratina e Ogliarola de média intensidade.

Le Due Benedette colhe cedo para obter a mais alta qualidade das suas variedades de azeitonas nativas. (Foto: Le Due Benedette)

Além de serem certificadas como orgânicas, as azeitonas são colhidas ainda verdes em outubro, semanas antes de muitos outros produtores da região iniciarem a colheita. Ao contrário do norte e centro da Itália, Stallone Desantis disse que a colheita na Puglia foi abundante e "sem complicações.”

"Esses prêmios reconhecem 17 anos de trabalho árduo”, disse Stallone Desantis. "Mas é gratificante que a terra tenha voltado a ter a abundância de flores silvestres que me lembrava de ter visto na minha infância.”

Ela adicionou, "As árvores têm, em sua maioria, séculos de idade e foram mantidas no formato do impressionante vaso Bari, e o azeite é perfumado e saboroso.”

Stallone Desantis disse que ganhar os prêmios internacionais ajudou a melhorar as vendas de sua empresa e, igualmente importante, validou seu projeto orgânico e seus participantes.

Enquanto os produtores do sul de Itália desfrutaram de uma colheita abundante, os produtores do norte de Espanha continuaram a sofrer as consequências devastadoras da seca em curso.

Anna Canal, coproprietária da empresa com sede na Catalunha Oli Cometas, disseram que sua última colheita foi imensamente desafiadora, embora tenha terminado com um Prémio de Prata para a delicada Arbequina da empresa.

A Oli Cometes, com sede na Catalunha, superou os impactos da seca em curso para reivindicar o Prêmio Prata por uma Arbequina orgânica no 2024 NYIOOC. (Foto: Oli Cometes)

"Na última colheita, tivemos diversas dificuldades em relação às colheitas anteriores”, disse Canal. "A colheita de 2023 foi a pior em 40 anos na nossa região devido à seca extrema que sofremos.”

"O nosso olival é de sequeiro; só recebe água da chuva, que tem sido muito pouca ou nenhuma. Não temos sistema de irrigação instalado”, acrescentou. "A falta de chuva fez com que as oliveiras produzissem menos azeitonas, traduzindo-se em menos litros de azeite.”

A falta de chuva também dificultou a retirada das azeitonas dos ramos com o trator-vibrador, o que, segundo Canal, atrasou a colheita, pois as azeitonas tiveram de ser colhidas manualmente.

Os produtores por trás da Oli Cometes praticam a agricultura biodinâmica, que vai um passo além das práticas de agricultura orgânica. (Foto: Oli Cometes)

"Mesmo assim, conseguimos produzir um material muito azeite de alta qualidade, o que se reflete na premiação obtida”, afirmou.

Canal acrescentou que está grata pelo prémio, que validou o árduo trabalho necessário para produzir azeite virgem extra biológico de qualidade premiada, especialmente em colheitas difíceis.

Há dez anos, ela adquiriu a fazenda, que abriga 1,700 oliveiras Arbequina, e começou a convertê-la para práticas orgânicas.

"Somos os únicos produtores de azeite da Catalunha com certificação biodinâmica ”, afirmou. "Em Espanha somos apenas 15 e cerca de 50 produtores em todo o mundo. É uma certificação muito difícil de obter, pois é muito restritiva.”

"O termo biodinâmica vem do grego BIOS (vida e dinamis (força) e significa que este método funciona de acordo com as energias da vida, procurando uma relação supostamente correta entre o homem e a terra, tentando garantir a saúde do solo e das plantas”, acrescentou Canal.

Embora muito semelhante à agricultura biológica, agricultura biodinâmica apresenta algumas diferenças sutis. Por exemplo, Canal disse que o estrume de vacas alimentadas com milho é proibido, uma vez que as vacas não conseguem digerir o milho naturalmente e o esterco resultante contém muito zinco.

"Obtemos o estrume de um agricultor que tem gado que pasta nas montanhas e come apenas erva”, disse ela.

Canal explicou que Oli Cometes baseia sua produção em ritmos terrestres e cósmicos. "A força dos planetas afeta as colheitas e a qualidade dos produtos que delas são extraídos”, disse ela.

