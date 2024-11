Programa de Sommelier de Azeite de Oliva Retorna a Londres

Especialistas de renome conduzirão os participantes numa viagem pelo mundo do azeite no Olive Oil Times Education Labdo Programa de Certificação Sommelier, retornando a Londres.

O curso acontecerá de 20 a 24 de janeiro no Council on International Educational Exchange (CIEE) em Bloomsbury, adjacente ao campus da Universidade de Londres.

O curso de cinco dias inclui avaliação sensorial do azeite, produção e moagem, saúde e nutrição, aplicações culinárias, melhores práticas agrícolas, garantia de qualidade e técnicas avançadas de degustação.

O diretor do programa, Curtis Cord, disse que os alunos esperam uma experiência educacional incomparável, projetada para promover uma compreensão profunda da qualidade e apreciação do azeite. Cord desenvolveu o programa com a falecida Dorothy Cann Hamilton, fundadora do International Culinary Center.

Enquanto os estudantes do programa de sommelier incluíram diversos profissionais, como produtores, comerciantes, importadores, comerciantes, compradores de alimentos, gerentes de controle de qualidade, chefs, jornalistas e advogados, Cord disse que o programa é projetado para todos os interessados qualidade do azeite. Não há pré-requisitos para o curso.

foto do Laboratório de Educação

Quase 500 concluíram o aclamado programa, juntando-se a uma crescente rede internacional de especialistas e educadores. Muitos passaram a lançar iniciativas educacionais, escrever livros, fornecer serviços de consultoria e desenvolver programas para promover uma maior compreensão de questões relacionadas à qualidade, cultura e uso do azeite de oliva.

As inscrições para o programa de Londres estão abertas no dia Olive Oil Times Education Lab local na rede Internet.