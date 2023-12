Pequenos agricultores comemoram grande sucesso na região central da Califórnia

Nas colinas a oeste de San Miguel, na costa central da Califórnia, fica a pitoresca fazenda de quatro hectares do homônimo Oliveiras de San Miguel.

Ao longo dos anos, a equipe de marido e mulher de Richard e Myrna Meisler alcançaram um legado de alta qualidade azeite virgem extra produção, controlando cuidadosamente todos os aspectos do processo, desde a colheita manual até as condições de moagem.

Não temos alta tecnologia para nos ajudar, mas sim um bom olho para saber quando regar, quando colher e como blendr. - Richard Meisler, coproprietário, Fazenda de Oliveiras San Miguel

O casal afirma que a sua premiada produção de azeitonas é mais do que uma operação agrícola; é um projeto de paixão.

"Há - anos, compramos uma propriedade na região central da Califórnia, a três horas de onde morávamos”, disse o coproprietário Richard Meisler. "Há dezessete anos plantamos dez oliveiras naquela propriedade, logo abaixo de onde moramos há 24 anos. Esse foi o começo de uma grande aventura.”

"Eventualmente, acabamos com 1,200 oliveiras toscanas em nossa fazenda”, acrescentou. "O primeiro azeite que produzimos em 2012 rendeu-nos sete galões (26.5 litros).”

Os Meisler inscreveram esse azeite em concursos locais de qualidade e receberam diversos prêmios. "Nós esgotamos imediatamente e tivemos que recusar muitos compradores em potencial”, disse Meisler.

Com esse sucesso em mãos, eles começaram a pensar em como expandir. Com a ajuda de amigos e produtores locais, os Meisler perceberam que poderiam plantar muito mais oliveiras nas suas terras.

"Myrna tinha um tio que ficava mandando artigos sobre oliveiras, incentivando-a a plantá-las em nossas terras”, disse Meisler. "Ela leu um artigo em nosso jornal sobre dois olivicultores locais e os contatou. Logo, descobrimos toda uma rede de pessoas prestativas.”

Os Mesilers exploraram os recursos locais para atingir os seus objetivos, procurando as variedades de azeitona mais adequadas às condições de cultivo da sua propriedade.

"Foi emocionante aprender enquanto avançávamos”, disse Meisler. "Encontrando um viveiro de oliveiras de renome a norte de nós, conhecemos o proprietário, que nos aconselhou na escolha das melhores variedades para o nosso clima, e acabámos com cinco variedades de azeitonas toscanas ”, incluindo Frantoio, Leccino, Maurino, Pendolino e Taggiasca.

Nenhum deles tinha formação agrícola, o que não os impediu. Apaixonaram-se por cultivar, aprender e produzir azeite virgem extra.

"Como nunca cultivamos, simplesmente entramos em ação sem olhar para trás”, disse Myrna Meisler. "Cavar buracos para as pequenas árvores exigiu imaginação. Mas nós dois trabalhamos muitos dias o dia todo, realizando o trabalho.”

O networking com produtores locais foi uma parte contínua do sucesso. "Participamos de uma reunião informal de outros produtores. Neste grupo aprendemos sobre irrigação e mosca de fruta verde-oliva, poda, colheita e muito mais”, acrescentou Richard Meisler.

Myrna e Richard Meisler no 2109 NYIOOC World Olive Oil Competition (Foto: NYIOOC)

O casal se orgulha de todos os aspectos de seu trabalho. Eles oferecem experiências de olivicultura e passeios educativos, incluindo degustações. Guiados pelo entusiasmo, tomaram o que acreditavam ser uma decisão crítica de fazer a colheita manual com cuidado.

"Tomamos decisões diferentes das outras, mas que mantivemos todos esses anos”, disse Meisler. "Colhemos apenas manualmente, não usamos pesticidas, cultivamos naturalmente e tudo é feito com cuidado. Muito amor está envolvido no que fazemos.”

"Não temos alta tecnologia para nos ajudar, mas sim um bom olho para saber quando regar, quando colher e como blendr”, acrescentou.

O casal está otimista em relação à safra 2023/34 no condado de San Luis Obispo, lar de muitos dos produtores de azeite mais premiados do país. A colheita antecipada já foi concluída, com o primeiro Olio Nuovo engarrafado e pronto para comercialização.

"Richard estava ocupado selecionando as fileiras e árvores para colher, e tivemos pessoas esperando pelo Olio Nuovo por quase um ano”, disse Myrna Meisler. "O azeite virgem extra 2022 está esgotado e estamos produzindo apenas 75 garrafas do nosso Olio Nuovo 2023.”

Concluída a colheita antecipada, o casal espera terminar a temporada no final de novembro com mais dois dias de colheita antes de levar as azeitonas para um lagar cuidadosamente selecionado para transformação.

Depois de uma temporada desafiadora em 2023, os Meislers se sentem muito melhor em relação ao seu rendimento este ano.

"O ano passado não foi nada bom”, disse Richard Meisler. "Tivemos uma colheita muito pequena, mas ainda assim ficamos felizes em produzir deliciosos azeites excepcionais com alto teor de fenol.

Produzir azeite na Califórnia não é para os fracos de coração. Com das Alterações Climáticas, impactos económicos e condições imprevisíveis, os Meisler continuam a aceitar mudanças com calma.

"Os desafios não são ruins”, disse Meisler com um sorriso. "Os produtos de que precisamos dobraram de preço. A facilidade desapareceu e a qualidade não é a mesma. O frete dobrou, e o bom e velho 'cuidar dos negócios' parece sem importância.”

Os Meisler levam suas azeitonas cuidadosamente selecionadas para um moinho local. (Foto: Fazenda de Oliveiras São Miguel)

Embora a olivicultura fosse uma novidade para os Meisler, a entrada no NYIOOC World Olive Oil Competition marcou outro marco em sua jornada de produção de azeite.

Eles ganharam 19 prêmios no NYIOOC desde 2018, incluindo três prêmios de ouro em 2023 edição do concurso.

"Ganhar o Gold Awards era o nosso objetivo, principalmente nesta competição. Prata está bem, mas faz você pensar, 'como podemos ganhar um ouro no próximo ano?” Meisler disse. "Fizemos e ganhamos muito.

Além da satisfação de saber que estão mantendo a qualidade consistente, Myrna Mesiler disse que os prêmios proporcionam um valor comercial único, especialmente para pequenos produtores que competem em um mercado concorrido.

"Os adesivos dourados nas nossas garrafas têm sido um ponto de venda e são muito importantes para o azeite virgem extra de alta qualidade ”, acrescentou.

Os Meisler colocaram todos os seus prêmios de qualidade – cerca de 160 no total – ao longo das paredes de sua sala de degustação. Os elogios servem como um lembrete para continuar melhorando e trabalhando duro. São também lembranças de grandes momentos e de todas as pessoas novas que conheceram ao longo do caminho.

"Cada prêmio é um trampolim para o nossnegócio. O sucesso exige tempo e perseverança”, concluiu Meisler. "Gostamos de dizer, 'Firme Eddie. E isso nos lembra de continuar.”