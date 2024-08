Paul Miller deixa o cargo de presidente da Australian Olive Association

Após 14 anos como líder da Australian Olive Association, Paul Miller deixou o cargo. Esta é uma grande notícia para a indústria de azeite australiana, que se beneficiou das muitas realizações de Miller, incluindo liderar o trabalho para apertar os padrões de qualidade do azeite e a co-fundação da Extra Virgin Alliance (EVA).

Robert McGavin, CEO da Boundary Bend Limited da Austrália, chamou a saída voluntária de Miller "um dia importante para a indústria da azeitona australiana, que será eternamente grato a Paul por suas realizações e, principalmente, por seu foco inabalável na honestidade e integridade na rotulagem e em ser corajoso o suficiente para chamar as fraudes. ”



Paul realmente colocou o azeite australiano no mapa globalmente e desinteressadamente ofereceu grande parte de sua vida para o benefício de toda a indústria de azeite. - Rob McGavin, Boundary Bend

"Paul sempre promoveu a importância do setor, concentrando-se no que é melhor para os consumidores ", acrescentou McGavin, "sabendo muito bem que isso seria do interesse dos produtores a longo prazo. ”

As vastas conquistas de Miller como líder do setor de azeite australiano altamente inovador e emergente foram registradas ao longo dos anos nestas páginas e além, a partir da passagem de Padrões australianos (e depois pressionando os grandes varejistas a respeitá-los), ataques altamente divulgados produtos com etiquetas incorretas e sua participação vigorosa na pontos cruciais da indústria em todo o mundo.

Nos últimos anos, os esforços de Miller têm se concentrado cada vez mais em seu papel de co-fundador, com a consultora da Califórnia Alexandra Devarenne, da Aliança Extra Virgem. "O EVA está desempenhando um papel cada vez mais importante na obtenção de mudanças positivas na cadeia de suprimentos e para os consumidores ”, disse Miller. Olive Oil Times. "Ainda há muito trabalho a fazer, mas estou otimista. ”

Há muito tempo dedicado ao mundo do azeite, Miller disse que é "cada vez mais focado no trabalho internacional, e a posição requer um foco doméstico, bem como uma perspectiva internacional. ”

No futuro, Miller atuará como diretor e presidente emérito da AOA e continuará a causar impacto por meio da associação. Assumindo o papel de presidente está Peter O'Meara, o proprietário da Adina Vineyard e Olive Grove em Hunter Valley em New South Wales. Miller descreveu seu antecessor como "um homem muito capaz, experiente e respeitado ”na indústria da azeitona australiana.

Enquanto isso, à medida que o papel de Miller no setor evolui, ele vê a indústria se movendo na direção certa. "Constato que a Europa está a assumir um maior controlo das questões do azeite naquela região, incluindo o COI, e penso que isso pode ser uma medida positiva, dependendo do que a UE fizer. O mundo das oliveiras está mudando para melhor e a Austrália fez sua parte. ”

E claramente a indústria acredita que Miller também desempenhou um grande papel em tornar isso possível. "Paul tem sido realmente importante internacionalmente na promoção da qualidade ”, disse Dan Flynn, diretor executivo da Universidade da Califórnia no Davis Olive Center. "Ele tem sido visionário e eficaz.

McGavin concordou. "Paul realmente colocou o azeite australiano no mapa de maneira global e desinteressada, ofereceu grande parte de sua vida para o benefício de toda a indústria de azeite. ”