De seu Sandy Perch, Cesare Bianchini, de Domenica Fiore, é ainda mais alto

Os pomares de Domenica Fiore ficam nas encostas suaves que dão para a cidade de Orvieto. Essa boa exposição provavelmente está entre os fatores que levaram ao longo dos anos à criação de grandes azeites virgens extra, que hoje são de 10,000 árvores Leccino, Moraiolo, Frantoio e Canino, entre 25 e 70 anos de idade.



O ambiente deve ser respeitado - esta posição e essas características nos proporcionam as condições ideais para realizar uma gestão ainda mais respeitosa dos nossos olivais. - Cesare Bianchini, Domenica Fiore

"Nossos produtos são frutos de cuidado e dedicação, mas a natureza também desempenha um papel fundamental na qualidade ”, disse o habilidoso produtor Cesare Bianchini após o impressionante sucesso da empresa na 2017 NYIOOC.

Veja também:Os melhores azeites para 2017

A história de Domenica Fiore começou por volta do ano 2000, quando administrou algumas oliveiras com Kim Galavan em Orvieto. Com vista a ir além das metas mínimas de rendimento e quantidade, passou a aprofundar as diferentes atitudes das variedades e a estudar todos os factores que determinam o resultado final. Ele participou de treinamento e se tornou um provador habilidoso.

Enquanto isso, Galavan apresentou Bianchini ao empresário canadense Frank Giustra, que enviava os azeites de Orvieto todos os anos para presentes de Natal para seus amigos.

Um dia, Giustra ofereceu uma degustação às cegas para chefs canadenses populares. O azeite de Bianchini foi eleito o melhor, e a partir daquele momento começaram a falar em parceria para manter alta qualidade e maiores quantidades, e a equipe cogitou a compra de novas terras.

No 2010, Domenica Fiore começou oficialmente com cinco olivais.

"Nossa filosofia básica era que devíamos fazer o melhor azeite de oliva extra virgem e eu sabia que poderíamos fazer um bom trabalho, mas estava cético ”, disse Bianchini, revelando que suas dúvidas desapareceram quando em 2013 participaram da primeira edição do NYIOOC e alcançou um Best in Class com Olio Reserva.

Cesare Bianchini

"Não foi apenas uma grande satisfação, mas um verdadeiro ponto de viragem ”, disse Bianchini, tentando explicar a emoção daqueles dias.

Então, no 2014 NYIOOC eles ganharam dois Gold Awards com Olio Reserva e Olio Novello e um Best in Class com Olio Monaco. "Eu sabia naquele momento que a nossa qualidade era uma certeza ”, afirmou despretensiosamente.

Depois de outra grande temporada no 2016 coroada com três medalhas de ouro, Domenica Fiore teve uma sucesso impressionante em 2017 NYIOOC, obtendo quatro Gold Awards com Olio Classico, Olio Novello, Olio Monaco e Olio Veritas, e um Best in Class com Olio Reserva.

Passamos pela fazenda, onde olivais se alternam com vinhas e bosques de árvores altas. Carvalhos, azinheiras, castanheiros e outras árvores e plantas mediterrânicas criam um microclima ideal e constituem uma barreira natural a quaisquer tratamentos utilizados pelos agricultores das proximidades.

Continuamos subindo a colina quase 500 metros acima do nível do mar, apreciando a vista maravilhosa e o aspecto particular das oliveiras, devido a uma leve camada de caulim. Recentemente, foi pulverizado para ajudar a limitar o ataque da mosca da oliveira e amortecer a exposição ao sol.

Ao caminhar por entre as oliveiras, você tem a sensação de que as raízes estão incrustadas na praia. A textura do solo é fina e arenosa, composta por um pó branco-amarelado que polvilha seus sapatos como se fosse areia seca. Mas o mais surpreendente é que o solo está extraordinariamente salpicado de fragmentos de conchas.

Naquele momento, entendi a razão do padrão nos rótulos das garrafas de Domenica Fiore - as oliveiras têm origem em um solo feito por essas criaturas do mar.

Antigamente, costumava haver uma costa marítima aqui. Enquanto Bianchini se abaixava para me mostrar os destroços particulares que provavelmente datam do Plio-Pleistoceno, notamos algo que estava se projetando do chão. Nós o desenterramos delicadamente e descobrimos um molusco bivalve fóssil intacto e bem preservado de cerca de 15 centímetros (6 polegadas).

Um fóssil bivalve encontrado na fazenda Domenica Fiore

Foi extraordinário estar frente a frente com esta testemunha das origens e respirar o ar marinho de uma costa que viveu há milhões de anos nestas terras, que agora se encontram a vários quilómetros do mar. Uma miríade de fragmentos fósseis e minerais agora constituem e enriquecem este solo arenoso e bem drenado.

"O ambiente deve ser respeitado - essa posição e essas características nos proporcionam as condições ideais para realizar uma gestão ainda mais respeitosa de nossos olivais ”, disse Bianchini. "Fazemos um manejo orgânico, reaproveitando restos de poda e também subprodutos da moagem para fertilizar o solo, criando um círculo virtuoso fechado ”, explica.

"Manter uma qualidade muito elevada exige custos elevados, mas dá grandes satisfações ”, afirmou o produtor e especificou que se procedem à colheita a partir das variedades e depois combinam os diferentes monovarietais, combinando-os em percentagens diferentes. "Eu cuido pessoalmente desse aspecto e tento manter um equilíbrio no aspecto sensorial dos azeites virgens extra ao longo dos anos ”, destacou.

Visualizando Orvieto da fazenda Domenica Fiore

O azeite extraído é imediatamente armazenado e condicionado com nitrogênio. Eles adotaram uma garrafa especial de aço inoxidável desenvolvida pela Universidade de Florença em colaboração com Marco Mugelli. Permite uma preservação ideal, evitando completamente a oxidação, e agora é sua imagem distinta. Além disso, todas as garrafas são numeradas e assinadas por Cesare Bianchini, como agricultor da empresa.

À medida que descemos a colina, paramos em um belo prédio em construção, que dentro de um mês abrigará um novo moinho.

Anúncios

"Domenica Fiore nasceu como a história de três amigas e depois se tornou uma história de paixão e qualidade ”, disse Kim Galavan, contatada por telefone em Vancouver.

"Mal posso esperar para ver o trabalho da nova instalação ”, disse ela, acrescentando que estará aqui a tempo da colheita. "O que vejo em Domenica Fiore é paixão e compromisso em produzir apenas o melhor com muito trabalho, todos os anos, sem compromisso ”, disse ela.

"A colheita é a nossa época favorita do ano. Nada mais emocionante do que estar presente na primeira extração de azeite. Ele sai em sua cor esmeralda verde brilhante, enquanto todos olham para aquele novo produto que está surgindo, esperando para provar o fruto de um ano de trabalho árduo, mas apaixonado. ”

Por trás do nome de Domingas Fiore é a mãe de Frank Giustra. Ela é italiana, da Calábria ... e muito orgulhosa.