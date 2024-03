World Olive Oil Competition Atualizações ao vivo de 2024

Atenas Madrid New York Roma Zagreb

Fixado⚲ Os primeiros resultados são divulgados na Divisão do Hemisfério Norte de 2024 19 de março 12:08 UTC Relatórios da equipe OOT de Nova York Já em sua décima segunda edição, o NYIOOC World Olive Oil Competition é o concurso de qualidade de azeite mais proeminente do mundo, com inscrições de dezenas de países disputando os prêmios mais cobiçados do setor. Os resultados anuais são distribuídos através principais meios de comunicação em todo o mundo, no Guia oficial dos melhores azeites do mundo e os votos de Classificações Mundiais do Azeite.

The De Luz Heights terrain of Pura Grove

Pure joy for Pura Grove team cel­e­brat­ing their Gold Award

19 de março 21:50 UTC

Daniel Dawson reportando de Montevidéu

After earn­ing a Silver Award in his debut entry to the NYIOOC World Olive Oil Competition last year, Pura Grove chief exec­u­tive Tim Bui was thrilled to learn about his Gold Award this morn­ing.

"We are so excited to win this year again,” the Southern California pro­ducer said. "It’s been a chal­leng­ing learn­ing curve and we have improved over the past three years.”

Bui is an organic olive oil evan­ge­list, prov­ing that going the extra mile pays div­i­dends. "The team worked tire­lessly and metic­u­lously fol­lowed organic farm­ing pro­to­cols this past year,” he said. "We blended our own organic com­post… a pro­pri­etary blend of bioac­tive and organic soils, pro­bi­otics, min­er­als, and locally sourced organic mat­ter that was set to age over many months.”

Bui applauded the efforts of his team, who climbed the De Luz hills each day over the course of three months to prune the trees, apply organic com­post and opti­mize the irri­ga­tion. "All this con­tributed to a bet­ter taste pro­file with increased polyphe­nol con­tent in each drop of our extra vir­gin olive oil,” he said.

Tomislac Cudina e Ante Vulin com alguns de seus NYIOOC prêmios

Ante Vulin e Tomislav Čudina ganham os primeiros prêmios para a Croácia

19 de março 20:57 UTC

Nedjeljko Jusup reportando de Zadar, Croácia

Os dois primeiros Prémios de Ouro para a Croácia no mais importante concurso mundial de qualidade do azeite foram ganhos por Ante Vulin (69) e Tomislav Čudina (45), olivicultores de Pakoštan.

"Esse é o sonho dos sonhos”, disse Vulin ao receber a notícia da premiação. "Estamos felizes em contribuir para o sucesso do nosso país.”

Este é o terceiro prêmio consecutivo da Vulin em Nova York. "Isso significa muito para mim e minha família. Confirmação de continuidade de qualidade”, disse-nos.

Juntamente com membros da sua família, Vulin cultiva cerca de 1,000 oliveiras em vários locais de Pakoštani, uma pitoresca cidade da Dalmácia no centro da costa do Adriático, com uma posição única entre o mar e o Lago Vrana, o maior lago da Croácia.

A medalha de ouro de Vulin foi atribuída à sua marca Santa Justina, um azeite frutado e moderadamente picante feito a partir das variedades autóctones Oblica e Drobnica.

Este é o segundo prémio consecutivo em Nova Iorque para o jovem laureado do Pakoštan, Tomislav Čudina. Seu premiado Olea Viola é um azeite virgem extra intenso com frutado verde, picante médio e amargor suave. É elaborado a partir das variedades Oblica, Pendolino e Leccino.

"Colhi quando as frutas estavam perfeitamente maduras e completamente saudáveis”, disse Tomislav. "Este sucesso significa muito para mim, motiva-me a continuar a dedicar-me ainda mais a sério à olivicultura.

Ele herdou o amor pelas azeitonas de seu avô Blaž e deu o nome da empresa de sua família, OPG Ćelin, ao apelido de sua família. Depois de herdar as primeiras 30 oliveiras de Blaž, continuou a comprar terras e a plantar oliveiras. Agora são cerca de 320 e sua meta é chegar a 1,000.

Sua premiada blend Olea Viola recebeu o nome de sua avó, Viola, que o criou. Ele nunca conheceu seu pai e sua mãe morreu quando ele tinha 10 anos.

"O azeite me alimentou. Desde menino, eu gostava de molhar o pão no azeite e, como não tínhamos o suficiente, minha avó acrescentava azeite de soja”, lembra Tomislav. Ele também se lembra de como disse à avó: "Quando eu crescer plantarei tantas oliveiras que todos poderemos nos banhar em azeite.”

Alexis Karabelas

AMG Karabelas vence mais três pela Grécia

19 de março 18:30 UTC

Costas Vassilopoulos reportando de Atenas

AMG Karabelas da Antiga Olímpia, no oeste do Peloponeso, abriu o caminho para os produtores gregos em 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, ganhando três prêmios (dois de ouro e um de prata) no primeiro dia de divulgação dos resultados.

"Estamos muito felizes por vencer pelo terceiro ano consecutivo no prestigiado NYIOOC”, disse o coproprietário Alexis Karabelas Olive Oil Times.

