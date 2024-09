As análises de azeites de oliva extravirgem de sete países de três continentes começaram na edição de 2024 do NYIOOC World Olive Oil Competition Divisão do Hemisfério Sul.

Produtores do Chile à Nova Zelândia aguardavam os resultados do maior concurso de qualidade de azeite do mundo, que serão revelados em tempo real no Guia oficial dos melhores azeites do mundo e os votos de Olive Oil Times Classificação mundial.

Chegar ao topo nos motiva a trabalhar ainda mais a cada ano para entregar produtos de qualidade. - Fernando Carrasco Spano, CEO, Olivos Ruta del Sol

Os prêmios deste ano serão particularmente significativos depois que muitos países do hemisfério experimentaram declínios acentuados nas colheitas.

Uma combinação de fatores climáticos e agronômicos resultou em colheitas ruins na América do Sul.

O Brasil, cujos produtores têm se tornado cada vez mais bem-sucedidos na Competição Mundial nos últimos anos, sofreu uma safra historicamente baixa após precipitação significativa de setembro a dezembro de 2023 danificou a maioria das oliveiras do país enquanto elas estavam florescendo.

Produtores na Argentina, Chile, Peru e Uruguai também experimentaram quedas significativas na produção – variando de 20% no Chile a 70% na Argentina e Uruguai e 90% no Peru.

Com exceção do Peru, onde a produção foi dizimada devido à falta de horas de frio em 2023, as colheitas mais baixas foram devidas à entrada de muitas explorações agrícolas na ''ano de folga' no ciclo natural de produção alternada da oliveira. Anos de seca no Chile e Uruguai também cobraram seu preço das árvores.

(Foto: Verde Louro Azeites)

Do outro lado do Oceano Pacífico, os produtores de azeitonas e os moleiros da Austrália também experimentaram uma ligeiro declínio na produção. Muitas árvores entraram em um ano ruim, enquanto geada e infestações de percevejos de renda danificou outros.

Por outro lado, os produtores sul-africanos anteciparam uma pequena recuperação da produção, com alguns agricultores relatando que a temporada foi melhor do que o esperado.

Apesar dos desafios da colheita, agricultores, moleiros e engarrafadores de todo o hemisfério veem sua participação na Competição Mundial como um investimento em sua marca, promovendo sua marcas de azeite de oliva extra virgem de alta qualidade em casa e no exterior.

"A ideia é posicionar a marca tanto no mercado local quanto internacional”, disse Victoria Mercado, gerente geral da El Mistol. O produtor argentino conquistou os prêmios Ouro e Prata no Festival Internacional de Cinema de 2023. NYIOOC.

(Foto: El Mistol)

"É por isso que também participamos de competições internacionais para nos posicionar, construir reconhecimento de marca e saber para onde o mercado está indo”, acrescentou.

Ganhar prêmios no maior e mais prestigiado concurso de qualidade de azeite de oliva do mundo é particularmente importante para produtores que dependem de exportações.

Visão dos importadores e distribuidores NYIOOC prêmios como um voto de confiança e motivam os produtores a continuar o trabalho árduo de criar produtos de qualidade premiados.

"Ganhar em Nova York é extraordinário, principalmente porque nossos mercados são quase 100% estrangeiros”, disse Fernando Carrasco Spano, presidente-executivo da produtora chilena. Olivos Rota del Sol, que ganhou um prêmio de ouro e um de prata no prêmio de 2023 NYIOOC.

"Chegar ao topo nos motiva a trabalhar ainda mais a cada ano para entregar produtos de qualidade”, acrescentou.

(Foto: Olivos Ruta del Sol)

Para produtores de países produtores de azeite de oliva menos conhecidos, como África do Sul e Uruguai, os prêmios em Nova York ajudam a colocar seu país no mapa mundial e servem como um endosso aos olhos dos distribuidores.

"Ainda estamos evoluindo nos Estados Unidos, e esses prêmios são uma boa oportunidade para mostrar que nosso azeite de oliva é tão bom ou melhor que o de nossos concorrentes”, disse Christi Azurmendi Moon, diretora de vendas dos EUA para Loja da Babilônia.

O produtor sul-africano ganhou três prêmios de ouro no Festival Eurovisão da Canção de 2023 NYIOOC. "Eles facilitam a venda para distribuidores e consumidores finais”, acrescentou Azurmendi Moon.

O mesmo acontece no Uruguai, onde os maiores produtores do país começaram recentemente a exportar para os vizinhos Brasil e Estados Unidos.

(Foto: Colinas de Garzón)

"Em mercados como os Estados Unidos, o Uruguai é conhecido pela carne, laticínios e grãos, mas não pelo azeite de oliva”, disse Victor Rodriguez, chefe de produção da Colinas de Garzon marca.

O maior produtor de azeite do Uruguai conquistou dois Prêmios de Ouro no Prêmio Agropecuário 2023 NYIOOC. "Esses prêmios nos ajudam a nos estabelecer como uma marca de azeite de oliva, sabendo que viemos de um país não conhecido pela produção de azeite de oliva”, acrescentou Rodriguez.

Enquanto muitos dos seus pares sul-americanos se concentram nas exportações, os produtores no Brasil veem a NYIOOC como uma forma de demonstrar aos consumidores nacionais que o azeite de oliva de alta qualidade não vem somente do exterior.

"Reconhecimento internacional coloca o Brasil em evidência pela qualidade dos azeites produzidos”, disse Daiana Fuhrmann, O proprietário do Verde Louro Azeites, que ganhou dois prêmios de ouro e dois de prata no Festival Eurovisão da Canção de 2023 NYIOOC.

"Isso faz com que o consumidor nacional busque, experimente e reconheça os azeites produzidos aqui”, acrescentou.

(Foto: Cobram Estate)

Além de ajudar a vender azeite de oliva extra virgem, muitos produtores veem NYIOOC prêmios como evidência de que estão fazendo um bom trabalho nos pomares e moinhos, e servem como um final satisfatório para a temporada de colheita.

"Para receber este reconhecimento numa prestigiada competição internacional como o NYIOOC é incrivelmente valioso para a nossa marca”, disse Leandro Ravetti, o copresidente executivo da Cobram Estate.

Anteriormente conhecido como Curva de limite, o maior produtor de azeite da Austrália ganhou dois prêmios de ouro e três de prata em 2023 NYIOOC.

""Ele destaca todo o trabalho duro, experiência, conhecimento técnico e paixão envolvidos na elaboração de cada garrafa de azeite de oliva extra virgem Cobram Estate", disse Ravetti.

O NYIOOC World Olive Oil Competition Os vencedores dos prêmios são revelados durante o período de julgamento, à medida que são verificados.

As marcas e produtores vencedores serão apresentados no Guia oficial dos melhores azeites do mundo e em seções especiais de Olive Oil Times.

Dados da concorrência sobre o Classificações mundiais de azeite é atualizado em tempo real.