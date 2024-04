Olive Oil Times Lança Portal de Dados de Classificação

Após doze anos analisando 10,000 azeites de 30 países, o maior e mais prestigiado concurso mundial de qualidade de azeite acumulou alguns dados.

Hoje, Olive Oil Times revelou um portal abrangente que compila e apresenta dados do NYIOOC World Olive Oil Competitionrigoroso processo de julgamento. O portal fornece aos usuários informações detalhadas e classificações em diferentes categorias.

Acessível em oliveoilranking.org, o portal lista os produtores e marcas mais premiados, atualizados em tempo real, juntamente com dados históricos detalhados de resultados por hemisfério, país, cultivar e classificação orgânica.

Curtis Cord, Olive Oil Times editor-chefe, disse que o portal revela tendências interessantes que moldaram a indústria do azeite na última década.

"Esperamos que os usuários vejam nos números como a indústria está à altura do desafio de fornecer produtos cada vez mais excepcionais a cada edição do concurso”, disse ele. Construiremos esta plataforma para fornecer mais contexto e conteúdo educacional para ilustrar o valor dos azeites virgens extra de alta qualidade para a nossa saúde, gastronomia e cultura.

Ranking Mundial do Azeite

O novo portal complementa o World Olive Oil Competition'S Guia Oficial, o catálogo definitivo do melhores azeites virgens extra referenciado por mais de um milhão de usuários anualmente.

Os resultados da edição 2024 do concurso começarão a ser divulgados na terça-feira, 19 de março, disseram os organizadores. Marcas e produtores premiados serão revelados no Guia Oficial, em reportagens especiais do Olive Oil Timese em tempo real no classificação do azeite plataforma.