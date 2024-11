Os melhores azeites de oliva do mundo para 2021 revelados na competição principal

Os resultados completos de 2021 NYIOOC World Olive Oil Competition foram lançados hoje no Guia oficial dos melhores azeites do mundo, após um lançamento online de três dias das marcas premiadas.

Produtores de 28 países entregaram 1,159 marcas para o concurso de maior prestígio do setor. Uma equipe internacional de especialistas analisou cada inscrição remotamente de 13 países.

Poderei ligar para os membros de nossa equipe e dizer, um por um, que sua dedicação tornou possível essa conquista maravilhosa. - Nicola Ferrarese, coproprietária, Tèra de Prie

Em uma surpreendente demonstração da determinação dos produtores em aprimorar seu artesanato, 790 marcas conquistaram o NYIOOCos cobiçados prêmios de ouro e prata pela excelente qualidade, com uma taxa geral de sucesso de 68 por cento.

NYIOOC Presidente Curtis Cord disse que o número cada vez maior de vencedores desde a primeira edição do concurso em 2013 foi "a declaração mais forte possível de produtores corajosos ao enfrentar os desafios de lançar o melhor produto possível para nossa saúde e prazer. ”

"Diante de tudo o que o mundo jogou neles este ano, de alguma forma essas pessoas dedicadas ainda conseguiram criar azeites de oliva extra virgem de excelente qualidade - uma coisa extremamente difícil de fazer mesmo nas melhores condições ”, acrescentou Cord.

As 790 marcas agora compreendem uma lista de elite de os melhores azeites de oliva extra virgem do mundo no Guia Oficial, o guia usado por milhões de pessoas todos os anos para conhecer os vencedores dos prêmios e as pessoas por trás deles.

"Estas são as marcas que oferecem o maior valor em termos das características que esperamos quando escolhemos um azeite virgem extra ”, disse Cord, "e vale a pena pesquisar. ”

Olive Oil Times repórteres começaram a entrar em contato com os produtores para saber suas reações depois de ganhar o prêmio principal da indústria do azeite.

"Este prêmio significa que estamos produzindo azeite da maneira certa. É uma retribuição por todo o nosso trabalho árduo ”, disse Matej Drnovšček, proprietário da Kmetija Drnovšček Estate na Eslovênia e produtor da marca vencedora do Gold Award Drnovšček Belica.

A produtora italiana Simone Botti, proprietária Le Fontacce, ganhou um prêmio de ouro por seu blend toscano. "Este prêmio retribui os sacrifícios e todo o trabalho que foi feito durante o ano ”, disse ele Olive Oil Times, "especialmente na hora da colheita com o moinho que eu administro pessoalmente. ”

Produtor espanhol Oro del Desierto ganhou dois Gold Awards, estendendo uma impressionante seqüência de vitórias no NYIOOC. "Estamos muito felizes com os resultados ”, disse o proprietário Rafael Alonso ao saber da premiação. "Continuamos a ter resultados consistentes e positivos desde 2014 nesta competição. No entanto, continuaremos a tentar dar o nosso melhor todos os anos. ”

"Desde o início, tenho trabalhado muito para produzir um azeite de alta qualidade, produzido de forma ética, capaz de agradar os paladares mais sofisticados enquanto embeleza nossa terra restaurando pomares abandonados. Ganhar este prêmio significa o reconhecimento de seu trabalho árduo ”, disse Francesco Piattelli Palmarini, cujo blend de Maraviglia ganhou o Gold Award.

"Orgulhoso, recompensado e motivado! ” disse Petros Papaspyrou após ganhar três prêmios por seus azeites de oliva extra virgens Papas Grove produzidos em Kranidi Argolidas, Grécia. "Isso mantém nossa pequena empresa familiar comprometida em continuar oferecendo produtos honestos e de qualidade. ”

"Esses prêmios significam muito para mim ”, disse Brooke Hazen, proprietária da Fazendas Goldridge na Califórnia. "Isso me dá um caloroso sentimento de gratidão e satisfação depois de colocarmos tanto tempo, energia e dinheiro para produzir o melhor azeite possível. ”

Este artigo começa nosso cobertura especial do 2021 NYIOOC World Olive Oil Competition no qual destacaremos as pessoas por trás das marcas premiadas.