Mulheres compartilham seus desafios na produção e venda de azeites premiados

Um número crescente de mulheres produtoras de azeite é reconhecida pela sua excepcional azeite virgem extra, com inúmeras marcas de propriedade de mulheres premiadas no 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Na última edição do maior concurso mundial de qualidade de azeite, quase metade dos jurados eram mulheres, com nove juradas num painel de 19.

Penso que a agricultura é uma das últimas áreas da nossa economia a superar o preconceito contra as mulheres na força de trabalho, especialmente em cargos de gestão. - Beth McCown, proprietária, Central Coast Olive Company

"No geral, as mulheres no setor estão a tornar-se mais ativas e a ganhar mais apoio dos governos e das instituições do azeite, como o Conselho Oleícola Internacional ”, disse Jill Myers, fundadora da Women in Olive Oil.

"Como resultado, mais mulheres ganham prémios e julgam concursos, especialmente nos países mais tradicionais como Itália e América Latina”, acrescentou.

Organizações como a Women in Olive Oil têm observado um número crescente de mulheres que se reúnem com um entusiasmo partilhado pelo azeite. O organização funciona para ajudar as mulheres a criar redes, colaborar, educar e apoiar umas às outras.

De acordo com especialistas do setor, incluindo Myers, as mulheres há muito se dedicam extensivamente à olivicultura e à produção de azeite.

"Actualmente, actuam como agricultores, provadores, produtores, chefs, investigadores, educadores e especialistas em diversas áreas directa ou indirectamente associadas à indústria do azeite ”, disse Myers. "Os seus conhecimentos e experiência são fundamentais para o avanço deste domínio significativo e para exercer uma influência substancial nas gerações presentes e futuras.”

Jill Myers

Juntamente com das Alterações Climáticas e os desafios macroeconómicos que todos os produtores enfrentam, algumas mulheres premiadas argumentaram que os preconceitos culturais contra as empresas pertencentes a mulheres são um obstáculo adicional a ultrapassar.

"Os desafios que as mulheres, e no nosso caso, 'mulheres estrangeiras como produtoras de azeite enfrentam que nossos prêmios são subestimados ”, disse Christiane Wassmann, coproprietária da Ancinho, que ganhou um prêmio de prata em 2024 NYIOOC.

Embora as alterações climáticas continuem a ser o desafio mais significativo para o Produtor da Úmbria, Wassmann acrescentou que algumas produtoras sentem que não são levadas a sério.

"Nossos maiores desafios este ano foram definitivamente devidos ao clima”, disse ela. "Pelo segundo ano consecutivo, tivemos uma primavera muito chuvosa que levou direto a um verão extremamente quente. Como dependemos da irrigação natural, as nossas azeitonas não se desenvolveram como esperávamos.”

Do outro lado do mundo do azeite, na Califórnia, Beth McCown, proprietária da Companhia de Oliveiras da Costa Central, concorda que as atitudes em relação ao género ficam para trás no sector agrícola em comparação com outras partes da economia e da sociedade.

Beth McCown

"Penso que a agricultura é uma das últimas áreas da nossa economia a superar o preconceito contra as mulheres na força de trabalho, especialmente em cargos de gestão”, disse ela. "Passei muitos anos na indústria aeroespacial e pude observar um bom progresso no mundo corporativo.”

"Definitivamente não é perfeito, mas muito melhor do que antes”, acrescentou McCown. "Progressos semelhantes na gestão agrícola demoram muito a acontecer. É a geração atual que só agora está quebrando as barreiras.”

Companhia de Oliveiras da Costa Central ganhou seu quinto prêmio de ouro consecutivo No 2024 NYIOOC. McCown disse que seu sucesso se baseia no enfrentamento dos desafios a cada ano.

"A agricultura não é fácil”, disse ela. "Existem muitas variáveis, como clima, condições do solo, pragas e preferências de mercado. É preciso persistência e amor pelo que você está fazendo” para ter sucesso.