"Um exemplo de ciclo que seguimos é a lua”, acrescentou Canal. "Se consegue mover as marés, também influencia muito a oliveira, que é composta por 80% de água. É por isso que plantamos oliveiras na lua minguante: a força da árvore está nas raízes e fazemos menos mal a ela.”

"Por outro lado, se aplicarmos o tratamento foliar (nas folhas), fazemos durante a lua crescente, pois a força está na copa da árvore e o tratamento é muito mais eficaz”, explicou.

A filosofia da agricultura biodinâmica vai além dos olivais, chegando ao lagar e às instalações de embalagem.

"Por outro lado, não podemos usar plástico nas embalagens. Embalamos apenas garrafas de vidro e latas sem ftalato”, disse Canal. "Os ftalatos são um derivado do plástico frequentemente encontrado em latas usadas para embalar alimentos. Compramos as latas sem ftalato de um produtor nacional, mas o custo é o triplo do convencional.”

Do outro lado do Mediterrâneo, produtores do maior produtor mundial de azeite biológico combinaram-se para ganhar 15 prémios para azeites virgens extra biológicos. Globalmente, os produtores tunisinos ganhou 26 prêmios No 2024 NYIOOC.

Tiger Kong (na escada) acredita que ser certificado como orgânico o ajuda a se destacar dos concorrentes no emergente mercado de azeite do Camboja. (Foto: Poder do Tigre)

Entre eles estava poder do tigre, que exporta seus produtos para o Camboja. A empresa ganhou dois prêmios de prata para azeites delicados Chetoui e Chemlali sob a marca 1629.

O presidente-executivo, Tiger Kong, disse que ser orgânico ajuda seu azeite extra virgem a se destacar dos azeites de seus concorrentes, atraindo clientes habituais.

"Depois de ganhar o prêmio, minha marca continua a brilhar no mercado e mantém a confiança de nossos clientes atuais e novos”, afirmou.

Tal como os seus homólogos europeus, Kong disse que as alterações climáticas são um desafio persistente para os produtores biológicos no Norte de África. Ele acrescentou que os custos de produção também aumentaram acentuadamente e os rendimentos menores aumentaram os custos de manutenção das árvores.

Enquanto isso, de volta à Puglia, o dono da Olio Infiore comemorou a conquista de um Gold Award para uma Coratina de média intensidade.

Tommaso Fiore comemorou seu prêmio de estreia em 2024 NYIOOC para uma Coratina orgânica. (Foto: Olio Infiore)

"Produzimos azeite virgem extra com uma coisa em mente: criar um azeite da mais alta qualidade, com o menor impacto possível no meio ambiente ”, afirmou Tommaso Fiore. "Ser premiado no NYIOOC é uma imensa honra e uma grande satisfação.”

O proprietário da Olio Infiore acrescentou que os prêmios vencedores no NYIOOC resultado de anos de dedicação às técnicas orgânicas e paixão pelo produto.

"Para isso, recorremos a uma combinação de tradição e inovação, tanto no manejo dos terrenos e das plantas – a nossa empresa é, afinal, uma empresa de agricultura biológica – como no processo de transformação”, afirmou. "Acreditamos que a natureza deve ser ajudada e nunca forçada, ou mesmo violada, enquanto acreditamos firmemente que a tecnologia pode ajudar a criar um produto perfeito.”

Fiore acredita que produzir azeite de forma orgânica potencializa as características proporcionadas pelo terroir.

No entanto, alertou que a agricultura biológica não é para os fracos de coração, citando os impactos das alterações climáticas, incluindo fenómenos meteorológicos extremos, a mosca de fruta verde-oliva e a ameaça de Xylella fastidiosa como desafios enfrentados pelos agricultores orgânicos.

Ainda assim, ele disse que a vitória de Olio Infiore no NYIOOC mostra que a Itália deveria elevar o padrão em termos de qualidade e sustentabilidade e afastar-se do mercado de produção a granel.

"Acreditamos fortemente que o futuro está na direção orgânica”, disse Fiore.