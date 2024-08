Deoleo pede novos nomes para as classes de azeite

A gigante espanhola de alimentos Deoleo quer mudanças radicais nos critérios de qualidade e permitiu nomes de categorias e reivindicações de marketing para o azeite.

A empresa, que está investindo fortemente em mercados emergentes devido à queda nas vendas em mercados maduros, afirma termos atuais como 'virgem extra', 'virgem 'e 'o azeite refinado deve ser substituído por palavras que signifiquem mais para os consumidores.

E diz que a avaliação da qualidade deve ir "muito além do método sensorial simplista ou da análise física e química. ”

Deoleo dedicou uma seção de seu último relatório anual ao assunto, dizendo que pode ser "um tanto controverso ... mas o debate que se seguirá ajudará a construir o futuro do nosso setor ".

Chamada para se afastar "Parâmetros técnicos"

Debaixo "Clientes como exigentes de qualidade ”, disse a empresa com sede em Madri, o conceito de qualidade "deve mudar de parâmetros técnicos para valores subjetivos com base nas opiniões de quem compra nossos produtos ".

Para desenvolver novos mercados além da tradição culinária européia, as definições anteriores de qualidade formadas na região do Mediterrâneo precisavam ser repensadas.

"A inflexibilidade das leis e regulamentos atuais impede a setor de azeite de expressar diferentes qualidades do produto com a nomeação apropriada, uma vez que a classificação atual foi elaborada do ponto de vista das características e propriedades técnicas, e não da qualidade como é percebida pelos consumidores. ”

Os consumidores em novos mercados de azeite estavam acostumados a azeites e gorduras incolores e incolores "que mal afetam o sabor dos alimentos e são usados ​​apenas para ajudar nos processos culinários ”, afirmou. "Nos azeites de cozinha usados ​​para fritar, talvez devêssemos falar sobre sua estabilidade, ponto de fumaça, contribuição sensorial para a comida; nos azeites usados ​​para curativos, seu perfil sensorial é provavelmente mais importante (frutas verdes, frutas maduras, harmonia, equilíbrio etc.). ”

"Estrutura legal torpida ”

Sobre a nomeação de produtos, Deoleo disse que deveria ser possível dar a cada azeite "um nome adequado que reflete o que está realmente sendo vendido e não enganará os consumidores ".

A regulamentação do azeite deve permitir que o setor "usar ferramentas de nomeação e marketing que andam de mãos dadas com qualquer produto de consumo ".

Os consumidores precisam de novos sabores, texturas e formatos que atendam às suas reais necessidades, afirmou. "Hoje nada disso é possível dentro da estrutura legal torpida ”, afirmou.

Sistema atual "impede a segmentação "

Questionado sobre quais novos nomes foram propostos, um porta-voz do Deoleo disse Olive Oil Times a empresa ainda estava redigindo novos termos e ainda não queria divulgar detalhes. Foi feito contato com o Ministério da Agricultura da Espanha sobre o assunto, mas o Conselho Azeitona Internacional teria a palavra final em qualquer proposta, disse ele.

"As categorias tradicionais de 'virgem', 'virgem extra 'e 'O azeite refinado seria substituído por essa nova abordagem, que busca adaptar a nomenclatura ao uso real de um produto e às expectativas do consumidor, não apenas às características organolépticas (e químicas) ”.

O sistema atual impedia a segmentação do produto que poderia ser útil para os consumidores. Deoleo gostaria de ter mais margem de manobra para destacar as propriedades de saúde do azeite, como seu conteúdo de ácido oleico, vitaminas e polifenóis, ou seus diferentes usos, como para fritar, temperar ou grelhar.

"Trata-se de introduzir mais flexibilidade nas regulamentações do azeite de oliva ... para permitir que diferentes tipos de azeite sejam oferecidos em cada mercado ”, afirmou.

Em 2011, Deoleo (sob seu antigo nome de Grupo SOS) estava entre as partes que responderam durante uma consulta sobre uma proposta padrão de azeite para a Austrália e Nova Zelândia.

Suas objeções ao padrão incluíam que ele atuaria como uma barreira comercial para azeites importados, em parte devido ao "nomear as categorias de maneira diferente do resto do mundo, para que os importadores façam alterações específicas na rotulagem. ”

Australiano pede cautela

Perguntado por sua reação à proposta de Deoleo, Australian Olive Association A CEO Lisa Rowntree disse que a ideia de ajudar os consumidores a se conectarem ao produto era boa, "mas essa tática não deve ser usada para permitir que profissionais de marketing inescrupulosos enganem consumidores desavisados ​​para que comprem um determinado produto quando eles não estão. ”

"Durante anos, o azeite quimicamente refinado foi rotulado como 'puro 'e 'na Austrália, enganando os consumidores a pensarem que estão recebendo um 'azeite de baixa caloria e 'pura 'na maioria dos lugares, significa 'o melhor ", para colocar as palavras 'puro 'em um azeite que é branqueado e desodorizado é simplesmente enganoso.

"Até que a indústria possa começar a jogar de maneira honesta e justa, minha preocupação seria que essas propostas 'os termos e idéias floridos de marketing se tornarão outra maneira de garantir que os azeites de baixa qualidade cheguem às cozinhas de consumidores inocentes ”, disse Rowntree.

Deoleo abriu um escritório de vendas na China no início deste ano e planeja abrir outros em breve na Malásia, Colômbia e Índia.