Selo de qualidade 'QvExtra' é lançado em Córdoba

A presidente da QvExtra, Soledad Serrano, no Congresso Internacional do Azeite Virgem Extra em Córdoba, Espanha.

A cidade andaluza de Córdoba recebeu o primeiro "Congresso Internacional de Azeite Virgem Extra ”organizado pela QvExtra, uma associação de produtores EVOO.

A programação contou com apresentações sobre saúde, gastronomia, produção e marketing - e o lançamento de um novo selo de certificação de qualidade.

Participaram do evento de dois dias os membros do QvExtra - a maioria produtores da Espanha - buscando diferenciar seus produtos no mercado, aderindo a diretrizes rígidas e exibindo um selo dourado que certifica a qualidade do azeite de oliva extra virgem durante sua vida útil.

No centro histórico de Córdoba Palacio de Merced, produtores de azeite disseram estar exasperados com as campanhas fragmentadas e míopes de promoção do azeite de certas regiões. Os organizadores do QvExtra apelaram a um esforço unificado para promover os azeites virgens extra certificados em todos os mercados.

Foi um empreendimento ambicioso que já havia sido tentado antes. Dois anos atrás, um evento semelhante em Córdoba, o "Conferência Beyond Extra Virgin ”organizada por um grupo diverso chamado 3E, empenhada em definir o nível superior de qualidade do azeite. Ambas as conferências forneceram cenários fotográficos para políticos regionais, exibições estonteantes de iguarias locais e justificativas convincentes para organizar produtores comprometidos com a qualidade do azeite de oliva extra virgem.

Manuel Heredia Halcón, secretário do QvExtra

Um número de programas de vedação foram desenvolvidos por várias organizações em todo o mundo, todas com o objetivo de fornecer alguma confiança aos consumidores que foram bombardeados por anos de confusão no setor, histórias intermináveis ​​de fraudes com azeite de oliva e mensagens enganosas de partes interessadas do setor.

Em outubro passado, o International Olive Council representantes convidados apresentar seus programas de selos em uma reunião de Madrid de seu Comitê Consultivo sobre Azeite e Azeitonas de Mesa. O comitê ouviu o QvExtra e o Aliança Extra Virgem - dois programas que oferecem soluções semelhantes para produtores preocupados com a qualidade.

Em Córdoba, Jean-Louis Barjol, diretor executivo do Conselho Oleícola Internacional, alertou os cerca de 200 participantes sobre os desafios inerentes ao estabelecimento de um padrão de qualidade com ampla aceitação. "Você está em uma luta e vai haver crises ”, disse ele, "então você precisará abordar associações de produtores e governos com uma proposta muito específica. ” Um organizador do evento disse que o COI forneceu apoio financeiro ao congresso.

A QvExtra afirma que seus membros juntos produzem 80,000 toneladas de azeite anualmente, o que classificaria o grupo em sexto lugar entre os países produtores do mundo. "A qualidade não é mais um setor pequeno ”, disse Manuel Heredia Halcón, secretário do QvExtra, referindo-se à relativa indiferença do governo espanhol em relação às iniciativas anteriores para definir e promover o azeite virgem extra.

Muito desse peso é a produção da Oleoestepa - uma importante cooperativa espanhola que despacha cerca de 30,000 toneladas anuais e cujo presidente-executivo, Álvaro Olavarría Govantes, atua como vice-presidente da QvExtra. (Marcas Oleoestepa ganhou duas medalhas de ouro no Concurso Internacional de Azeites de Nova Iorque.)

Os participantes da conferência ouviram falar de uma sucessão díspar de apresentadores: representantes do governo espanhol revisaram pesquisas recentes (os consumidores ainda não sabem nada sobre azeite), chefs famosos discutiram as características de sabor das variedades de azeitona, produtores folhearam fotos de suas fazendas e palestrantes apresentaram seus projetos mais recentes para um público cativo. Apesar de uma programação desarticulada, o evento serviu para colocar o QvExtra no mapa, pelo menos por enquanto.

Perto do final do evento, Heredia descreveu os critérios de associação do grupo e benchmarks técnicos que os produtos devem atender para exibir o selo QvExtra - parâmetros químicos e padrões de sabor que a maioria dos consumidores nunca terá tempo para aprender, mas, no entanto, que o QvExtra espera transmitir através de um escudo de ouro simples com seu acrônimo não tão intuitivo: "S ‑ IQE ‑ V ”(Selo Internacional de Qualidade Extra Virgem).

Diferentemente de outras tentativas de ganhar força com os programas de garantia de qualidade, o QvExtra tem algumas vantagens competitivas. É o único programa desse tipo originário da Espanha - o principal produtor mundial; ele já tem uma lista impressionante de membros conhecidos como Melgarejo, Pago Baldios São Carlos, Masía el Altet, Oro del Desierto, Casa de Hualdo, O ‑ Med, Oro Bailen e Almazaras de la Subbetica; e ganhou, pelo menos até certo ponto, o apoio do Conselho Oleícola Internacional.

Se a iniciativa terá sucesso ou não em fazer a diferença no mercado, ainda não se sabe, mas o jogo começou. Com nada menos que US $ 12 bilhões em vendas globais de azeite em jogo, a QvExtra anunciou formalmente sua oferta para identificar de forma conveniente para os consumidores azeites de oliva extra virgens que podem ser confiáveis.