Regeneração do solo ajuda a enfrentar a crise hídrica, dizem especialistas

Nos últimos anos, frequentes e secas de longa duração causaram grave escassez de água e ameaçaram a produção agrícola.

Isto ocorreu no contexto complexo de das Alterações Climáticas e seus efeitos, nos quais a crise hídrica desempenha um papel fundamental.

Especialistas comprometidos com a restauração dos ecossistemas afetados estão trabalhando rapidamente para encontrar soluções para a gestão sustentável da água, ao mesmo tempo em que conscientizam pessoas e instituições.

"Na atual crise climática com suas muitas facetas, uma das questões mais urgentes é a disponibilidade de água”, disse Massimiliano Pasqui, físico do Instituto de Bioeconomia do Conselho Nacional de Pesquisa (IBE-CNR).

"Em geral, na área do Mediterrâneo, observamos temperaturas mais altas no inverno e temperaturas muito altas não apenas no pico do verão, mas também na primavera ou no outono”, acrescentou. "Neste contexto, quando deveríamos ter as maiores quantidades de precipitação no outono e inverno, está a surgir um declínio na precipitação.”

Os períodos de seca são por vezes interrompidos por chuvas abundantes mas intensas, onde a maior parte da água escorre. Estes eventos podem causar inundação ao mesmo tempo em que não conseguiu aliviar a seca.

O Observatório de Secas do IBE-CNR observou que a escassez de água tem um impacto negativo no rendimento e na qualidade da agricultura e desencadeia a degradação do solo e desertificação, influenciando a capacidade de sequestro de carbono das plantas.

"Em várias regiões do Mediterrâneo, a incidência de seca severa aumentou”, disse Pasqui. "Isto pode afectar o trabalho dos agricultores, com repercussões na custos de produção e tendências de mercado.”

"No geral, a crise hídrica tem um grande impacto ambiental e social”, acrescentou. "Portanto, há uma necessidade de aumentar a conscientização coletiva e, no lado prático, implementar práticas agronômicas adequadas.”

Embora cada cidadão possa desempenhar um papel importante na implementação dessas mudanças rápidas, os especialistas concordam amplamente que uma ampla gama de ações deve ser realizada coletivamente para enfrentar a crise hídrica de forma eficaz.

"Não há uma solução única, mas um conjunto de medidas que devem ser planejadas e implementadas em nível comunitário, dada a gravidade da situação da água globalmente”, disse Matteo Mancini.

Como engenheiro agrônomo, coordena a área técnica da organização não governamental e sem fins lucrativos Deafal, que apoia agricultores aplicando ferramentas de agroecologia e agricultura regenerativa.

"A bacia do Mediterrâneo é uma das pontos críticos da mudança climática, e a oliveira está entre as culturas que mais sofrem e potencialmente correm mais riscos nesta área”, disse ele. "Quando se trata de produzir azeite, esta planta necessita de uma quantidade adequada de água, em torno de 350 a 800 milímetros por ano.”

"Note-se que a precipitação anual de uma área com precipitação limitada, como o Mediterrâneo, pode variar entre 400 e 800 mililitros, mas existe o risco de uma redução ainda maior”, acrescentou Mancini. "Portanto, devemos desenvolver soluções pelas quais a água da chuva seja retida o máximo possível no solo. A regeneração do solo pode ser essencial para atingir isso no curto prazo.”

A pesquisa demonstrou que o solo saudável é chave para enfrentar a crise climática e hídrica interligadas, por isso as principais organizações internacionais estão pedindo aos governos que tomem medidas sobre essa questão.

As Nações Unidas estimaram que um metro cúbico de solo pode armazenar mais de 250 litros de água e observaram que, depois dos oceanos, o solo é o maior reservatório de carbono ativo.

No entanto, ele poderia capturar e armazenar mais se as atividades humanas não o degradassem. Portanto, sua restauração é crucial, pois produz resultados rápidos, é barata, cria empregos e permite que as pessoas garantam a segurança alimentar.

Mistura de culturas de cobertura Vicia sativa e Trifolium incarnatum (Foto: Deafal)

"A regeneração do solo beneficia não apenas o setor agrícola, mas toda a comunidade”, disse Mancini. "Todo agricultor pode começar a fazer isso imediatamente implementando um plano agronômico real.”

Mancini acredita que melhorar a fertilidade orgânica do solo aumentando seu teor de matéria orgânica é um passo fundamental para iniciar um projeto regenerativo.

"A matéria orgânica consiste no produto da degradação de componentes vegetais e animais que vêm de fora do solo, como esterco animal, restos e resíduos vegetais, folhas de oliveira, galhos e muito mais”, explicou.

"Os microrganismos degradam essa matéria, transformando uma pequena parte dela em algo extremamente valioso chamado húmus”, acrescentou Mancini. "A literatura diz que um quilo de húmus pode reter 20 litros de água.”

De acordo com dados do CNR e da Associação Nacional de Consórcios para Gestão e Proteção de Terras e Águas de Irrigação, o teor de matéria orgânica na maioria dos solos italianos é de dois por cento, abaixo do qual pode começar um processo de desertificação.

Além disso, o Centro Comum de Investigação da UE alertou que "impressionantes 61 por cento” dos solos europeus estão em estado insalubre, sujeitos a vários tipos de degradação, incluindo perda de carbono orgânico.