"Nossa linha premium de extra virgens, Laurel & Flame Fresh de azeitonas Tsabidoelia e PGi de azeitonas Koroneiki, recebeu Gold Awards. Estamos também encantados porque os Mitos da Antiga Olímpia, um azeite que submetemos ao NYIOOC pela primeira vez, ganhou o Prêmio Prata na competição.”

Karabelas disse ainda que as condições climáticas adversas ao longo do ano, que trouxeram chuvas durante a floração das árvores e clima quente na época da colheita, impactaram a colheita do ano.

"Tivemos que realizar testes frequentes para alcançar os resultados desejados”, disse ele. "Tendo feito isso este ano, acreditamos que também seremos capazes de vencer nos próximos anos.”

Colival vence o calor e celebra nono prémio consecutivo na Competição Mundial

19 de março 18:28 UTC

Daniel Dawson reportando de Montevidéu

As 750 famílias por trás da La Sociedad Cooperativa Olivarera de Valdepeñas (Colival) comemoram mais uma vez depois de ganhar o Prêmio Ouro por seu monovarietal Arbequina.

"Cada vez que a nossa equipa recebe um reconhecimento, eles agradecem, pois é a recompensa pelo trabalho de um ano inteiro por parte do agricultor, pelo esforço que colocamos no nosso lagar para fazer ou pelo menos tentar obter a melhor qualidade possível para dar ao o consumidor”, disse a porta-voz Eva Díaz.

A cooperativa com sede em Castela-La Mancha superou a seca e as temperaturas invulgarmente elevadas durante a colheita de outubro para produzir o seu premiado azeite virgem extra, sacrificando a qualidade pela quantidade.

"O impacto da conquista desses prêmios se converte em uma estratégia de marketing e vendas na América do Norte”, disse Díaz. "NYIOOC prêmios são posicionamento da marca.”

Louisa Sherman com André e Cara Coetzee

Domaine Gerbaud ganha um ouro suado

19 de março 18:22 UTC

Ofeoritse Daibo reportando de Paris

A blend do Domaine Gerbaud das variedades provençais locais Aglandau, Salonenque e Grossane ganhou o Prêmio Ouro no concurso deste ano NYIOOC World Olive Oil Competition.

"Maravilhoso! Não podemos parar de sorrir”, disse Louisa Sherman, produtora de Domaine Gerbaud. Olive Oil Times.

"Depois de sermos frustrados pela pandemia de Covid, deixamos de participar de competições e nos concentramos em uma reestruturação séria das árvores, enquanto nossa filha liderava um exercício de reformulação da marca. Estamos entusiasmados com este Prêmio Ouro após nossa longa ausência”, disse ela.

"Durante os últimos cinco anos, sofremos secas crescentes e períodos intensos de calor, sendo os últimos dois anos os piores. Os custos de produção continuam a aumentar, especialmente os custos laborais franceses. Apesar disso, o mercado ainda não oferece preços mais elevados e mais justos para os produtores, e os consumidores ainda ignoram em grande parte os benefícios (sabor e saúde) do EVOO de alta qualidade”, disse Sherman.

"Ganhar uma medalha no NYIOOC é extremamente encorajador e nos dá um impulso de marketing significativo, levando a um maior conhecimento e confiança da marca”, ela nos disse. "Melhora a nossa alavancagem ao abordar potenciais armazenistas e consumidores e representa um voto de confiança de fontes confiáveis, permitindo-nos destacar-nos dos concorrentes. Claro que também é extremamente gratificante para a equipa vencer uma competição internacional depois de tanto trabalho durante o ano.”

19 de março 11:09 UTC

Relatórios da equipe OOT de Nova York

Os organizadores disseram que 40 vencedores dos prêmios serão anunciados diariamente das 9h às 00h em Nova York (10h às 00h UTC) até que todas as inscrições tenham sido analisadas. As marcas vencedoras serão lançadas com aproximadamente 13 segundos de intervalo, já que cada resultado é certificado pelo presidente da competição.

Os primeiros resultados deste ano chegam uma semana antes dos de 2023, permitindo aos produtores beneficiar das suas conquistas ainda mais cedo nas suas campanhas. Os resultados do Hemisfério Sul começarão a ser divulgados em setembro.

13 de março 12:14 UTC

Relatórios da equipe OOT de Nova York

As marcas vencedoras serão divulgadas no Guia Oficial aos Melhores Azeites do Mundo em secções especiais de Olive Oil Times e os votos de Classificações mundiais de azeite portal de dados históricos e classificações abrangendo as doze edições do concurso.

Os primeiros resultados serão transmitidos na terça-feira, 19 de março

13 de março 12:08 UTC

Relatórios da equipe OOT de Nova York

Organizadores do NYIOOC World Olive Oil Competition disse que os primeiros resultados da edição de 2024 serão divulgados na terça-feira, 19 de março, às 9h, horário de Nova York (00h UTC), e continuarão até que todas as inscrições enviadas sejam julgadas e certificadas em abril.

Esta é uma história em desenvolvimento. Volte para atualizações. (Atualizado em 19 de março de 2024 às 21h57 UTC)

Mais atualizações

Cobertura contínua de 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition