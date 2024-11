Líderes mundiais desprezam a COP29, colocando em risco a ação climática

Uma das conferências sobre mudanças climáticas das Nações Unidas mais relegadas desde sua criação em 1995 está ocorrendo na capital do Azerbaijão, Baku. Representantes governamentais e negociadores de quase 200 nações estão se reunindo para discutir os próximos passos do mundo para enfrentar das Alterações Climáticas.

Vários líderes mundiais estiveram ausentes da 29ª edição deste ano.th Conferência das Partes (COP29), contrariando o protocolo padrão que exige que os líderes se dirijam aos participantes nos primeiros dias da cúpula.

Líderes das maiores economias do mundo, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o presidente francês, Emmanuel Macron, o chanceler alemão, Olaf Scholz, e o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, não comparecerão.

Veja também: O que 485 milhões de anos de história climática nos dizem sobre a crise atual

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia que foi reeleito para um segundo mandato de cinco anos como chefe da comissão, também está ausente de Baku.

""É sintomático da falta de vontade política para agir", disse o cientista climático Bill Hare, da Climate Analytics. "Não há senso de urgência.”

No seu discurso no dia de abertura da COP29, o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou a 2024 "uma aula magistral sobre destruição humana”, acrescentando que as mudanças climáticas antropogênicas estão alimentando desastres em todo o mundo.

"Famílias correndo para salvar suas vidas antes que o próximo furacão chegue; trabalhadores e peregrinos desmaiando em um calor insuportável; enchentes devastando comunidades e destruindo infraestrutura; crianças indo dormir com fome enquanto a seca devasta as plantações”, disse Guterres. "Todos esses desastres, e muito mais, estão sendo potencializados pelas mudanças climáticas causadas pelo homem.”

O político e diplomata português também destacou que as emissões de gases com efeito de estufa aumentaram em todo o mundo desde COP28 há um ano.

O Observatório Copernicus da União Europeia também alertou que 2024 está a caminho de se tornar o ano ano mais quente, com a temperatura média da superfície do planeta provavelmente excedendo da Limite de 1.5 ºC limite este ano.

Na COP28 em Dubai no ano passado, os participantes chegaram a um acordo não vinculativo para eliminar o uso de combustíveis fósseis para produção de energia, que é considerado a principal causa da mudança climática causada pelo homem. Eles também concordaram em estabelecer formalmente um fundo de perdas e danos para ajudar os países pobres e mais vulneráveis ​​ao clima.

O principal objetivo da cúpula deste ano é aumentar o financiamento para que os países em desenvolvimento lidem com os efeitos das mudanças climáticas.

Economistas disseram aos participantes da COP29 que, até 2030, os países pobres precisarão gastar até US$ 1 trilhão (€ 950 bilhões) por ano, mitigando efetivamente os efeitos das mudanças climáticas.

As cúpulas anuais da COP são baseadas na ideia de que as nações mais industrializadas e ricas do mundo são as principais responsáveis ​​pelas mudanças climáticas antropogênicas e, portanto, devem ser responsabilizadas proporcionalmente na luta da humanidade para enfrentar os efeitos do aquecimento global.

No entanto, não existe nenhuma regra universal para especificar quanto cada país deve contribuir. Enquanto a maioria dos países europeus contribuiu significativamente ao longo dos anos, outras nações ricas, incluindo os Estados Unidos, Canadá e Austrália, foram criticadas por não mobilizarem fundos proporcionais ao tamanho de suas economias.

Além disso, a eleição do cético climático Donald Trump como próximo presidente dos Estados Unidos também lançou dúvidas sobre as negociações da COP29.

No entanto, o enviado climático dos EUA, John Podesta, que lidera a delegação do país na COP29, garantiu aos participantes da cúpula que a ação climática dos EUA continuará, apesar dos resultados das eleições.

Enquanto isso, os líderes de algumas das nações mais vulneráveis ​​às mudanças climáticas, como Papua Nova Guiné, boicotaram a COP29, citando a lentidão dos países ricos em responder.

Papua Nova Guiné, uma nação insular de 10 milhões de pessoas no sudoeste do Oceano Pacífico, está enfrentando marés extremamente altas e o nível do mar está subindo duas vezes mais rápido por ano em comparação à média mundial.

"Papua Nova Guiné está tomando essa posição em benefício de todas as pequenas nações insulares”, disse o primeiro-ministro Justin Tckatchenko antes da abertura da COP29. "Não toleraremos mais promessas vazias e inação, enquanto nosso povo sofre as consequências devastadoras das mudanças climáticas.”