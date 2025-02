Eles não se parecem nem têm gosto, mas o azeite e o leite materno são surpreendentemente semelhantes.

O azeite de oliva extra virgem contém ômega 3 e ômega 6 em porções semelhantes à gordura do leite materno e na mesma porcentagem de ácido linoleico, tornando-o um alimento indispensável para a mielinização das fibras nervosas e o desenvolvimento do cérebro. É de fácil digestão e auxilia no funcionamento gástrico, prevenindo prisão de ventre e cólicas.

O azeite de oliva ajuda a absorver a vitamina D, importante para bebês e crianças em crescimento, pois regula o cálcio e o fósforo e favorece a ingestão de minerais essenciais ao processo de ossificação. Isso protege as crianças contra fraturas ósseas em seus primeiros anos e o risco de osteoporose na velhice.

Em descobertas recentes, houve um aumento nos níveis de colesterol em crianças, um grande contribuinte para a obesidade que afeta uma em cada três crianças entre 6 e 9 anos de idade. Uma vez que o azeite reduz os níveis de colesterol total no sangue, colesterol LDL e triglicerídeos, os médicos recomendam a substituição de gorduras animais por azeite para ajudar a combater o aumento da obesidade em crianças.

Um menor risco de asma também foi relatado em mães que consumiram uma quantidade consistente de azeite durante a gravidez. Descobriu-se que seus bebês têm um sistema imunológico mais desenvolvido e menor risco de rinite e alergias.

Diz-se até que o azeite é eficaz na cura da tampa do berço. Aplicado nas partes da cabeça afetadas pela touca antes da limpeza normal, as propriedades hidratantes do azeite de oliva podem agir como um remédio natural.

Na Itália, os médicos recomendam fortemente o uso de azeite de oliva em sólidos para bebês que estão sendo desmamados do leite materno. Eles ainda recomendam adicioná-lo à mamadeira de leite expresso ou mesmo fórmula para obter os benefícios da substância, principalmente para bebês que sofrem de cólicas. Isso ocorre porque o azeite pode facilitar o processo gástrico natural e contém oleuropeína. Essa substância antiinflamatória natural reproduz os efeitos naturais do ibuprofeno, princípio ativo amplamente utilizado na produção de analgésicos.

Saverio Pandolfi, do Instituto Italiano de Genética Vegetal, discutiu isso em profundidade. O pesquisador disse que o azeite de oliva é o alimento mais parecido com o leite materno para bebês, e ele recomenda começar com uma colher de chá cheia de azeite de oliva extravirgem de alta qualidade em cada refeição preparada para o bebê.

"O azeite não é apenas agradável para todas as crianças, porque lembra o leite materno, mas também para aqueles que nunca tiveram azeite na dieta ”, disse Pandolfi, como esquimós ou africanos.

Embora o azeite de oliva possa oferecer benefícios nutricionais, é fundamental entender que ele deve nunca substituir o leite materno ou fórmula infantil. O leite materno e a fórmula são formulados especificamente para fornecer todos os nutrientes essenciais que um bebê precisa para um crescimento e desenvolvimento saudáveis. Embora contenha alguns componentes benéficos, o azeite de oliva não oferece a nutrição completa e balanceada que os bebês precisam. Consulte seu pediatra ou um nutricionista registrado antes de introduzir novos alimentos na dieta do seu bebê.

A Plasmon, uma das empresas de alimentos para bebês mais populares da Itália, produz azeite exclusivamente para bebês em fase de desmame. É feito com azeitonas produzidas e prensadas apenas na Itália e usando técnicas que, segundo a empresa, garantem que o azeite mantenha mais de seus benefícios à saúde.

A dieta mediterrânea começa na Itália.