"Ao longo dos anos em que produzi azeite virgem extra, estabeleci relações com os meus colegas produtores, moleiro e contratante de mão-de-obra. Esses relacionamentos são a base da minha produção”, acrescentou McCown.

Embora esses relacionamentos fortes tenham ajudado McCown a alcançar uma qualidade consistente, ela ocasionalmente se depara com preconceitos arraigados.

"Temos a sorte de ter uma força de trabalho migrante para ajudar durante a colheita e a poda”, disse ela. "A maioria dessas equipes é gerenciada por homens de culturas que normalmente assumem que os homens estão no comando. Apresenta desafios, e normalmente preciso pedir ao meu marido que não esteja presente porque a sua presença mina a minha autoridade. Acho que é uma pena.”

McCown acredita que mais mulheres se tornarão produtoras de azeite, apesar destes casos frustrantes.

"Acredito que mais mulheres estão a tornar-se produtoras de azeite e esta tendência continuará no futuro ”, disse ela. "É uma ocupação maravilhosa e, com cada nova produtora que entra no campo, as barreiras estão sendo quebradas.”

McCown, membro da Women in OIive Oil, disse que considera o grupo útil no fornecimento de modelos.

"Quando as pessoas pensam num agricultor, geralmente assumem que o agricultor é um homem”, disse ela. "Já tive muitos casos em situações sociais com meu marido em que perguntas sobre o cultivo de azeitonas e a produção de azeite foram dirigidas ao meu marido.

"É muito frustrante ter que superar essas suposições e explicar que sou realmente o agricultor e produtor”, acrescentou McCown. "Ver outras mulheres fazendo o que estou fazendo é um grande reforço para mim.”

Na Grécia,​Nicky Giavroglou, presidente-executivo da Óleos Finos Helênicos, e Aimilia Rigakou, gestora de investigação e desenvolvimento da empresa, concordam que as empresas lideradas por mulheres ainda têm de lidar com o facto de a agricultura ser vista como uma profissão masculina.

Nicky Giavroglou e Aimilia Rigakou

"No entanto, na Grécia, também faz parte da nossa tradição que as mulheres recolham azeitonas, façam azeitonas de mesa e, em geral, participem em muitas fases do processo de produção de azeitonas e azeite ”, disse Giavroglou.

"Nos últimos anos, as mulheres começaram a envolver-se mais neste sector, quer como cientistas, quer como produtoras”, acrescentou. "Na minha opinião, podem desempenhar um papel muito benéfico no desenvolvimento do sector do azeite e podem reivindicar tantos prémios como os homens.

A Hellenic Fine Oil ganhou o Prêmio Ouro por sua marca Sparta Gourmet, um Koroneiki médio.

"Esta temporada tem sido particularmente desafiadora em comparação com os anos anteriores”, disse Giavroglou. "Por um lado, enfrentámos mais dificuldades em comparação com outros anos em encontrar azeites virgens extra de qualidade e com características organolépticas especiais para serem engarrafados sob a nossa marca, Sparta Gold, que é exportada para vários países.

"Isto se deve em parte às mudanças climáticas, que afetam o cultivo da oliveira”, acrescentou. "Os produtores e lagares de azeitona ainda não estão suficientemente formados para enfrentar condições tão extremas, o que também pode ser um factor que afecta a qualidade final da matéria-prima.

"Por outro lado, tivemos também de fazer face à forte redução da produção deste ano e ao facto de uma grande quantidade de azeite virgem extra grego ainda ser exportado a granel”, continuou Giavroglou.

Rigakou atribuiu o sucesso da empresa à parceria com Giavroglou. Independentemente do género, ela simpatizou com a necessidade de uma equipa de pessoas apaixonadas pelo que fazem, detalhistas, organizadas e prontas para fazer sacrifícios pessoais por um objetivo comum.

"A tudo isto atribuo a excelente cooperação que nos levou, por um lado, à produção de azeites virgens extra especiais e, claro, à conquista do Prémio Ouro do NYIOOC competição”, concluiu ela.