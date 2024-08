Gawel: Resposta do COI aos padrões do azeite de oliva mais "retórica"

O recente Conselho do Azeite Internacional (COI) resposta às normas propostas para o azeite da Austrália e Nova Zelândia lançado em dezembro, foi recebido com grande ceticismo pelos pesos-pesados ​​do azeite de oliva da Austrália. O COI recomendou que as diretrizes fossem reconsideradas, rotulando-as como potenciais "barreiras ao comércio internacional ”que poderiam realmente "facilite a adulteração ”.

Sua resposta é basicamente uma lista muito detalhada de todas as formas como o rascunho do Padrão da Austrália e Nova Zelândia difere das disposições da norma comercial IOC. Há pouca explicação de por que os limites do COI são mais apropriados ou evidências para apoiar sua lógica.

Especialista em azeite Richard Gawel disse que a declaração de que o novo padrão químico será uma barreira ao comércio é mais retórica do que fato. "O prefácio da norma afirma que qualquer divergência em relação à Normas do COI foi baseado em dados sólidos coletados sobre as faixas na química natural do azeite australiano ”, disse o Dr. Gawel.

"O que isso significa é que alguns padrões foram relaxados. No mínimo, isso deveria facilitar o livre comércio. O bom senso ditaria que o livre comércio seja restringido quando os padrões são mais rígidos, e não relaxados ”. Gawel disse que parece que o COI está mais preocupado com os testes propostos para DAGs e fitofeofitinas.

"Este último, em particular, tem o potencial de conter o fluxo de petrazeite antigo armazenado na UE, o que sem dúvida enfeita nossas costas regularmente ”, disse o Dr. Gawel. "Mas é disso que se trata os padrões. Garantir que os consumidores obtenham o que pensam que estão pagando. ”

Por outro lado, Graham Aitken, da Nova Zelândia importador de azeite William Aitken & Co., criticou as declarações de que a Austrália e a Nova Zelândia não acreditam que as regras do COI existentes protejam adequadamente os consumidores e produtores da região. Ele disse que como alguém muito envolvido no mercado de azeite da Nova Zelândia, ele pode afirmar que esta não é uma visão comum.

No ano passado, a organização de consumidores australiana Choice publicou um pesquisa que mostrou que muitos azeites importados disponíveis nos supermercados não eram confiáveis, com 50% dos testados não atendendo aos padrões mínimos do rótulo. Uma delas foi a Lupi Extra Virgin, a marca mais vendida da Nova Zelândia, da qual William Aitken & Co. é seu importador neozelandês.

Na época, o Sr. Aitken disse que as amostras do petrazeite na Nova Zelândia eram frequentemente enviadas para laboratórios europeus independentes para testes e "... invariavelmente, elas voltam certificadas como EVOO sob os padrões do COI".

Gawel disse que o rascunho da norma não é direcionado apenas aos azeites importados, com produtores e importadores australianos provavelmente também afetados. Ele disse que uma pesquisa de consumo conduzida na Austrália mostra que a força motriz mais forte para a compra de azeite de oliva extra virgem são os benefícios percebidos para a saúde, com o azeite velho não tão saudável quanto o azeite fresco. Ele disse que os novos padrões podem restringir o comércio de azeite velho.

"A indústria australiana é grande o suficiente para que haja azeite residual de uma temporada anterior em um tanque em algum lugar. Portanto, os europeus não estão sozinhos nisso. Os padrões só podem restringir o comércio se forem definidos deliberadamente de forma que um grupo possa atendê-los e outro necessariamente não. Não consigo ver como isso pode ser o caso aqui. ”

O líder de redação da norma, Leandro Ravetti, disse que, apesar de não poder comentar enquanto a minuta da norma estava aberta para comentários do público, a Standards Australia e o comitê que trabalha na norma do azeite levam todos os assuntos, particularmente qualquer acusação envolvendo barreiras técnicas ao comércio, muito a sério. .



Ele também mencionou que o Comentário do COI é apenas uma das centenas de comentários recebidos até agora.

Gawel também criticou o COI por não fornecer dados que apoiassem seus fundamentos, por exemplo, como ele define os limites do campesterol. A resposta do IOC ao projeto de norma fornece uma entrada na tabela intitulada "documentos de referência ”, que fornece um link para a página inicial de seu próprio site, que não relaciona nenhum documento de referência sobre como seus limites são definidos.

"O que é importante é por que o campesterol é estabelecido em 4 por cento em vez de 4.5 ou 4.8 ou mesmo 2 por cento ”, disse o Dr. Gawel. "Ninguém argumenta que o campesterol é encontrado em níveis mais elevados nos azeites de sementes do que no azeite de oliva, de modo que níveis muito elevados de campesterol nos azeites de oliva podem ser vistos como uma arma fumegante para a adulteração.

"No entanto, por sua natureza, esse tipo de evidência é circunstancial. EVOOs diferentes variam naturalmente neste componente e de forma bastante substancial. Portanto, a verdadeira questão é exatamente quantas provas circunstanciais são necessárias antes que se torne um crime passível de enforcamento? ” Ele diz que o padrão australiano realmente forneceu publicamente dados para apoiar sua justificativa.

“As reivindicações [do COI] de serem 'a principal organização mundial que supervisiona o azeite 'não ajuda em nada. Certamente, se estivessem confiantes em seu caso, estariam espalhando os dados por toda parte para todos verem. ”

Paul Miller, presidente da Australian Olive Association, disse que embora não tenha visto a resposta do COI já que está na Malásia no Comitê de Gorduras e Óleos do Codex Alimentarius em apoio à delegação do governo australiano que trata de alguns assuntos de azeite de oliva, ele tem certeza de que o processo de desenvolvimento de tal padrão em A Austrália é abrangente e competente.

"Pelo que me disseram, os comentários do COI parecem ser efetivamente críticos do processo ”, disse ele.