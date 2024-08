Software para Melhoria da Avaliação do Azeite Desenvolvido em Espanha

Citoliva

Um grupo de pesquisa da Universidade de Jaén, Espanha, desenvolveu um novo programa de software projetado para avaliar e classificar azeite virgem extra.

Espera-se que o software inovador seja um avanço no processo de avaliação sensorial do azeite e é uma colaboração conjunta entre a universidade, empresa de tecnologia de azeite Citoliva, CM Europe SL Laboratories e empresa de engenharia de computadores MENGISOFT.

De acordo com o membro do grupo de pesquisa Macarena Espinilla, o novo software melhorará bastante a avaliação sensorial do azeite virgem, reduzindo o tempo e o custo associados ao procedimento.

O software funcionará simplificando o processo de avaliação de azeite, permitindo o monitoramento individual da evolução de diferentes provadores para diferentes amostras e sessões em tempo real. Intervenções para corrigir desvios das propriedades organolépticas podem ser realizadas pelo chefe do painel.

O software também tem o potencial de planejar degustação de azeite sessões, gerenciar avaliações de azeite e gerar relatórios finais, oferecendo assim uma otimização adicional do processo.

O programa permite o uso da metodologia de avaliação estabelecida pelo Conselho Azeitona Internacional para a classificação sensorial do azeite, mas também pode ser usado com novos métodos de avaliação desenvolvidos pelo grupo, que estão passando por avaliação.

O método é baseado no "sistema de lógica difusa ”, uma lógica matemática que visa tomar uma decisão como um ser humano faria, considerando todas as informações disponíveis e tomando a melhor decisão com base nessa entrada. Este modelo inovador de avaliação sensorial apresenta-se como uma alternativa ao atual modelo do Conselho Oleícola Internacional, pretendendo-se facilitar a melhoria nas áreas de processamento de informação, degustação e formação de avaliadores, mantendo a eficácia dos resultados.

Mais adiante, espera-se que o novo modelo de avaliação sensorial seja implementado com o novo software, com o objetivo de agregar valor ao indústria de azeite melhorando os processos de marketing e aumentando a competitividade das empresas do setor.

O novo programa, além do modelo de avaliação sensorial, faz parte de um projeto financiado pelo Ministério da Economia, Inovação e Ciência do Conselho da Andaluzia.