"A matéria orgânica, ou carbono, tem um papel fundamental”, destacou Mancini. "Ela é cheia de vida, pois contém organismos como fungos, bactérias, actinomicetos e mais; retém elementos minerais responsáveis ​​pela fertilidade química, ou seja, alimento para plantas; e retém água. A literatura diz que um aumento de um por cento na matéria orgânica é suficiente para fazer um hectare de terra reter 300,000 litros a mais de água.”

Há várias maneiras de aumentar a matéria orgânica em uma fazenda. Mancini sugeriu que uma delas é minimizar a lavoura.

"A lavoura oxida o carbono, resultando em maior respiração do solo”, disse Mancini. "A respiração é um processo natural de liberação de dióxido de carbono do solo para a atmosfera.”

"No entanto, o aumento da oxidação se traduz em maior perda de carbono e, portanto, fertilidade a longo prazo”, acrescentou. "Reduzir a lavoura em um pomar ajuda a preservar e aumentar gradualmente seu conteúdo de carbono orgânico.”

Mancini observou que, em algumas áreas, olivais sem grama são facilmente encontrados arados profundamente pelos agricultores para evitar a competição por água entre as raízes das oliveiras e as das ervas daninhas.

"Devemos considerar que a matéria orgânica se acumula na camada superficial do solo, chamada em pedologia 'Ó horizonte, onde 'O' é para 'orgânico'”, disse ele. "Embora possa ocorrer competição, sem cobertura vegetal, esta fica exposta ao ar, à luz, ao vento e à água, e sujeita à degradação.”

"Portanto, para evitar a competição e, ao mesmo tempo, manter a proteção, pode ser útil uma lavoura em faixas, que consiste em faixas estreitas de terra, mesmo em fileiras alternadas no caso de um olival, que deve ser levemente lavrada”, acrescentou Mancini.

Segundo Mancini, outra maneira de aumentar a matéria orgânica é deixar plantas espontâneas crescerem ou plantar culturas de cobertura.

Diferentes espécies e famílias são usadas para fixar nitrogênio – leguminosas são as mais comuns – um dos elementos mais essenciais para a oliveira e plantas gramíneas. Após escolher os tipos mais adequados, eles podem ser cultivados em rotação com outras culturas, quando necessário.

"Essas culturas devem ser manejadas adequadamente para obter os melhores resultados”, disse Mancini. "Pesquisas descobriram que o método aplicado por muitos agricultores, que consiste em cortar as culturas de cobertura e arar o solo, não é útil, pois a matéria orgânica acumulada durante o crescimento da planta é mineralizada e perdida imediatamente quando chega ao solo.”

"Na última década, Deafal e outras organizações promoveram uma técnica diferente que ajuda a reter mais umidade e carbono”, acrescentou. "Consiste em achatar as culturas de cobertura com um rolo-prensador para que elas morram e desidratem lentamente, agindo como uma cobertura morta natural.”

Mancini acrescentou que a fertilização é outra maneira de trazer matéria orgânica de fora para o terreno.

"No passado, os agricultores usavam esterco animal, que ainda é uma ótima opção”, disse Mancini. "Hoje, também podemos usar composto, que está disponível em grandes quantidades e pode ser autoproduzido e digerido.”

"Entre os produtos desenvolvidos recentemente, o biochar é uma forma muito estável de carbono que melhora a estrutura do solo”, acrescentou. "Se usados ​​adequadamente, todos esses produtos ajudam a melhorar significativamente a saúde do solo.”

Com o Projeto IESS, Deafal e CNR-IBE estão avaliando os impactos positivos do pastoreio de galinhas poedeiras no olival.

Tanto os ruminantes, como vacas e ovelhas, quanto as aves são úteis no pomar, contribuindo significativamente para a saúde do solo com seu esterco.

Com base no estudo do pasto e da capacidade de suporte, esta pesquisa organiza planos racionais de pastoreio para maximizar os efeitos positivos desta prática agroecológica.

"Uma fase importante a ser considerada é o planejamento de um novo pomar”, disse Mancini. "A aplicação do projeto de linha-chave pode ser uma estratégia útil para mitigar a seca e a erosão.”

Projeto de linha-chave aplicado a um olival onde fileiras de oliveiras jovens são intercaladas com culturas hortícolas. (Foto: Deafal)

Deafal e CNR-IBE estudado os benefícios deste sistema de agricultura hidráulica. Ele aproveita a força da gravidade de leves declives para desacelerar o escoamento de água e distribuí-la de áreas com maior risco de erosão para aquelas que sofrem de baixa permanência de água.

Após um levantamento topográfico, é elaborado um padrão de cultivo de acordo com as linhas-chave, que interceptam o fluxo de água com manejo agronômico adequado.

"Muitos agricultores e técnicos agrícolas relatam melhorias na água e na fertilidade com este sistema”, disse Mancini. "No entanto, esses resultados só podem ser alcançados combinando-os com outras práticas de manejo do solo mencionadas anteriormente.”

"Devemos estar cientes de que esta é uma crise complexa e há necessidade de várias intervenções integradas, combinando várias disciplinas e habilidades”, acrescentou. "Não há uma resposta única para os desafios colocados. A crise hídrica deve ser abordada em vários níveis, e todo o sistema de produção, começando pelos formuladores de políticas, deve se tornar mais consciente e organizado para enfrentá-la efetivamente.”