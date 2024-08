USITC mantém audiência sobre as condições do mercado de azeite

A Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos realizou uma audiência pública em Washington, DC, na quarta-feira, como parte de uma investigação sobre as condições de concorrência entre os produtores americanos de azeite e os principais fornecedores estrangeiros.

Diante dos comissários, que são nomeados pelo presidente dos EUA por nove anos, com sobreposição de termos, vinte testemunhas, incluindo produtores, químicos e importadores, testemunharam sobre questões que variam de subsídios e tarifas à qualidade e fraude do azeite.

Executivos do maior produtor americano de azeite, o California Olive Ranch, iniciaram o processo descrevendo como o maior mercado de exportação mundial de azeite tem sido uma bagunça não regulamentada, com produtores estrangeiros antiéticos subestimando regularmente os fornecedores domésticos com produtos abaixo do padrão.

"Subsídios substanciais do governo europeu, padrões de qualidade ineficazes, combinados com fraudes e rotulagem desenfreada impediram que a indústria de azeite dos EUA realizasse seu potencial ”, disse Adam Englehart, vice-presidente da California Olive Ranch.

John Sessler (à esquerda), presidente da American Olive Oil Association, preparou-se para testemunhar quarta-feira na Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos em Washington

Autor Tom Mueller, cujo 2011 "Virgindade Extra: O Sublime e Escandaloso Mundo do Azeite ” descreveu uma cultura de fraude no mundo do azeite que remonta à antiguidade, atribuindo grande parte da culpa "Autoridades dos EUA "que não cumpriram as regras existentes e, repetindo as acusações feitas em seu livro, "certas organizações internacionais de azeite ”para proteger práticas obscuras, preservando o status quo.

Ao longo dos depoimentos, os comissários ouviram atentamente as testemunhas e fizeram perguntas. Antes de questionar o primeiro painel, a Comissária Shara L. Aranoff, uma democrata de Maryland nomeado por George W. Bush, disse "Tenho um pouco de medo de que meus filhos descubram o que tenho alimentado eles todos esses anos. ”

Apesar do tom inicial, o tópico da adulteração de azeite não dominou a audiência, pois os comissários e sua equipe fizeram perguntas que poderiam ajudar a enquadrar as questões no contexto das relações comerciais globais e das realidades regulatórias.

Conspicuamente ausente estava alguém do Conselho Oleícola Internacional (COI), que era um assunto frequente de discussão, com os comissários se perguntando em voz alta se a organização intergovernamental com sede em Madrid tinha uma posição sobre um determinado ponto ou uma resposta a uma pergunta colocada. Diretor executivo Jean-Louis Barjol não foi possível contatar para comentar por que um representante do COI não estava presente na audiência.

Os produtores americanos, incluindo o California Olive Ranch, formaram um novo grupo, a American Olive Oil Producers Association (AOOPA), para organizar seus esforços. O Diretor Executivo, Alexander J. Ott, disse que o grupo representava mais de 90 por cento da produção nacional.

Ott passou grande parte de sua colocação de cinco minutos - e mais tempo durante o interrogatório direto - enfatizando a não existencia de qualquer pedido de comercialização federal de azeite e descrevendo o longo e demorado processo para a adoção de um. Um rascunho de um pedido de marketing foi discutido em uma conferência dos produtores da Califórnia em janeiro passado, e vazou para Olive Oil Times. Desde então, sua perspectiva causou grande preocupação na Europa, onde os políticos o denunciaram como uma barreira ao comércio.

Dentro da House Farm Bill, é um disposição para incluir azeite na chamada Seção 8e lista de mercadorias regulamentadas por ordens de marketing domésticas. Ott chamou essa iniciativa "colocando a carroça diante do cavalo. ”

"Não há pedido de marketing ”, destacou Ott repetidamente ao longo do dia, adicionando "a histeria sobre uma possível ordem de marketing federal é um tanto engraçada. ” Consumir um tempo precioso na audiência para deixar poucas dúvidas de que o AOOPA está simplesmente trabalhando em tal ordem, mas não propôs formalmente uma, foi visto por pelo menos um observador como um esforço para orientar os investigadores a considerarem todas as opções em seu relatório para o Comitê de Maneiras e Recursos da Câmara em 12 de agosto de 2013.

Selina Wang, químico da Universidade da Califórnia, e Rodney Mailer, da Universidade Charles Sturt, na Austrália, falaram sobre os métodos químicos mais novos, chamados PPP e DAGs testes, afirmando que os protocolos atuais e amplamente utilizados eram insuficientes para determinar com precisão a qualidade do azeite. "Os padrões restritivos existentes discriminam o azeite de boa qualidade, mas não fazem nada para impedir que produtos inaceitáveis ​​sejam vendidos em nossos supermercados ”, disse Mailer.

Testemunhando em nome dos principais importadores estavam o presidente da Associação Norte-Americana de Azeites (NAOOA) John Sessler e Vice-Presidente Executivo Eryn Balch, que pediram a aplicação das normas internacionais existentes para os graus de azeite.

Balch culpado "testes sensoriais subjetivos ”para os resultados altamente divulgados de um 2010 Universidade da Califórnia, estudo de Davis que encontrou a maioria dos azeites importados nos supermercados da Califórnia abaixo do padrão, e ela descreveu a ampla gama de produtos e graus que os membros da NAOOA fornecem para satisfazer a crescente demanda americana por azeite.

Frank Patton, presidente da Pompeian, Inc., um grande importador com sede em Maryland, disse ao painel que sua empresa foi proativa na certificação de qualidade, tornando-se o único (e único) participante de um Programa de monitoramento de qualidade do USDA recentemente estendido para incluir o azeite. Chamando o programa "caro ”, Patton disse, no entanto, que participar do novo programa foi um passo positivo para Pompeia e um possível modelo para outros.

A audiência foi o maior palco até agora para uma incipiente indústria de azeite dos EUA que tem como alvo mais de dois por cento da demanda doméstica que atualmente atende. Estendendo-se além dos mercados de agricultores e lojas especializadas para uma distribuição mais ampla, os líderes da nova indústria estão tendo dificuldades para competir com fazendas européias subsidiadas e com alguns exportadores que ocupam prateleiras de supermercados com produtos de menor qualidade e frequentemente rotulados.

Os exportadores europeus e seus parceiros comerciais nos EUA veem a Investigação de azeite da USITC como uma ameaça às suas formas existentes de fazer negócios que pode eventualmente levar a mais regulamentação, auditorias de qualidade caras e, possivelmente, tarifas mais altas naquele que se tornou seu mercado de exportação mais lucrativo.

