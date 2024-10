O que 485 milhões de anos de história climática nos dizem sobre a crise atual

Uma nova pesquisa publicada na Science descobriu que a ocorrência simultânea de aumentos na temperatura média da Terra e altos níveis de dióxido de carbono (CO2) atmosférico não é exclusiva da era moderna, mas remonta a quase meio bilhão de anos na história do planeta.

Em um marco estudo, pesquisadores de universidades americanas e britânicas e do Museu Nacional de História Natural Smithsonian analisaram o passado para mapear as variações na temperatura da Terra.

Esta pesquisa ilustra claramente que o dióxido de carbono é o controle dominante nas temperaturas globais ao longo do tempo geológico. Quando o CO2 está baixo, a temperatura é fria; quando o CO2 está alto, a temperatura é quente. - Jessica Tierney, paleoclimatologista, Universidade do Arizona

Os pesquisadores coletaram mais de 150,000 estimativas de temperatura de conchas fossilizadas e matéria orgânica e as combinaram com 850 simulações de modelos climáticos desenvolvidos pela Universidade de Bristol, no Reino Unido.

Em seguida, eles usaram um método conhecido como assimilação de dados, que integra estatisticamente dados geológicos com modelos climáticos, para construir uma curva de temperatura média global da superfície que descreveu em detalhes as flutuações da temperatura da Terra nos últimos 485 milhões de anos.

Veja também: Maio marcou outro ano recorde de calor

Os cientistas observaram que a disponibilidade de rochas e fósseis antigos com indicadores de temperatura preservados limitava sua capacidade de voltar no tempo.

A curva revelou uma ligação consistente entre mudanças de temperatura e dióxido de carbono atmosférico, um gás de efeito estufa de longa duração. Períodos de calor extremo e níveis aumentados de CO2 eram frequentemente alinhados.

"Descobrimos que o dióxido de carbono e a temperatura não estão apenas intimamente relacionados, mas estão relacionados da mesma forma ao longo de 485 milhões de anos", disse a paleoclimatologista e coautora do estudo Jessica Tierney, da Universidade do Arizona.

"Esta pesquisa ilustra claramente que o dióxido de carbono é o controle dominante nas temperaturas globais ao longo do tempo geológico”, acrescentou ela. "Quando o CO2 está baixo, a temperatura é fria; quando o CO2 é alto, a temperatura está quente.”

O estudo também descobriu que a temperatura da superfície da Terra variou mais ao longo do tempo do que se pensava anteriormente, de 11 ºC a 36 ºC, em comparação com 14 ºC a 26 ºC, conforme mostrado por simulações anteriores, particularmente durante o éon Fanerozóico.

O Fanerozóico é o mais recente dos quatro éons da história geológica da Terra, estendendo-se por quase 540 milhões de anos. Durante esse período, a vida na Terra proliferou, diversificou-se e povoou novas terras.

Além disso, o estudo indicou que a temperatura média atual do planeta de 15 ºC é menor do que a temperatura média durante boa parte do Fanerozóico. No entanto, os pesquisadores apontaram que as temperaturas médias mais baixas de hoje não são motivo para complacência.

“[Isso] me manteve acordado à noite”, disse uma das pesquisadoras, Emily Judd. "Estou preocupado que os negacionistas, os céticos e os retardatários da mudança climática apontem para isto e digam: 'Veja! Não temos nada com que nos preocupar.'”

Judd acrescentou que o aspecto mais importante da crise climática é a rapidez com que o CO2 e a temperatura mudam.

Os cientistas há muito que alertam que as emissões de gases com efeito de estufa provenientes das actividades humanas estão a aquecer a Terra a um ritmo sem precedentes, com algumas das anos mais quentes já registrados no planeta ocorridos nos últimos dez anos.

De acordo com um estudo de 2023 que analisou os níveis de dióxido de carbono atmosférico e as temperaturas correspondentes de 66 milhões de anos atrás até os dias atuais, os níveis atuais de CO2 atmosférico da Terra – cerca de 420 partes por milhão – são quase 50 por cento mais altos do que os níveis de CO2 antes do início da industrialização no século XVIII.th século.

O resultado é um aumento de cerca de 1.2 ºC na temperatura média global em comparação com os níveis pré-industriais, próximo do Limite de aquecimento de 1.5 ºC as nações do mundo se comprometeram a não cruzar.

"Independentemente de quantos graus a temperatura muda, está claro que já colocamos o planeta em uma gama de condições nunca vistas por nossa espécie”, disse Gabriel Bowen, um dos pesquisadores. "Isso deveria nos fazer parar e questionar qual é o caminho certo a seguir.”