Trump retira os EUA dos acordos climáticos de Paris, novamente

O recém-empossado presidente Donald J. Trump anunciou rapidamente que o segundo maior emissor de gases de efeito estufa do mundo deixaria novamente o Acordo Climático de Paris.

"O presidente Trump se retirará do Acordo Climático de Paris”, escreveu a Casa Branca em um e-mail listando as novas prioridades políticas do governo 30 minutos após sua posse, informou o Financial Times relatórios.

O anúncio foi feito dias depois de a Organização Meteorológica Mundial ter confirmado que 2024 seria o ano ano mais quente já registrado, excedendo a temperatura média global pré-industrial em 1.55 ºC.

Os signatários do Acordo de Paris se comprometeram inicialmente a reduzir as emissões de carbono para manter as temperaturas globais dentro de 2 ºC da média pré-Indústria.

Durante seu primeiro mandato, Trump tirou os Estados Unidos do acordo de 2015 assinado por quase 200 países. O presidente Joseph R. Biden, Jr., reverteu esta decisão após sua vitória eleitoral em 2020.

"O presidente Trump tomou a decisão de se retirar do Acordo de Paris devido ao fardo econômico injusto imposto aos trabalhadores, empresas e contribuintes americanos pelas promessas dos EUA feitas sob o acordo”, disse o então secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo. disse em 2019, explicando a decisão.

Embora as emissões de gases com efeito de estufa dos EUA tenham caído 2.5 por cento durante a primeira administração Trump – em grande parte atribuível às ordens generalizadas de permanência em casa no início da Pandemia do covid-19 – 2 mil milhões de dólares (1.77 euros) prometidos para ajudar os países em desenvolvimento mitigar os impactos das mudanças climáticas foi cancelado.

Demorou três anos desde o anúncio de Trump em 2017 para formalizar sua saída do acordo. No entanto, no intervalo de tempo, ele enviou negociadores para as negociações climáticas das Nações Unidas para promover combustíveis fósseis. Ele parou de financiar o Plano de Energia Limpa, o Programa Internacional de Mudanças Climáticas e a Cooperação em Pesquisa sobre Mudanças Climáticas.

Desta vez, os EUA deixarão o acordo um ano após o governo Trump enviar uma carta anunciando sua saída. Ainda não está claro se o governo já fez isso.

Apesar da retórica e das políticas de Trump, os EUA atingiram sua primeira meta de contribuição nacionalmente determinada no Acordo de Paris: uma redução de 17% dos níveis de gases de efeito estufa de 2005 até 2020.

No entanto, atingir a meta atualizada de reduzir os níveis de gases de efeito estufa de 2005 em 61% até 2030, anunciada por Biden em dezembro, será muito mais desafiador, exigindo que as emissões caiam em pelo menos 3.13 bilhões de toneladas métricas em relação aos níveis de 2023.

Embora muitos cientistas, ativistas e democratas tenham reagido às notícias com consternação, outros acreditam que o setor privado continuará a investir em energia renovável e tecnologia favorável ao clima.

Laurence Tubiana, diretor executivo da Fundação Europeia para o Clima, que trabalhou em estreita colaboração no Acordo de Paris, disse à AP News que a retirada planejada dos EUA é lamentável. Ainda assim, o contexto é diferente desta vez.

"Há um ímpeto econômico imparável por trás da transição global, da qual os EUA lucraram e lideraram, mas agora correm o risco de perder”, disse ele.

Kaveh Guilanpour, vice-presidente de estratégias internacionais do Centro de Soluções Climáticas e Energéticas, estava menos otimista.

He disse ao HuffPost que a decisão foi "profundamente lamentável” e mais uma vez isolou os EUA fora do consenso internacional.

"Não há como esconder isso — será prejudicial aos esforços globais para combater as mudanças climáticas e, portanto, também prejudicial à prosperidade e segurança futuras dos cidadãos dos EUA”, disse Guilanpour.