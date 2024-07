Yusuf Can Zeybek repete em 663º Kırkpınar

Yusuf Can Zeybek derrotou Mustafa Taş para reivindicar seu segundo consecutivo título de başpehlivan, lutador chefe, no 663rd edição do histórico da Turquia Kirkpinar festival de luta livre de azeite.

O nativo de Antalya, de 30 anos, derrotou o Campeão de 2022 (embora Taş tenha perdido a luta, ele mais tarde recebeu o título depois que Cengizhan Şimşek recebeu uma penalidade retroativa de pontos) em um rodada vigorosa que durou 52 minutos.

De acordo com a mídia local, os dois lutadores saíram para um "início animado”, com Can Zeybek chegando perto de derrubar Taş com uma estocada precoce. Depois disso, a luta desacelerou e Taş recebeu uma advertência por ser excessivamente passivo.

A partida terminou após o tempo regulamentar, com Can Zeybek acertando o aro de Taş kispet – as calças curtas de couro usadas pelos lutadores – fazendo com que ele perdesse o equilíbrio e caísse no chão.

Além de reivindicar o başpehlivan título, Can Zeybek recebeu o prestigiado cinturão de ouro e 550,000 liras turcas (€ 15,500) em prêmios em dinheiro. Taş recebeu 270,000 liras turcas (7,780 euros).

A caminho da final, o bicampeão derrotou Mustafa Arslan nas quartas de final antes de triunfar sobre Hüseyin Gümüşalan, semifinalista de 2023, nas semifinais deste ano.

Em seu confronto nas quartas de final, Gümüşalan derrotou tetracampeão Ali Gürbüz, que os especialistas consideraram o mais emocionante da rodada.

Os dois lutadores, considerados favoritos para vencer o torneio, passaram a maior parte do tempo regulamentar fazendo esforços conservadores para derrubar o outro, mas sem criar nenhuma abertura para o outro.

No 52nd minuto, Gümüşalan encontrou uma abertura, controlando o oponente kispet e derrubando Gürbüz de costas.

Enquanto isso, Taş triunfou sobre Enes Doğan nas quartas de final antes de derrotar Serhat Gökmen na semifinal.

Embora Can Zeybek não tenha se incomodado o Kırkpınar deste ano foi controverso depois que a Federação Turca de Luta Livre anunciou um mudança de formato controversa.

A mudança criou um formato de qualificação estilo liga para as rodadas finais do torneio, que o órgão regulador do wrestling da Turquia disse ser necessário para ajustar a participação cada vez maior no evento – um recorde de 3,500 lutadores participaram em 2023 – em um único fim de semana.

Tanto Can Zeybek quanto Taş se classificaram diretamente para a fase final do 663rd Kırkpınar depois de terminar entre os 32 melhores lutadores na tabela de pontos da liga.

Can Zeybek agora tem a oportunidade de se juntar às fileiras da imortalidade de Kırkpınar em 2025 se mantiver o título pelo terceiro ano consecutivo. Enquanto cada başpehlivan tem direito ao cinturão de ouro até o início do Kırkpınar seguinte, os lutadores que conquistam três títulos consecutivos mantêm o cinturão permanentemente.

Apenas quatro lutadores conseguiram o feito desde 1960, quando o cinturão dourado foi concedido pela primeira vez. A última vez que Kırkpınar comemorou o tricampeonato consecutivo foi em 1997.

Desde então, Recep Kara (2007 e 2008) e Mehmet Yeşil Yeşil (2009 e 2010) foram os que estiveram mais perto, mas não conseguiram vencer pela terceira vez. Aliás, Kara derrotou Yeşil Yeşil para se tornar o Campeão de 2016.

Kırkpınar é amplamente considerado o evento esportivo mais antigo do mundo. Em 2010, foi adicionado à lista do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO.

Segundo a lenda, a competição de luta livre começou em 1357, quando um grupo de soldados otomanos parou perto de Edirne.

Enquanto esperavam perto da antiga capital do Império Otomano, 40 soldados começaram a lutar para passar o tempo. Após o término do descanso, os dois últimos continuaram a luta noite adentro, e ambos foram encontrados mortos no dia seguinte.

Não houve vencedor naquele ano mas desde então o evento tem sido realizado todo mês de julho exceto por 2020, quando foi cancelado devido à pandemia de Covid-19.

Na última década, Kırkpınar tornou-se um evento turístico cada vez mais popular. Os hoteleiros disseram à mídia local que operaram quase com capacidade total durante a semana deste ano.

Tradicionalmente, lutadores de todas as idades, origens culturais e classes sociais se reúnem em Edirne, participando de lutas um contra um nos campos gramados até que um lutador jogue o outro de costas com sucesso.

Apesar da mudança de formato, as regras permaneceram as mesmas. Os lutadores eram banhados em azeite e usavam apenas um kispet enquanto eles competiam.

A luta começa com os dois lutadores se dando as mãos e mantendo as cabeças próximas. Para vencer, o lutador deve imobilizar seu oponente de costas ou levantá-lo no ar.

O azeite torna muito difícil para os lutadores se agarrarem, forçando-os a agarrar os bolsos dos adversários. kispet.

Os lutadores também afirmam que o azeite reduz a dor causada por lesões e ajuda suas feridas a sarar mais rápido. Estima-se que duas toneladas de azeite sejam utilizadas durante o evento.

O processo de lubrificação segue um ritual específico. Primeiro, o azeite é aplicado no ombro esquerdo, tórax, braço esquerdo e punho de um lutador por outro lutador usando a mão esquerda.

Em seguida, os lutadores fazem o mesmo com o lado direito do corpo. A etapa final do ritual envolve os lutadores aplicando azeite nas costas uns dos outros.

O azeite é uma parte essencial da competição, e se um lutador sentir necessidade de reaplicar o azeite durante uma luta, ele pode solicitar um tempo limite ao árbitro e ao seu oponente.