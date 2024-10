Produtores do Hemisfério Sul colhem os frutos de uma colheita desafiadora

Agricultores, moleiros e engarrafadores de sete países em três continentes se uniram para ganhar 44 prêmios na divisão do Hemisfério Sul de 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Da Austrália ao Uruguai, produtores superaram um ano de safra desafiador no qual fazendeiros tiveram que lidar com eventos climáticos extremos e pragas. Ao mesmo tempo, moageiros e engarrafadores enfrentaram apagões contínuos e aumento nos custos de produção.

Estou animado e orgulhoso... Esta é uma prova de que o azeite de oliva extravirgem da África do Sul é de primeira qualidade e merece o respeito que merece. - Loyiso Manga, proprietário, Ubuntu

A África do Sul liderou o caminho, com oito produtores capitalizando em uma colheita abundante para ganhar 12 prêmios de 19 inscrições, a segunda maior contagem de medalhas na história do país.

Embora o clima tenha sido amplamente útil para a elaboração de obras premiadas azeite virgem extra, os produtores enfrentaram os apagões constantes no país, o que exigiu uma coordenação cuidadosa entre as equipes de colheita e moagem.

"A qualidade era excepcional e conseguimos colher a colheita antes das fortes chuvas de inverno”, disse Brenda Wilkinson, coproprietária da Rio Largo, que ganhou um prêmio de prata por uma blend de intensidade média de azeitonas Frantoio, Leccino e Coratina.

"Os nossos azeites apresentaram valores mais elevados polifenóis mas permaneceu equilibrado com rendimentos de petrazeite muito bons”, acrescentou. "No geral, nossos azeites de oliva proporcionaram bons aromas e uma sensação na boca muito limpa, com pungência persistente.”

Os participantes sul-africanos estreantes comemoraram seu sucesso na Competição Mundial junto com as marcas estabelecidas.

O produtor por trás Ubuntu, a primeira marca de azeite de oliva de propriedade negra do país, ganhou um prêmio de prata para uma blend delicada.

Loyiso Manga comemorou seu prêmio de estreia na Competição Mundial após enfrentar um ano muito desafiador. (Foto: Ubuntu)

"Estou animado e orgulhoso, e espero que isso inspire todos aqueles que ousam sonhar, especialmente meus irmãos e irmãs na África”, disse o proprietário Loyiso Manga. "Esta é uma prova de que o azeite de oliva extravirgem da África do Sul é de primeira qualidade e merece o respeito que merece.”

Agricultores e moleiros do Brasil ficaram logo atrás da África do Sul, ganhando 11 prêmios de 14 inscrições.

A maior parte da produção de azeite de oliva do país vem do estado do Rio Grande do Sul, que teve inundações desastrosas.

As enchentes, que destruíram cidades e tiraram milhares de vidas, ocorreram após condições climáticas extremas que danificaram a maioria dos olivais do estado, resultando em uma colheita historicamente ruim.

Não muito longe do Brasil, três produtores do Chile se uniram para ganhar sete prêmios de 11 inscrições. Semelhante ao Brasil, o país experimentou um significativo declínio da produção, em parte devido a fatores climáticos e às tendências naturais de produção alternada da oliveira.

"Estamos muito felizes e honrados com este prêmio”, disse Fernando Carrasco Spano, presidente executivo da Olivos Rota del Sol, que ganhou dois prêmios. "Ao longo dos anos [vencendo no NYIOOC] nos permitiu comunicar aos nossos consumidores a consolidação da nossa qualidade ao longo do tempo.”

Do outro lado do Oceano Pacífico, os produtores australianos ganharam sete prêmios de 12 inscrições. O país experimentou uma leve mas esperado queda na produção, com chuvas fortes complicando a colheita.

"A quantidade colhida foi geralmente menor do que nos anos anteriores, o que não é inesperado, dados os efeitos das chuvas da primavera”, disseram Stephen e Sui Tham, os coproprietários da Propriedade de oliveiras do Cabo Schanck.

Apesar da adversidade, os agricultores de Victoria conseguiram uma colheita de alta qualidade, ganhando prêmios de ouro e prata para uma Coratina média e uma Picual média, respectivamente.

Agroland ganhou dois prêmios mais uma vez por sua marca Colina de Garzón. (Foto: Agroland)

Na América do Sul, produtores e engarrafadores da Argentina, Peru e Uruguai comemoraram resultados premiados em colheitas desafiadoras.

Dois produtores de Mendoza, Argentina, ganharam um Prêmio de Ouro cada. Enquanto isso, os dois do Uruguai maiores produtores de azeite combinados para ganhar um prêmio de ouro e dois de prata depois que o país passou por uma dramática declínio da produção.

Por fim, um importador e produtor do Peru ganhou um Prêmio de Prata, produzindo os primeiros azeites de oliva extravirgem premiados do país na Competição Mundial desde 2014.

"Ganhar o Silver Award no NYOOC é uma grande honra e valida o esforço e a dedicação colocados em cada etapa da produção”, disse Lourdes González, chefe de vendas e especialista em garantia de qualidade da produtora. Vallesur, que foi concedido para um Criolla médio.

"Isso confirma que estamos no caminho certo, comprometidos com a excelência e oferecendo um produto que atende aos mais altos padrões de qualidade”, acrescentou. "Mas, fundamentalmente, este prêmio nos motiva a continuar melhorando e compartilhando nossa paixão pelo azeite de oliva com mais pessoas no mundo todo.”

Junto com essa validação, González disse que espera que o prêmio ajude a empresa a encontrar novas oportunidades de exportação, inclusive nos Estados Unidos.

"Acreditamos que este prêmio destacará e apoiará a qualidade do nosso azeite de oliva extra virgem premium TIQSI”, disse ela. "Esperamos também que isso fortaleça a confiança dos nossos clientes atuais e atraia novos consumidores interessados ​​em azeites de oliva de alta qualidade.”