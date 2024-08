Grande legado de Shimon Lavee

Nos ensinamentos judaicos (o Midrash), diz: "Ninguém nunca deixe de plantar. Campos cheios de árvores nos receberam no nascimento, e devemos aumentar o número deles mesmo na velhice. ”

Shimon Lavee, que faleceu pacificamente em 24 de abrilth ajudou a plantar e cultivar inúmeras oliveiras em todo o mundo por mais de quatro décadas. Suas contribuições importantes e espírito generoso permanecerão em suas raízes e ramos pelas próximas gerações.



As oliveiras se vestem de preto, Shimon Lavee, professor emirado da Universidade de Jerusalém e grande amigo da Espanha nos deixou. - Associação Espanhola dos Municípios da Oliva (AEMO)

O Prof. Shimon Lavee nasceu em 1931 em Berlim e imigrou para Israel em 1938, pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial. Em sua nova pátria, ele floresceu. Lavee foi um dos fundadores do kibutz Tel Katzir, localizado no sul do Mar da Galiléia, e serviu como administrador da fazenda da comunidade. Em 1955, ele recebeu seu diploma de MSc na Universidade Hebraica de Jerusalém e começou a trabalhar como pesquisador na Organização de Pesquisa Agrícola (Instituto Volcani). Apenas cinco anos depois, ele concluiu seu doutorado.

Shimon Lavee em um evento Terra Olivo, Jerusalém, 2011

Lavee passou a estabelecer um programa de melhoramento no Instituto Volcani. Foi durante os seus anos no instituto que descobriu como reduzir a fase juvenil da azeitona acelerando o processo de melhoramento, ajudou a revolucionar a rega gota a gota e desenvolveu novas variedades de azeitonas como a conhecida "Barnea.

A variedade Barnea tornou-se cada vez mais importante globalmente devido à sua capacidade de se adaptar ao cultivo intensivo, produzindo quatro vezes o rendimento médio e mantendo azeites de qualidade.

Sua influência não parou na fronteira de Israel. Lavee desempenhou papéis importantes ao longo dos anos no Conselho Oleícola Internacional, incluindo a sua presidência (2000, 2008). Ele também foi instrumentalmente ativo na International Society of Horticultural Sciences. Além disso, ele recebeu prêmios e foi membro eleito de muitas organizações internacionais. Na Espanha, Shimon recebeu o Prêmio Honorário de Pesquisa de Azeitonas, na Itália foi eleito membro da Academia Italiana para Azeitonas e em Israel recebeu o Prêmio de Melhores Criadores do Ministério da Agricultura.

Prof. Lavee recebendo uma medalha de reconhecimento de Facundo Vita Serman, um representante do ISHS, em seu dever como co-organizador do Simpósio Internacional sobre Irrigação de Azeitonas e Qualidade do Óleo, Nazaré, Israel, 2009

Lavee era um filantropo. Suas contribuições extraordinárias com o apoio da USAID e da Near East Foundation Azeite Sem Fronteiras projeto levou a ele receber um certificado de agradecimento. Ele acreditava que a igualdade era o verdadeiro caminho para a paz. O projeto visa construir uma cooperação econômica entre agricultores palestinos e israelenses.

Quando Olive Oil Times começou a pedir a amigos e colegas internacionais para comentarem sobre a vida de Lavee, ficou ainda mais evidente que ele não era apenas um apreciador de azeitonas muito estimado, mas também serviu como um mentor mundial, inspirou outros e foi um degustador de azeites excepcional .

Veja também:Encontro com Shimon Lavee e Aquele da Árvore Sagrada

Todos concordavam que ele era um amigo humilde e generoso. Ele sabia como reunir pessoas de todas as esferas da vida, aprendendo sobre oliveiras e azeite de oliva.

Dan Flynn, do UC Davis Olive Center, lembrou quando "Shimon estava na Califórnia e disse à platéia que Israel e a Califórnia revolucionaram a indústria mundial de azeitonas décadas atrás, com a introdução da irrigação. Os bosques irrigados produzem muito mais do que as azeitonas cultivadas a seco. Shimon continuou esse grande vínculo entre Israel, Califórnia e azeitonas.

A Associação Espanhola para os Municípios das Oliveiras (AEMO) escreveu sobre sua morte, "as oliveiras vestem-se de preto, Shimon Lavee, professor emirado da Universidade de Jerusalém e grande amigo da Espanha nos deixou. ”

Ehud Soriano, chefe do Painel Israelense de Azeite e consultor de azeite, estava trabalhando para agendar o curso de Análise Sensorial em Israel. Quando conheceu Lavee, contou-lhe sobre o curso. O professor disse que ficaria feliz em dar aulas. Ehud ficou surpreso com o fato de um homem tão distinto estar disposto a dedicar um tempo para ensinar em seu curso. Ele se lembra de Shimon rindo e dizendo: "ensinar produtores e agricultores não é menos importante que os estudantes da Universidade. ”Foi então que Ehud viu o caráter modesto e generoso de Lavee.

Arnon Dag do Centro de Pesquisa Gilat relata o encontro com Shimon 13 anos atrás no Instituto Volcani. Ele descreveu Lavee como uma pessoa humilde com enorme conhecimento em fisiologia da azeitona e seu mentor. Dag adorou suas discussões sobre a ciência da biologia da azeitona e sobre as melhores maneiras de beneficiar os produtores.

"Mesmo depois de adoecer - explicou Arnon. "Shimon insistiu em se envolver em estudos e continuou a sair para o campo. Infelizmente, não temos mais professores que estão saindo para o campo com tesouras de poda. ”Ele continuou, "Eu me sinto sortuda por ter tido a oportunidade de trabalhar tão intimamente com esse homem por tantos anos. Meus colegas e eu estamos empenhados em fazer o nosso melhor para continuar o legado de Shimon Lavee e manter Israel como um centro produtivo e criativo para a pesquisa e desenvolvimento da olivicultura. ”

O galho de uma oliveira representa a paz, a própria árvore é generosa e pode florescer mesmo em condições adversas, o seu fruto fornece um azeite que ilumina e é um símbolo de sabedoria. Tudo isso, Shimon Lavee também exibiu ao longo de sua vida.